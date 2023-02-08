  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Санкции в отношении России
Ситуация в Беларуси
Российские рубли
Российские рублиФото: Sven Hoppe/dpa/picture alliance
Экономика и бизнесРоссия

СМИ: В РФ хотят увеличить налог на прибыль компаний

Екатерина Венкина
21 мин. назад

Российский союз промышленников и предпринимателей предложил увеличить налог на прибыль компаний. Белоусов сообщил, что власти обсуждают с бизнесом "разовый добровольный взнос".

https://p.dw.com/p/4NFA3

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) предложил увеличить в 2023 году 20%-ный налог на прибыль российских компаний на 0,5 процентных пункта, чтобы пополнить бюджет 200-250 млрд рублей, на получении которых настаивает правительство Михаила Мишустина. Об этом в среду, 8 февраля, сообщило издание The Bell.

По данным его источника, автор идеи с пополнением бюджета - министр финансов Антон Силуанов. Закрытые встречи с бизнесом по данному вопросу проводит первый вице-премьер Андрей Белоусов, добавил другой собеседник The Bell.

Белоусов: Речь идет о разовом добровольном взносе в бюджет

Между тем, как передало агентство "Интерфакс", Белоусов рассказал журналистам, что власти обсуждают с бизнесом "разовый добровольный взнос в бюджет" из прибылей, полученных в 2022 году.

"Финансовые результаты прошлого года были очень хорошие, и у многих компаний, особенно в первом полугодии, за первые три квартала, результаты были сильно в плюс", - утверждает он. "Сейчас эта тема находится в дискуссии", - добавил вице-премьер. По его словам, речь не идет об увеличении налоговых ставок.

Агентство Bloomberg 6 января сообщило, что в связи с ростом расходов на войну против Украины российские власти решили получить от компаний, производящих удобрения и добывающих уголь, "единовременную выплату", а также сократить расходы, не связанные с обороной.

Как утверждали источники агентства, власти РФ намерены установить для госкомпаний дивиденды в размере более 50% от чистой прибыли, причем эта мера должна быть одноразовой, а не постоянной.

Смотрите также:

Прогноз на 2023 год: к чему готовиться россиянам

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Санкции тянут Россию на дно: а что с экономикой Европы?

Санкции тянут Россию на дно: а что с экономикой Европы?

Остановит ли это эмбарго войну в Украине или вызовет нефтяной кризис в Европе? Какой эффект испытывает российская экономика от уже введенных санкций и сможет ли адаптироваться бизнес? Стоит ли ждать России поддержки от Китая? И есть ли еще будущее у "Северного потока-2"?
Конфликты2 июня 2022 г.44:09 мин.
external

Мобилизация может закончиться катастрофой для России - профессор экономики

Мобилизация может закончиться катастрофой для России - профессор экономики

Профессор Калифорнийского университета Олег Ицхоки в интервью DW оценил последствия мобилизации, а также введенного странами Евросоюза эмбарго на российскую нефть для экономики РФ.
Политика6 декабря 2022 г.18:54 мин.
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Канцлер ФРГ Олаф Шольц, президент Франции Эмманюэль Макрон и Украины Владимир Зеленский, архивное фото

Зеленского и Шольца вечером в среду ждут в Париже

Конфликты5 мин. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Leopard 1 на полигоне в Мунстере, 1995 год.

Немецкий эксперт о Leopard 1: Танк старый, но не металлолом

Немецкий эксперт о Leopard 1: Танк старый, но не металлолом

Конфликты13 ч. назад
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и президент РФ Владимир Путин, 2014 год

Агент КГБ? Что именно узнали в Швейцарии о патриархе Кирилле

Агент КГБ? Что именно узнали в Швейцарии о патриархе Кирилле

Религия23 ч. назад
Александр Плющев и Татьяна Фельгенгауэр

Землетрясение в Турции. Истребители для Киева? DW Шоу

Землетрясение в Турции. Истребители для Киева? DW Шоу

Политика23 ч. назад59:53 мин.
Женщина на обломках рухнувшего во время землетрясения дома

Причины землетрясения в Турции. Что говорят эксперты из ФРГ

Причины землетрясения в Турции. Что говорят эксперты из ФРГ

Катастрофы3 ч. назад
Обручальное кольцо на фоне разорванной свадебной фотографии

В Беларуси развестись станет сложнее - супругов будут мирить

В Беларуси развестись станет сложнее - супругов будут мирить

Общество11 ч. назад
Филипп Киркоров

Кто против концертов Филиппа Киркорова в Германии

Кто против концертов Филиппа Киркорова в Германии

Культура24 ч. назад
На главную страницу