Умерла Золушка: ушла из жизни Либуше Шафранкова, сыгравшая в "Трех орешках"

Немецким и российским зрителям чешская актриса Либуше Шафранкова, умершая на 69 году жизни, знакома как исполнительница главной роли в картине "Три орешка для Золушки". В Чехии ее хорошо знают и по другим ролям, причем как в кино, так и в театре. Шафранкова сыграла одну из главных ролей в фильме о судьбе русского мальчика "Коля", снятом в 1996 году чешским режиссером Яном Свераком и получившем премию "Оскар".
А в этом немецком замке снимали знаменитые "Три орешка" с Либуше Шафранковой в главной роли. Листайте галерею!
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Здесь снимали "Три орешка для Золушки"
Сказочный дворец
Барочный замок Морицбург, расположенный неподалеку от Дрездена, играет в фильме роль королевской резиденции. В киносказке он появляется в сумерках или виден сквозь ветви деревьев. Стоит замок посреди великолепного природного ландшафта, обрамленный со всех сторон водой.
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Здесь снимали "Три орешка для Золушки"
Путешествие в сказку
Ежегодно немецкий замок Морицбург превращается в сказочный дворец: в нем поселяются Золушка и ее принц из легендарного немецко-чешского фильма 1973 года. В замке проходила часть съемок, именно поэтому здесь и организуется зимняя выставка "Три орешка для Золушки". Посетители узнают об истории создания киносказки, разглядывая оригинальные костюмы.
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Здесь снимали "Три орешка для Золушки"
Охотничий замок
Построили замок Морицбург представители королевского и княжеского рода Веттинов. Предназначалась эта загородная резиденция саксонской аристократии для охоты. Леса в этих местах славились дичью, поэтому курфюрст Мориц и решил выстроить здесь в 1542 году охотничий замок. Натурные съемки фильма "Три орешка для Золушки" проходили, однако, в Чехии.
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Здесь снимали "Три орешка для Золушки"
Бальные платья
Один из самых знаменитых экспонатов выставки - розовое платье, в котором сыгравшая Золушку юная чешская актриса Либуше Шафранкова является на бал в королевский дворец. Теперь платье хранится в стеклянной витрине - в 2014 году его копия была похищена на выставке в Морицбурге. На фото: миниатюрная модель реконструирует сцену из фильма.
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Здесь снимали "Три орешка для Золушки"
Восковые фигуры
Выставка к фильму "Три орешка для Золушки" занимает пространство площадью в 450 квадратных метров. Не так уж и много, но она богата экспонатами. Любителей фильма здесь приветствуют и королевская чета, и голуби, и сова Розалия, и даже белая лошадь Золушки, в роли которой были заняты два коня - чешский и немецкий.
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Здесь снимали "Три орешка для Золушки"
Сказочный принц
В феврале 2017 года замок Морицбург посетил чешский актер Павел Травничек. На роль принца, в которого были влюблены в ту пору чуть ли не все девочки мира, его выбрали из более чем 20 претендентов. Для фильма актеру пришлось быстро научиться ездить верхом, танцевать и стрелять из арбалета. И вообще это была его первая роль в кино! Потом, впрочем, Павел Травничек еще не раз играл принцев.
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Здесь снимали "Три орешка для Золушки"
Режиссер
Режиссер Вацлав Ворличек также заезжал в Морицбург. "Три орешка для Золушки", снятый им по собственному сценарию, стал самым известным его фильмом. В Чехии Ворличека называют "королем комедии".
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Здесь снимали "Три орешка для Золушки"
Красивая пара
Режиссер не ошибся: своим фантастическим успехом эта киносказка обязана прекрасной "химии" между исполнителями главных ролей. Либуше Шафранкова и Павел Травничек стали парой и в реальной жизни. Золушка-Либуше, впрочем, вышла потом замуж за другого и сделала замечательную кинокарьеру. А Травничек-принц сменил за свою жизнь нескольких "золушек"...
Автор: Элла Володина