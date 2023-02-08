СМИ: В РФ хотят увеличить налог на прибыль компаний

Российский союз промышленников и предпринимателей предложил увеличить налог на прибыль компаний. Белоусов сообщил, что власти обсуждают с бизнесом "разовый добровольный взнос".

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) предложил увеличить в 2023 году 20%-ный налог на прибыль российских компаний на 0,5 процентных пункта, чтобы пополнить бюджет 200-250 млрд рублей, на получении которых настаивает правительство Михаила Мишустина. Об этом в среду, 8 февраля, сообщило издание The Bell.

По данным его источника, автор идеи с пополнением бюджета - министр финансов Антон Силуанов. Закрытые встречи с бизнесом по данному вопросу проводит первый вице-премьер Андрей Белоусов, добавил другой собеседник The Bell.

Белоусов: Речь идет о разовом добровольном взносе в бюджет

Между тем, как передало агентство "Интерфакс", Белоусов рассказал журналистам, что власти обсуждают с бизнесом "разовый добровольный взнос в бюджет" из прибылей, полученных в 2022 году.

"Финансовые результаты прошлого года были очень хорошие, и у многих компаний, особенно в первом полугодии, за первые три квартала, результаты были сильно в плюс", - утверждает он. "Сейчас эта тема находится в дискуссии", - добавил вице-премьер. По его словам, речь не идет об увеличении налоговых ставок.

Агентство Bloomberg 6 января сообщило, что в связи с ростом расходов на войну против Украины российские власти решили получить от компаний, производящих удобрения и добывающих уголь, "единовременную выплату", а также сократить расходы, не связанные с обороной.

Как утверждали источники агентства, власти РФ намерены установить для госкомпаний дивиденды в размере более 50% от чистой прибыли, причем эта мера должна быть одноразовой, а не постоянной.

Смотрите также: