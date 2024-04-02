Завершены раскопки в дрезденском Цвингере

В столице Саксонии до конца года будет закончена реставрация внутреннего двора выдающегося архитектурного памятника эпохи барокко - дрезденского Цвингера. В ходе этих работ, общая стоимость которых оценивается в 15 миллионов евро, на территории комплекса, в частности, были проведены археологические исследования - раскопки, продолжавшиеся почти три года. Весной они были завершены.

В конце марта в Дрездене представили предварительные результаты этого научного проекта, главной целью которого был поиск ранних следов барочного сада, разбитого здесь в ходе возведения этого дворцово-паркового ансамбля в 1709-1728 годах во времена правления саксонского курфюрста Августа Сильного (August II. der Starke).

Внутренний двор Цвингера в конце марта 2024 года. Реставрация комплекса будет завершена до конца этого года Фото: Robert Michael/dpa/picture alliance

Раскопки в Цвингере

Как сообщает информационное агентство dpa, археологам удалось найти не только следы сада, обустроенного во дворе Цвингера по планам ведущего представителя дрезденского барокко Маттеуса Даниеля Пёппельмана (Matthäus Daniel Pöppelmann), но и свидетельства предыдущих эпох в истории саксонской столицы. В более глубоких слоях были обнаружены остатки двух конюшен, садового грота и дворцового сада XVII века, а также фрагменты городских укреплений около 1200 года, раннего XV века и середины XVI века.

Первые шаги по созданию дворцового сада в этой части Дрездена были предприняты еще во времена курфюрста Морица (Moritz von Sachsen) в 1549 году - того самого саксонского правителя, именем которого назван охотничий замок Морицбург, известный по фильму "Три орешка для Золушки" .

Металлические предметы, найденные в ходе раскопок на территории Цвингера Фото: Robert Michael/dpa/picture alliance

Во дворе Цвингера археологи нашли в общей сложности около двухсот монет разных лет, что помогло при определении возраста других находок. В целом за три года раскопок на территории в 14 500 квадратных метров было обнаружено почти 750 металлических предметов и множество пуговиц из разных материалов. Среди них были многочисленные медальоны, кольца и другие украшения, которые могли в свое время быть частью костюмов.

Внутренний двор Цвингера в 2020 году до начала реставрационных работ Фото: Joko/Bildagentur-online/picture alliance

Дрезденский Цвингер - памятник эпохи барокко

Во времена правления Августа Сильного Цвингер служил роскошной кулисой для пышных придворных праздников и театральных представлений, а также был местом прогулок придворной знати.

Комплекс дворцовых зданий Цвингер входит в число главных достопримечательностей Дрездена. Он был официально открыт еще до завершения всех работ в 1719 году по случаю свадьбы саксонского принца Фридриха Августа II (Friedrich August II) с дочерью императора Габсбургов - эрцгерцогиней Марией Йозефой Австрийской (Maria Josepha von Habsburg).

Ансамбль состоит из трех галерей, связанных между собой угловыми павильонами. Сейчас здесь находятся знаменитая Дрезденская картинная галерея и еще два музея - Физико-математический салон и Музей фарфора.

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