60 тысяч огоньков: необычному рождественскому домику - 20 лет (фото)

Дельменхорст • Корона - короной, локдаун - локдауном, но в Германии вовсю украшают площади, улицы, балконы, окна и целые здания к приближающемся празднику - Рождеству. Всем понятно, что это будет другой праздник - не такой, как обычно, но все же!

Рождество начинается в феврале

Семья Борхарт из нижнесаксонского города Дельменхорста от своей традиции решила не отказываться - тем более, что декорации начали готовить еще в прошлом феврале! Так сейчас выглядит их дом, который вновь станет яркой достопримечательностью, привлекающей к себе внимание далеко за пределами Нижней Саксонии. Супруги Мартина и Свен Борхарты (Martina und Sven Borchart) делают это уже в двадцатый раз.

На благотворительные цели

В прошлом году за счет пожертвований и продажи глинтвейна они собрали около 4500 евро, которые пошли на оплату специальных терапевтических поездок на лошадях для детей с ограниченными возможностями здоровья. В этом году будет сложнее, но владельцы рождественского домика постараются сделать все возможное. Официально праздничную иллюминацию зажгут в Первый Адвент - 29 ноября. Эти фотографии информационного агентства dpa были сделаны во время, так сказать, генеральной репетиции для прессы.

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