Зеленский: Путин хочет войны больше, чем жизни

На 219-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки захватить населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий пятницы, 30 сентября (время московское).

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В Москве появилась реклама "концертов Аллы Пугачевой в оккупированном Донбассе". Между тем певица, недавно публично поддержавшая антивоенную позицию своего супруга Максима Галкина, по сообщениям СМИ, в чевтерг, 29 сентября, покинула Россию.

"На световом панно кинотеатра "Октябрь" на Новом Арбате крутят фейковую рекламу концертного тура Аллы Пугачевой по городам Донбасса - так ее троллят после антивоенных высказываний. Сегодня Пугачева уехала в Израиль вместе с детьми", - написал в Twitter блогер Рустем Адагамов, опубликовав видео.

Николаев вновь подвергся ракетным ударам

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Российские войска ночью вновь обстреляли Николаев. При этом, как сообщают мэр города Александр Сенкевич и глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким, ракетные удары нанесены по спальному району, под завалами находятся люди.

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Россия после "присоединения" самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" "присоединит себя к той катастрофе, которую она принесла на оккупированную территорию" Украины, заявил в своем видеообращении по итогам 218-го дня войны президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, в России "один человек" хочет продолжать войну и из-за этого все общество останется без нормальной экономики, без достойной жизни, без уважения к каким-либо человеческим ценностям. "Это еще можно остановить. Но чтобы это остановить, придется остановить того одного в России, кто хочет войны больше, чем жизни. Вашей жизни, граждане России", - заявил Зеленский. При этом он ни разу не назвал имени Путина.

Президент Украины также обратился с призывом не ехать на войну к чеченцам, ингушам, осетинам, черкесам и всем другим коренным народам России, чтобы не стать "грузом 200". Часть своего обращения, адресованную россиянам, он произнес по-русски.

Путин подписал указы о "суверенитете" Херсонской и Запорожской областей

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Президент РФ Владимир Путин подписал указы о "признании государственного суверенитета и независимости" Херсонской и Запорожской областей. Тексты обоих документов опубликованы в пятницу на официальном портале правовой информации. Между тем российские войска оккупировали лишь часть территорий этих областей. В частности, областной центр Запорожье находится под контролем Украины.

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В Генштабе ВС Беларуси назвали "вбросами" информацию о проведении мобилизации в республике. По словам замначальника управления главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба вооруженных сил республики Олега Позняка, "в последнее время активно разгоняется тема проведения мобилизации в Республике Беларусь". Всякие вбросы на данную тему не соответствуют действительности ", - заявил он в эфире телеканала СТВ вечером в четверг.

Хроника событий 29 сентября 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 29 сентября 00.00 - 13.59 >>>

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