Зеленский посетил Лондон и другие события 350-го дня войны

На 350-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину в среду, 8 февраля, российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 16 млн жителей Украины.

Зеленский посетил с визитом Великобританию и выступил перед парламентом

Президент Украины Владимир Зеленский посетил с необъявленным заранее визитом Великобританию. Это - вторая зарубежная поездка украинского лидера с начала войны РФ против Украины.

Зеленский выступил с историческим обращением к парламенту Великобритании и призвал союзников предоставить Киеву истребители для отражения агрессии РФ. "Я призываю вас и весь мир... (направить. - Ред.) боевые самолеты Украине, крылья для свободы", - указал он. "Мы знаем, что свобода победит, мы знаем, что Россия проиграет", - добавил Зеленский. "Соединенное Королевство идет вместе с нами к самой... важной победе в нашей жизни. Это будет победа над самой идеей войны", - подчеркнул президент Украины.

Лондон ввел новые санкции в отношении РФ

В день визита Зеленского правительство Великобритании ввело новые санкции против РФ за полномасштабное вторжение в Украину. Штрафные меры направлены против лиц и организаций, "на которых опираются военные президента РФ Владимира Путина, и призваны усилить экономическое давление на Россию, подорвать ее военную машину и помочь Украине одержать победу", заявил британский министр иностранных дел Джеймс Клеверли.

Штрафные меры коснулись восьми граждан РФ, шести компаний, производящих военную продукцию, одной организации, связанной с "финансовыми сетями, которые помогают поддерживать богатство и власть кремлевских элит".

Украинский президент встретился с британским премьером

До выступления в парламенте Зеленский встретился с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком. Украинский лидер проинформировал главу британского кабмина о ситуации на фронте и ключевых потребностях вооруженных сил Украины в вооружении и военной технике. Зеленский и Сунак обсудили оборонное сотрудничество, реализацию украинской "формулы мира", евроатлантическую интеграцию Украины, возможность привлечения британской стороны к послевоенному восстановлению.

Сунак: Первые британские Challenger 2 прибудут в Украину в марте

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак попросил министра обороны Бена Уоллеса изучить, какие самолеты Лондон теоретически может поставить Украине, сообщили на Даунинг-стрит. Там указали, что речь в любом случае идет о "долгосрочном" решении. Первые украинские пилоты могут пройти обучение на самолетах НАТО в Великобритании уже этой весной, добавил глава кабмина. Сунак отметил, что страна ускорит передачу военного оборудования Киеву, включая системы большей дальности. Первые британские танки Challenger 2 прибудут в Украину в марте, указал Сунак на пресс-конференции. Великобритания намерена как можно быстрее начать обучение украинских пилотов на истребителях НАТО. "Мы надеемся, что первые пилоты из Украины начнут подготовку весной", - уточнил официальный представитель британского премьера.

Поставки британских истребителей Киеву приведут к военно-политическим последствиям для европейского континента и всего мира, заявили в ответ в посольстве РФ в Великобритании.

Президент Украины продолжил европейское турне

Президент Украины Владимир Зеленский вечером 8 февраля вылетел в Париж для встречи со своим французским коллегой Эмманюэлем Макроном. На встрече также ожидался канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz). Позднее, 9 февраля, Зеленский, как ожидается, выступит с речью перед депутатами Европарламента в Брюсселе, сообщило агентство dpa. Там могут состояться его переговоры с руководством Европейского Союза.

Глава Минобороны ФРГ: Украина получит батальон Leopard 2 в марте-апреле

Западные партнеры могут поставить Украине первый батальон боевых танков Leopard 2 в течение трех или четырех месяцев с начала года. Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус (Boris Pistorius) во время визита в Варшаву. Батальон будет состоять примерно из 31 танка. Глава ведомства также сообщил, что Германия и Польша хотят созвать встречу стран, которые планируют поставить Украине Leopard 2. Подобный формат будет служить сближению интересов этих государств, добавил Писториус после переговоров с польским министром национальной обороны Мариушем Блащаком в Варшаве. До этого, 7 февраля, глава Минобороны ФРГ встретился в Киеве с его мэром Виталием Кличко. У Писториуса также состоялась встреча с министром обороны Украины Алексеем Резниковым.

