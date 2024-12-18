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Спецпосланник Трампа по Украине планирует визит в Киев

Олег Соколенко
18 декабря 2024 г.

Кит Келлог, которого Трамп выбрал спецпосланником по Украине и РФ, в январе посетит Киев и несколько других европейских столиц. Москвы в плане турне нет, пишет Reuters.

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Генерал-лейтенант США в отставке Кит Келлог
Кит Келлог (фото из архива)Фото: Susan Walsh/dpa/picture alliance

Отставной генерал Кит Келлог, которого избранный президент США Дональд Трамп выбрал своим спецпосланником по Украине и РФ, в начале января планирует посетить несколько европейских столиц, включая Киев. Об этом во вторник, 17 декабря, сообщило агентство Reuters со ссылкой на осведомленные источники. По их словам, посещение Москвы в планы Келлога пока не входит.

Как рассказали собеседники агентства, в Киеве Келлог собирается встретиться с украинским руководством. Кроме того, его команда готовит встречи с высокопоставленными политиками в Париже и Риме. Целью являются не столько активные переговоры по поводу завершения войны в Украине, сколько сбор информации для новой администрации США, уточнили источники Reuters.

Сообщается также, что план европейского турне Келлога пока находится на этапе составления, и его ключевые пункты могут измениться.

Инаугурация нового президента Соединенных Штатов назначена на 20 января 2025 года. Собеседники Reuters отмечают, что намерение Келлога посетить Европу до этого свидетельствует о том, что Трамп придает большое значение урегулированию в Украине.

СМИ: Келлог предлагает надавить и на Киев, и на Москву

О выборе Кита Келлога на должность своего спецпосланника по мирному урегулированию войны в Украине Дональд Трамп заявил 27 ноября. Кандидатуру 80-летнего отставного генерала еще должен утвердить Сенат США, но, после того как республиканцы обеспечили себе большинство в верхней палате Конгресса, на пути у Трампа не должно возникнуть препятствий.

Келлог числился еще в переходной администрации США после первого избрания Трампа на пост президента. На тот момент он занимался вопросами оборонной политики, позднее - c января 2017 по апрель 2018 года - был ответственным секретарем Совета нацбезопасности США, а затем - советником по национальной безопасности при вице-президенте Майке Пенсе.

По данным СМИ, Келлог - соавтор одного из предложенных Трампу планов скорого завершения войны РФ против Украины. Инициатива предполагает, что Вашингтон пригрозит Киеву отказом в военной помощи, если тот не начнет мирные переговоры с Москвой. В то же время президента РФ Владимира Путина, как сообщалось, якобы должны склонить к миру угрозы США усилить поддержку Украины.

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