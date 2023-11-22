"Трем орешкам для Золушки" - 50 лет
В 2023 году исполняется 50 лет со дня премьеры культовой телевизионной сказки "Три орешка для Золушки" ("Drei Haselnüsse für Aschenbrödel") - фильма, ставшего классическим и остающегося обязательной частью рождественско-новогодней сетки вещания в разных европейских странах.
Только в Германии в декабре-январе эту картину, снятую кинематографистами ГДР и Чехословакии в начале 1970-х годов, демонстрируют по разным каналам несколько десятков раз. Плюс во многих городах в театрах и концертных залах проходят специальные показы фильма в сопровождении оркестров, исполняющих знаменитые мелодии из картины. В Саксонии по фильму также поставлен одноименный мюзикл.
Замок Морицбург около Дрездена
В качестве сказочного дворца для "Трех орешек для Золушки" режиссер Вацлав Ворличек выбрал барочный замок на воде Морицбург (Moritzburg) под Дрезденом - одну из самых популярных архитектурных достопримечательностей Саксонии .
Замок был заложен в середине XVI века по указанию тогдашнего саксонского правителя - курфюрста Морица (Moritz von Sachsen). Свой нынешний вид обрел в эпоху барокко в начале XVIII века - во времена Августа Сильного (August der Starke).
Зимняя выставка "Три орешка для Золушки"
В 2022 году замок посетило более 230 тысяч человек, из них более 120 тысяч побывало в Морицбурге во время традиционной зимней выставки, посвященной съемкам "Трех орешек для Золушки". Впервые она состоялась здесь в сезон 2009/2010 годов.
Общее число посетителей выставки за эти годы приближается к миллионной отметке. В нынешний юбилейный год культовой киносказки сезонная экспозиция открылась в среду, 22 ноября, и продлится до 25 февраля следующего года - www.schloss-moritzburg.de.
Как говорится в сообщении администрации дворца, в рамках нынешней выставки в Морицбурге подготовили специальный раздел, посвященный исполнительнице главной женской роли - чешской актрисе Либуше Шафранковой, скончавшейся в Праге в 2021 году в возрасте 68 лет.
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