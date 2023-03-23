Зеленский предложил провести саммит "формулы мира" в ЕС

На 394-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий пятницы, 24 марта (время московское).

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В районе Одессы системы ПВО Украины сбили две российские ракеты, сообщает воздушное командование "Юг" ВСУ. Управляемые авиационные ракеты Х-59 класса "воздух-поверхность" были выпущены российскими истребителями Су-35 из акватории Черного моря, говорится в сообщении. Они были сбиты около 21:30 по местному времени. Есть ли попадания по целям на земле, не уточняется.

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Президент Украины Владимир Зеленский предложил провести саммит "формулы мира" в одной из европейских столиц. Об этом он заявил 23 марта в своем видеообращении к лидерам стран Евросоюза. Все прекрасно понимают, что в существующих условиях многие главы государств и правительств не смогут приехать в Украину, поэтому можно организовать саммит в одной из стран ЕС, сказал он. "Разве это не придаст глобальной силы Европе? Точно придаст", - подчеркнул Зеленский.

Украинский президент представил свою "формулу мира" из 10 пунктов в сентябре 2022 года. Речь в ней, в частности, идет о наказании за нарушение границ стран, в том числе путем санкций, о праве государств на защиту жизни своих граждан, о восстановлении безопасности (в том числе продовольственной и ядерной), а также о территориальной целостности.

В декабре 2022 года Владимир Зеленский впервые призвал провести саммит для реализации предложенной им формулы. По его словам, подобный форум должен послужить объединению всех народов "вокруг идеи глобального мира".

Хроника событий 23 марта 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 23 марта 00.00 - 13.59 >>>

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