Британский премьер уволил министра после скандала с налогами

Надим Захави был в правительстве Риши Сунака министром без портфеля. Его отставка связана с неуплатой в срок многомиллионного счета по налогам.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак в воскресенье, 29 января, освободил от должности в правительстве министра без портфеля, председателя Консервативной партии Надима Захави в связи с нарушением тем этического кодекса для министров и скандалом, связанным с несвоевременным погашением Захави многомиллионной задолженности перед налоговым органами королевства.

В письме, адресованном Захави и обнародованном на сайте правительства Соединенного Королевства, Сунак напоминает, что Захави согласился сотрудничать с независимым советником по делам министров, сэром Лори Магнусом в деле проверки своих финансовых соглашений и деклараций. "После завершения расследования, проведенного независимым советником, с результатами которого он ознакомил нас обоих, стало ясно, что произошло серьезное нарушение Кодекса министров. В результате я сообщил вам о своем решении отстранить вас от должности в правительстве Его Величества", - пишет Сунак.

Давление на Сунака из-за Надима Захави

Ранее Захави признал, что "небрежно" относился к уплате налогов и урегулировал задним числом многомиллионную задолженность перед налоговыми органами Великобритании. Как отмечает агентство Bloomberg , это, а также признание, что он был вынужден оплатить штраф за неуплату нужной суммы по налогам в срок, привело к растущему давлению со стороны его собственной партии, требующей, чтобы Захави ушел или чтобы Сунак уволил его.

В частности, лидер Лейбористской партии Кир Стармер обвинял Сунака в "безнадежной слабости" в связи с неготовностью уволить Захави и проводил параллели между налоговыми делами председателя Консервативной партии и жены Сунака Акшаты Мурти, которая имеет в Великобритании статус налогового нерезидента.

Реагируя на письмо Сунака, Захави опубликовал в своем микроблоге Twitter ответ, в котором назвал своими главными достижениями за время работы в правительстве обеспечение населения Великобритании вакциной от коронавируса SARS-CoV-2 (в кабинете экс-премьера страны Бориса Джонсона он был министром по делам бизнеса и промышленности и отвечал, кроме прочего, за разработку вакцины от COVID-19 и кампанию вакцинации) и проведение траурных мероприятий после кончины королевы Елизаветы II.

Смотрите также: