"Три орешка для Золушки": почти 20 раз в телепрограмме (фото)

Гамбург •В ближайшие недели телезрители в Германии смогут почти 20 раз посмотреть легендарную и нестареющую рождественско-новогоднюю сказку "Три орешка для Золушки" ("Drei Haselnüsse für Aschenbrödel"). Об этом сообщает информационное агентство dpa, внимательно изучившее программы телепередач общественно-правовых каналов, входящих в компанию ARD, до первой недели января включительно.

Три раза (почти) по 20

До полной двадцатки не хватило лишь одного показа. Ради внушительности некоторые немецкие СМИ вынесли в заголовки цифру (почти) "60", умножив число показов на три орешка из каждого эфира. Мы решили не следовать этому примеру.

"Орешки" на Рождество

Откроет марафон Первый канал (Das Erste) уже в это воскресенье, 29 ноября (14:23), когда будет отмечаться первый из четырех предрождественских Адвентов. В Рождество, 24 декабря, "Орешки" покажут в общей сложности шесть раз в разное время по шести каналам ARD (Das Erste, NDR, ONE, WDR, SWR, RBB). Завершит эфиры - баварское телевидение BR в воскресенье, 6 января, утренним показом в 08:05.

Фильм был снят в 1973 году кинематографистами ГДР и Чехословакии. В качестве одной из съемочных площадок для него использовался замок Морицбург под Дрезденом - одна из самых популярных достопримечательностей Саксонии.

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