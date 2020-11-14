 60 тысяч огоньков: необычному рождественскому домику - 20 лет (фото) | Информация о Германии и советы туристам | DW | 25.11.2020

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По Германии

60 тысяч огоньков: необычному рождественскому домику - 20 лет (фото)

На этих фотографиях - 60 тысяч огоньков. Этот частный жилой дом в нижнесаксонском Дельменхорсте украшают так уже двадцать лет подряд.

Рождественский домик в Дельменхорсте

Дельменхорст • Корона - короной, локдаун - локдауном, но в Германии вовсю украшают площади, улицы, балконы, окна и целые здания к приближающемся празднику - Рождеству.  Всем понятно, что это будет другой праздник - не такой, как обычно, но все же!

Рождественский домик в Дельменхорсте
Свен Борхарт (Sven Borchart)

Рождество начинается в феврале

Семья Борхарт из нижнесаксонского города Дельменхорста от своей традиции решила не отказываться - тем более, что декорации начали готовить еще в прошлом феврале! Так сейчас выглядит их дом, который вновь станет яркой достопримечательностью, привлекающей к себе внимание далеко за пределами Нижней Саксонии. Супруги Мартина и Свен Борхарты (Martina und Sven Borchart) делают это уже в двадцатый раз.

Мартина и Свен Борхарт (Martina und Sven Borchart)
Рождественский домик в Дельменхорсте

На благотворительные цели

В прошлом году за счет пожертвований и продажи глинтвейна они собрали около 4500 евро, которые пошли на оплату специальных терапевтических поездок на лошадях для детей с ограниченными возможностями здоровья. В этом году будет сложнее, но владельцы рождественского домика постараются сделать все возможное. Официально праздничную иллюминацию зажгут в Первый Адвент - 29 ноября. Эти фотографии информационного агентства dpa были сделаны во время, так сказать, генеральной репетиции для прессы.

Смотрите также: 

  • Рождественская почта

    Рождественские почтамты

    Рождественская почта

    Рождественские почтовые отделения есть во многих странах. Почты российского Деда Мороза расположены в Великом Устюге и Кузьминском лесу в Москве, белорусского - в Каменецком районе, американского Санта-Клауса - в городе Санта-Клаус в штате Индиана. В Германии таких отделений - девять. Письма приходят со всего мира, как видно на этой карте.

  • Химмельштадт (Himmelstadt)

    Рождественские почтамты

    Небесные названия

    Немецкие рождественские почтамты находятся в местах с "говорящими" названиями: от "Ангело-Церковска" (Engelskirchen) в Северном Рейне - Вестфалии и "Святого Николая" (St. Nikolaus) в Сааре до "Николаевки" (Nikolausdorf) и "Врат небесных" (Himmelpforten) в Нижней Саксонии. Работу большинства их них организует почтовый концерн Deutsche Post, но есть также два полностью на общественных началах.

  • Кристкинд в Энгельскирхене (Engelskirchen)

    Рождественские почтамты

    Команда немецкого Санта-Клауса

    Отвечают на письма Рождественский Дед - Вайнахтсман (Weihnachtsmann), Рождественское Дитя - Кристкинд (Christkind), Святой Николай (Sankt Nikolaus), а также штатные ангелы из числа сотрудников почтового концерна Deutsche Post и (или) добровольные помощники, владеющие не только немецким, но и другими языками. Писем приходит много. В один только "Небесный город" Химмельштадт - около 80 тысяч.

  • Химмельстюр (Himmelsthür)

    Рождественские почтамты

    Хороший повод

    К своим письмам дети иногда прилагают подарки для Рождественского Деда, например, соски-пустышки, с которыми они на радость родителям наконец-то решили торжественно расстаться в канун праздника.

  • Химмельстюр (Himmelsthür)

    Рождественские почтамты

    Северный полюс

    В Германии первое такое почтовое отделение было открыто в 1966 году в саарском Санкт-Николаусе. Сейчас в него приходит около 20 тысяч писем ежегодно, на которые отвечают 35 здешних помощников Святого Николая. Доходят даже письма, направленные на "Северный полюс". Немецкая почта доставляет их в рождественские отделения, но лучше все же сразу выбрать один из следующих адресов:

  • Санкт-Николаус (St. Nikolaus)

    Рождественские почтамты

    Святому Николаю

    An den Nikolaus / 66351 St. Nikolaus / Germany

  • Химмельштадт (Himmelstadt)

    Рождественские почтамты

    Рождественскому Дитяти

    An das Christkind / 97267 Himmelstadt / Germany

  • Письмо Рождественскому Дитяти

    Рождественские почтамты

    Рождественскому Дитяти

    An das Christkind / 51777 Engelskirchen / Germany

  • Химмельстюр (Himmelsthür)

    Рождественские почтамты

    Рождественскому Деду

    An den Weihnachtsmann / Himmelsthür, 31137 Hildesheim / Germany

  • Письмо Рождественскому деду

    Рождественские почтамты

    Рождественскому Деду

    An den Weihnachtsmann / 21709 Himmelpforten / Germany

  • Николаусдорф (Nikolausdorf)

    Рождественские почтамты

    Святому Николаю

    An den Nikolaus / 49681 Nikolausdorf / Germany

  • Химмельпфорт (Himmelpfort)

    Рождественские почтамты

    Рождественскому Деду

    An den Weihnachtsmann / Weihnachtspostfiliale / 16798 Himmelpfort / Germany

  • Химмельсберг (Himmelsberg)

    Рождественские почтамты

    Рождественскому Деду

    An den Weihnachtsmann / 99706 Himmelsberg / Germany

  • Письмо Рождественскому Деду

    Рождественские почтамты

    Рождественскому Деду

    An den Weihnachtsmann in Himmelreich / 31535 Neustadt am Rübenberge / Germany

    Автор: Максим Нелюбин


Контекст

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