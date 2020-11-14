 ″Три орешка для Золушки″: почти 20 раз в телепрограмме (фото) | Информация о Германии и советы туристам | DW | 28.11.2020

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По Германии

"Три орешка для Золушки": почти 20 раз в телепрограмме (фото)

В Германии по сложившейся традиции подсчитали число показов по ТВ сказки "Три орешка для Золушки" в рождественско-новогодние недели.

Сцена из сказки Три орешка для Золушки

Гамбург В ближайшие недели телезрители в Германии смогут почти 20 раз посмотреть легендарную и нестареющую рождественско-новогоднюю сказку "Три орешка для Золушки" ("Drei Haselnüsse für Aschenbrödel"). Об этом сообщает информационное агентство dpa, внимательно изучившее программы телепередач общественно-правовых каналов, входящих в компанию ARD, до первой недели января включительно.

Три раза (почти) по 20

До полной двадцатки не хватило лишь одного показа. Ради внушительности некоторые немецкие СМИ вынесли в заголовки цифру (почти) "60", умножив число показов на три орешка из каждого эфира. Мы решили не следовать этому примеру.

"Орешки" на Рождество

Откроет марафон Первый канал (Das Erste) уже в это воскресенье, 29 ноября (14:23), когда будет отмечаться первый из четырех предрождественских Адвентов. В Рождество, 24 декабря,  "Орешки" покажут в общей сложности шесть раз в разное время по шести каналам ARD (Das Erste, NDR, ONE, WDR, SWR, RBB). Завершит эфиры - баварское телевидение BR в воскресенье, 6 января, утренним показом в 08:05.

Фильм был снят в 1973 году кинематографистами ГДР и Чехословакии. В качестве одной из съемочных площадок для него использовался замок Морицбург под Дрезденом - одна из самых популярных достопримечательностей Саксонии.

Смотрите также: 

  • Кадр из фильма Три орешка для Золушки

    Выставка в замке Морицбург

    Путешествие в сказку

    С наступлением холодов немецкий замок Морицбург превращается в сказочный дворец: в нем поселяются Золушка и ее принц из легендарного немецко-чешского фильма 1973 года. В замке проходила часть съемок, именно поэтому здесь и организуется зимняя выставка "Три орешка для Золушки". Посетители узнают об истории создания киносказки, разглядывая оригинальные костюмы.

  • Замок Морицбург

    Выставка в замке Морицбург

    Сказочный дворец

    Барочный замок Морицбург, расположенный неподалеку от Дрездена, играет в фильме роль королевской резиденции. В киносказке он появляется в сумерках или виден сквозь ветви деревьев. Стоит замок посреди великолепного природного ландшафта, обрамленный со всех сторон водой.

  • Замок Морицбург

    Выставка в замке Морицбург

    Охотничий замок

    Построили замок Морицбург представители королевского и княжеского рода Веттинов. Предназначалась эта загородная резиденция саксонской аристократии для охоты. Леса в этих местах славились дичью, поэтому курфюрст Мориц и решил выстроить здесь в 1542 году охотничий замок. Натурные съемки фильма "Три орешка для Золушки" проходили, однако, в Чехии.

  • Выставка Три орешка для Золушки

    Выставка в замке Морицбург

    По следу принцессы

    В этом сезоне традиционная зимняя выставка в замке Морицбург будет открыта для посетителей до 3 марта 2019 года. Экспозиция рассказывает об истории создания фильма и показывает целый ряд оригинальных реквизитов и костюмов.

  • Выставка Три орешка для Золушки

    Выставка в замке Морицбург

    Бальные платья

    Один из самых знаменитых экспонатов выставки - розовое платье, в котором сыгравшая Золушку юная чешская актриса Либуше Шафранкова является на бал в королевский дворец. Теперь платье хранится в стеклянной витрине - в 2014 году его копия была похищена на выставке в Морицбурге. На фото: миниатюрная модель реконструирует сцену из фильма.

  • Выставка Три орешка для Золушки

    Выставка в замке Морицбург

    Восковые фигуры

    Выставка к фильму "Три орешка для Золушки" занимает пространство площадью в 450 квадратных метров. Не так уж и много, но она богата экспонатами. Любителей фильма здесь приветствуют и королевская чета, и голуби, и сова Розалия, и даже белая лошадь Золушки, в роли которой были заняты два коня - чешский и немецкий.

  • Павел Травничек

    Выставка в замке Морицбург

    Сказочный принц

    В феврале 2017 года замок Морицбург посетил чешский актер Павел Травничек. На роль принца, в которого были влюблены в ту пору чуть ли не все девочки мира, его выбрали из более чем 20 претендентов. Для фильма актеру пришлось быстро научиться ездить верхом, танцевать и стрелять из арбалета. И вообще это была его первая роль в кино! Потом, впрочем, Павел Травничек еще не раз играл принцев.

  • Режиссер Вацлав Ворличек

    Выставка в замке Морицбург

    Режиссер

    Режиссер Вацлав Ворличек также заезжал в Морицбург. "Три орешка для Золушки", снятый им по собственному сценарию, стал самым известным его фильмом. В Чехии Ворличека называют "королем комедии".

  • Либуше Шафранкова и Павел Травничек

    Выставка в замке Морицбург

    Красивая пара

    Режиссер не ошибся: своим фантастическим успехом эта киносказка отчасти обязана прекрасной "химии" между исполнителями главных ролей. Либуше Шафранкова и Павел Травничек стали парой и в реальной жизни. Золушка-Либуше, впрочем, вышла потом замуж за другого и сделала замечательную кинокарьеру. А Травничек-принц сменил за свою жизнь нескольких "золушек"...

    Автор: Элла Володина


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