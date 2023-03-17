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Президент Украины Владимир ЗеленскийФото: www.president.gov.ua
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Зеленский: "Ордер на арест Путина - историческое решение"

Олег Соколенко
44 мин. назад

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 18 марта.

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На 388-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий субботы, 18 марта (время московское).

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Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш заявил о том, что продолжит общение и встречи с российским президентом Владимиром Путиным, несмотря на выдачу МУС ордера на его арест. По словам представителя офиса генсека ООН Стефана Дюжаррика, Международный уголовный суд не связан в юридическом поле с Секретариатом ООН в контексте подобных вопросов. "Мы придерживаемся позиции, что генеральный секретарь будет говорить с тем, с кем ему нужно поговорить, чтобы решить вопросы, которые стоят перед ним", - подчеркнул Дюжаррик.

Зеленский: "Ордер на арест Путина - историческое решение"

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Историческим решением назвал ордер на арест Владимира Путина президент Украины Владимир Зеленский, выданный 17 марта в Международном уголовном суде. "Международный уголовный суд выдал ордер на арест Путина. Историческое решение, с которого начнется историческая ответственность, - заявил он в вечернем видеообращении к гражданам. - Руководитель государства-террориста и еще одно должностное лицо России официально стали подозреваемыми в военном преступлении. В депортации украинских детей-незаконном перемещении тысяч наших детей на территорию государства-террориста".

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Украинские Telegram-каналы публикуют фото огненного столба в Днепропетровской области. Ранее мэр города Новомосковска Сергей Резник сообщил о взрывах в городе. Поступала информация о том, что украинская ПВО в небе над Днепропетровщиной, вероятно, сбивает вражеские дроны.

ПВО Украины сбивает российские дроны над Киевской областью

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ПВО Украины работает по атакующим страну российским дронам над Киевской и Житомирской областями. Об этом сообщают местные власти. Глава офиса президента Андрей Ермак написал в Telegram: "Балалайки сбиваются силами ПВО. Но тревогу не игнорируйте".

Воздушная тревога объявлена в Киеве и Киевской области, а также в Полтавской, Харьковской, Черниговской, Житомирской, Херсонской, Николаевской и Ровенской областях. В Воздушных силах ВСУ изданию "Украинская правда" подтвердили, что россияне атакуют беспилотниками Shahed с северного и юго-восточного направлений.

Хроника событий 17 марта 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 17 марта 00.00 - 13.59 >>>

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