Следователи в Гааге - о MH17: Путин причастен к крушению

Президент России Владимир Путин причастен к крушению "Боинга-777" "Малайзийских авиалиний" в небе над Донбассом 17 июля 2014 года. Об этом заявили представители Объединенной следственной группы (JIT) на пресс-конференции в Гааге, сообщил корреспондент DW. По данным следователей, Путин лично одобрил поставки противовоздушного оборудования на территорию Украины. В ближайшее время даты нового судебного процесса и новых подозреваемых по делу о крушении MH17 названо не будет. В качестве причины JIT назвало иммунитет от преследования, который распространяется, в частности, на президента РФ. В Кремле выводы следователей пока не прокомментировали.

СМИ: В РФ хотят увеличить налог на прибыль компаний

Российский союз промышленников и предпринимателей предложил увеличить в 2023 году 20%-ный налог на прибыль российских компаний на 0,5 процентных пункта, чтобы пополнить бюджет 200-250 млрд рублей, на получении которых настаивает правительство Михаила Мишустина. Об этом сообщило издание The Bell. По данным его источника, автор идеи с пополнением бюджета - министр финансов Антон Силуанов. Закрытые встречи с бизнесом по данному вопросу проводит первый вице-премьер Андрей Белоусов, добавил другой собеседник The Bell. Между тем, как передало агентство "Интерфакс", Белоусов рассказал журналистам, что власти обсуждают с бизнесом "разовый добровольный взнос в бюджет" из прибылей, полученных в 2022 году. Об этом передало и агентство Reuters со ссылкой на три источника.

Белый дом отверг версию о взрыве "СП" по приказу Байдена

Белый дом отверг утверждения американского журналиста-расследователя Сеймура Херша, опубликовавшего в своем блоге материал, в котором высказывалась версия, что подрыв газопроводов "Северный поток - 2" и "Северный поток" ("СП") в Балтийском море был произведен по указанию президента США Джо Байдена. Соответствующее заявление сделала руководитель пресс-службы Совета национальной безопасности (СНБ) при Белом доме Эйдриенн Уотсон. "Эта - совершенная ложь и полная фикция", - отметила Уотсон. Аналогичную позицию озвучил представитель Госдепартамента США.

Президент США Джо Байден пообещал Украине оказывать ей поддержку "так долго, сколько это понадобится". Выступая с ежегодным посланием Конгрессу США и обращаясь к приглашенному на заседание послу Украины в Вашингтоне Оксане Маркаровой, глава Белого дома подчеркнул, что Соединенные Штаты едины в поддержке Киева.

Военные действия

Россия не имеет боевой мощи, чтобы осуществить масштабное наступление в Украине, считает американский Институт изучения войны (ISW). Аналитики указывают на проведенную 7 февраля главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу пресс-конференцию о ситуации на фронте. Эксперты предполагает, что она была организована с целью создать видимость легитимности на фоне подготовки к новому наступлению. Российское военное командование, вероятно, спешит с началом крупномасштабной наступательной операции по захвату Донецкой области в нереалистичные сроки и без достаточной боевой мощи, считают эксперты.

В ежедневной сводке британской разведки аналитики, в свою очередь, указали, что считают маловероятным то, что ВС РФ попытаются форсировать Днепр, потому что это "чрезвычайно сложно и дорого".

В больнице в Стаханове в Луганской области после ранения скончался политтехнолог и офицер российской армии Игорь Мангушев, которого называли также основателем ЧВК "Е.Н.О.Т" ("Единые народные общинные товарищества"), передали российские госагентства. Несколько дней назад его ранили выстрелом в затылочно-теменную область головы.

Украина вернула 128 детей

Украинские власти вернули 128 детей, принудительно вывезенных в Россию. Об этом сообщила начальник Департамента защиты интересов детей и противодействия насилию офиса генерального прокурора Украины Юлия Усенко. По ее словам, более 50 детей находятся с родителями или воспитателями на территории стран ЕС.

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