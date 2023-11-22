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"Трем орешкам для Золушки" - 50 лет

Максим Нелюбин
22 ноября 2023 г.

В саксонском замке Морицбург открылась зимняя выставка, посвященная культовой зимней сказке. Премьера "Трех орешек для Золушки" состоялась в 1973 году.

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Кадр из фильма "Три орешка для Золушки"
Исполнители главных ролей Либуше Шафранкова и Павел ТравничекФото: F+G Köhler/WDR/DRA/dpa/picture alliance

В 2023 году исполняется 50 лет со дня премьеры культовой телевизионной сказки "Три орешка для Золушки" ("Drei Haselnüsse für Aschenbrödel") - фильма, ставшего классическим и остающегося обязательной частью рождественско-новогодней сетки вещания в разных европейских странах.

Только в Германии в декабре-январе эту картину, снятую кинематографистами ГДР и Чехословакии в начале 1970-х годов, демонстрируют по разным каналам несколько десятков раз. Плюс во многих городах в театрах и концертных залах проходят специальные показы фильма в сопровождении оркестров, исполняющих знаменитые мелодии из картины. В Саксонии по фильму также поставлен одноименный мюзикл.

Замок Морцибург зимой
Замок Морцибург зимойФото: Sylvio Dittrich/imageBROKER/picture alliance

Замок Морицбург около Дрездена

В качестве сказочного дворца для "Трех орешек для Золушки" режиссер Вацлав Ворличек выбрал барочный замок на воде Морицбург (Moritzburg) под Дрезденом - одну из самых популярных архитектурных достопримечательностей Саксонии .

Замок был заложен в середине XVI века по указанию тогдашнего саксонского правителя - курфюрста Морица (Moritz von Sachsen). Свой нынешний вид обрел в эпоху барокко в начале XVIII века - во времена Августа Сильного (August der Starke).

Зимняя выставка "Три орешка для Золушки"

В 2022 году замок посетило более 230 тысяч человек, из них более 120 тысяч побывало в Морицбурге во время традиционной зимней выставки, посвященной съемкам "Трех орешек для Золушки". Впервые она состоялась здесь в сезон 2009/2010 годов.

Общее число посетителей выставки за эти годы приближается к миллионной отметке. В нынешний юбилейный год культовой киносказки сезонная экспозиция открылась в среду, 22 ноября, и продлится до 25 февраля следующего года - www.schloss-moritzburg.de.

Морицбург
Туфелька Золушки из фильма - один из экспонатов выставки в Морицбурге Фото: Robert Michael/dpa/picture alliance
Морицбург
Бальный зал замка Морицбург, в котором выставлены некоторые костюмы из фильмаФото: Robert Michael/dpa/picture alliance
Морицбург
Танцевальная сцена из фильма - часть выставки в замке Фото: Robert Michael/dpa/picture alliance
Морицбург
Макет поместья, в котором жила Золушка Фото: Zapotocky Ales/CTK/picture alliance
Морицбург
Раздел экспозиции, посвященный записи музыки к фильму Фото: Zapotocky Ales/CTK/picture alliance

Как говорится в сообщении администрации дворца, в рамках нынешней выставки в Морицбурге подготовили специальный раздел, посвященный исполнительнице главной женской роли - чешской актрисе Либуше Шафранковой, скончавшейся в Праге в 2021 году в возрасте 68 лет.

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