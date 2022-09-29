  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника событий
Ситуация в Беларуси
Коронавирус
Владимир Зеленский, президент Украины
Владимир ЗеленскийФото: Ukrainian Presidential Press Office/Planet Pix/ZUMA Press Wire/picture alliance
КонфликтыУкраина

Зеленский: Путин хочет войны больше, чем жизни

50 мин. назад

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 30 сентября.

https://www.dw.com/ru/zelenskij-putin-hocet-vojny-bolse-cem-zizni/a-63273896

На 219-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки захватить населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий пятницы, 30 сентября (время московское).

++03.10++

В Москве появилась реклама "концертов Аллы Пугачевой в оккупированном Донбассе". Между тем певица, недавно публично поддержавшая антивоенную позицию своего супруга Максима Галкина, по сообщениям СМИ, в чевтерг, 29 сентября, покинула Россию.

"На световом панно кинотеатра "Октябрь" на Новом Арбате крутят фейковую рекламу концертного тура Аллы Пугачевой по городам Донбасса - так ее троллят после антивоенных высказываний. Сегодня Пугачева уехала в Израиль вместе с детьми", - написал в Twitter блогер Рустем Адагамов, опубликовав видео.

Николаев вновь подвергся ракетным ударам

++02.45++

Российские войска ночью вновь обстреляли Николаев. При этом, как сообщают мэр города Александр Сенкевич и глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким, ракетные удары нанесены по спальному району, под завалами находятся люди.

++02.05++

Россия после "присоединения" самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" "присоединит себя к той катастрофе, которую она принесла на оккупированную территорию" Украины, заявил в своем видеообращении по итогам 218-го дня войны президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, в России "один человек" хочет продолжать войну и из-за этого все общество останется без нормальной экономики, без достойной жизни, без уважения к каким-либо человеческим ценностям. "Это еще можно остановить. Но чтобы это остановить, придется остановить того одного в России, кто хочет войны больше, чем жизни. Вашей жизни, граждане России", - заявил Зеленский. При этом он ни разу не назвал имени Путина.

Президент Украины также обратился с призывом не ехать на войну к чеченцам, ингушам, осетинам, черкесам и всем другим коренным народам России, чтобы не стать "грузом 200". Часть своего обращения, адресованную россиянам, он произнес по-русски.

Путин подписал указы о "суверенитете" Херсонской и Запорожской областей

++01.05++

Президент РФ Владимир Путин подписал указы о "признании государственного суверенитета и независимости" Херсонской и Запорожской областей. Тексты обоих документов опубликованы в пятницу на официальном портале правовой информации. Между тем российские войска оккупировали лишь часть территорий этих областей. В частности, областной центр Запорожье находится под контролем Украины.

++00.10++

В Генштабе ВС Беларуси назвали "вбросами" информацию о проведении мобилизации в республике. По словам замначальника управления главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба вооруженных сил республики Олега Позняка, "в последнее время активно разгоняется тема проведения мобилизации в Республике Беларусь". Всякие вбросы на данную тему не соответствуют действительности ", - заявил он в эфире телеканала СТВ вечером в четверг.

Хроника событий 29 сентября 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 29 сентября 00.00 - 13.59 >>>

Смотрите также:

Запад назвал причину ЧП на Балтике

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Кто в России протестует против мобилизации? Европа в фокусе

Кто в России протестует против мобилизации? Европа в фокусе

Также в программе: как Греция помогает продавать российскую нефть, как живут на острове Ла-Пальма через год после извержения вулкана и где находится самая пессимистичная деревня Финляндии.
Политика
13 ч. назад
25:44 мин.
external

Россияне бегут от мобилизации: репортаж DW с границы РФ с Грузией (27.09.2022)

Россияне бегут от мобилизации: репортаж DW с границы РФ с Грузией (27.09.2022)

Что сейчас происходит на границе России и Грузии, и как россияне спасаются от мобилизации? Репортаж DW с контрольно-пропускного пункта "Казбеги" - "Верхний Ларс".
Политика
27 сентября 2022 г.
02:26 мин.

Видеообращение Владимира Зеленского по итогам 218-го дня войны

youtu.be
Пропустить раздел Близкие темы

Близкие темы

Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Владимир Путин

Путин подписал указы о "независимости" двух областей Украины

Конфликты
3 ч. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Экс-корреспондент DW в Москве Юлия Вишневецкая (фото из архива)

Ночной суд и 5 суток: что известно об аресте Вишневецкой

Ночной суд и 5 суток: что известно об аресте Вишневецкой

Свобода прессы
9 ч. назад
Карикатура - мусор на дне морском и морская звезда перед разорванной трубой "Северный поток" "говорят": "Честное слово - это не мы".

Авария на "Северном потоке": кто точно не устроил диверсию

Авария на "Северном потоке": кто точно не устроил диверсию

Политика
9 ч. назад
Дмитрий Навоша во время интервью DW

"Придут за всеми". Навоша о заочном суде над ним в Беларуси

"Придут за всеми". Навоша о заочном суде над ним в Беларуси

Права человека
10 ч. назад
Прохождение КПП на границе Казахстана и РФ

Как в Казахстане принимают бегущих от мобилизации россиян

Как в Казахстане принимают бегущих от мобилизации россиян

Конфликты
11 ч. назад
Заявление на предоставление убежища в ФРГ

Убежище в ФРГ для уклонистов из РФ: обещания и реальность

Убежище в ФРГ для уклонистов из РФ: обещания и реальность

Политика
23 ч. назад
Глава Федерального агенства по сетям Клаус Мюллер выступает 27 сентября на конференции Gas 2022 в Берлине

Прощай, "Газпром"! Газовики ФРГ обсудили будущее без России

Прощай, "Газпром"! Газовики ФРГ обсудили будущее без России

Экономика и бизнес
10 ч. назад
На главную страницу