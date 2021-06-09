 Умерла Золушка: ушла из жизни Либуше Шафранкова, сыгравшая в ″Трех орешках″ | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 09.06.2021

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Культура и стиль жизни

Умерла Золушка: ушла из жизни Либуше Шафранкова, сыгравшая в "Трех орешках"

Российским и немецким зрителям чешская актриса Либуше Шафранкова знакома как исполнительница главной роли в картине "Три орешка для Золушки".

Либуше Шафранкова в роли Золушки

Либуше Шафранкова в роли Золушки

Немецким и российским зрителям чешская актриса Либуше Шафранкова, умершая на 69 году жизни, знакома как исполнительница главной роли в картине "Три орешка для Золушки". В Чехии ее хорошо знают и по другим ролям, причем как в кино, так и в театре. Шафранкова сыграла одну из главных ролей в фильме о судьбе русского мальчика "Коля", снятом в 1996 году чешским режиссером Яном Свераком и получившем премию "Оскар".

А в этом немецком замке снимали знаменитые "Три орешка" с Либуше Шафранковой в главной роли. Листайте галерею!

  • Замок Морицбург

    Здесь снимали "Три орешка для Золушки"

    Сказочный дворец

    Барочный замок Морицбург, расположенный неподалеку от Дрездена, играет в фильме роль королевской резиденции. В киносказке он появляется в сумерках или виден сквозь ветви деревьев. Стоит замок посреди великолепного природного ландшафта, обрамленный со всех сторон водой.

  • Кадр из фильма Три орешка для Золушки

    Здесь снимали "Три орешка для Золушки"

    Путешествие в сказку

    Ежегодно немецкий замок Морицбург превращается в сказочный дворец: в нем поселяются Золушка и ее принц из легендарного немецко-чешского фильма 1973 года. В замке проходила часть съемок, именно поэтому здесь и организуется зимняя выставка "Три орешка для Золушки". Посетители узнают об истории создания киносказки, разглядывая оригинальные костюмы.

  • Замок Морицбург

    Здесь снимали "Три орешка для Золушки"

    Охотничий замок

    Построили замок Морицбург представители королевского и княжеского рода Веттинов. Предназначалась эта загородная резиденция саксонской аристократии для охоты. Леса в этих местах славились дичью, поэтому курфюрст Мориц и решил выстроить здесь в 1542 году охотничий замок. Натурные съемки фильма "Три орешка для Золушки" проходили, однако, в Чехии.

  • Выставка Три орешка для Золушки

    Здесь снимали "Три орешка для Золушки"

    Бальные платья

    Один из самых знаменитых экспонатов выставки - розовое платье, в котором сыгравшая Золушку юная чешская актриса Либуше Шафранкова является на бал в королевский дворец. Теперь платье хранится в стеклянной витрине - в 2014 году его копия была похищена на выставке в Морицбурге. На фото: миниатюрная модель реконструирует сцену из фильма.

  • Выставка Три орешка для Золушки

    Здесь снимали "Три орешка для Золушки"

    Восковые фигуры

    Выставка к фильму "Три орешка для Золушки" занимает пространство площадью в 450 квадратных метров. Не так уж и много, но она богата экспонатами. Любителей фильма здесь приветствуют и королевская чета, и голуби, и сова Розалия, и даже белая лошадь Золушки, в роли которой были заняты два коня - чешский и немецкий.

  • Павел Травничек

    Здесь снимали "Три орешка для Золушки"

    Сказочный принц

    В феврале 2017 года замок Морицбург посетил чешский актер Павел Травничек. На роль принца, в которого были влюблены в ту пору чуть ли не все девочки мира, его выбрали из более чем 20 претендентов. Для фильма актеру пришлось быстро научиться ездить верхом, танцевать и стрелять из арбалета. И вообще это была его первая роль в кино! Потом, впрочем, Павел Травничек еще не раз играл принцев.

  • Режиссер Вацлав Ворличек

    Здесь снимали "Три орешка для Золушки"

    Режиссер

    Режиссер Вацлав Ворличек также заезжал в Морицбург. "Три орешка для Золушки", снятый им по собственному сценарию, стал самым известным его фильмом. В Чехии Ворличека называют "королем комедии".

  • Либуше Шафранкова и Павел Травничек

    Здесь снимали "Три орешка для Золушки"

    Красивая пара

    Режиссер не ошибся: своим фантастическим успехом эта киносказка обязана прекрасной "химии" между исполнителями главных ролей. Либуше Шафранкова и Павел Травничек стали парой и в реальной жизни. Золушка-Либуше, впрочем, вышла потом замуж за другого и сделала замечательную кинокарьеру. А Травничек-принц сменил за свою жизнь нескольких "золушек"...

    Автор: Элла Володина


Контекст

Римейк фильма "Три орешка для Золушки" снимают в Норвегии

Золушка в фильме 1973 года - смелая наездница, прекрасный охотник и просто красавица. Каким будет норвежский вариант? Ожидается, что кино снимут к Рождеству.  

Осенний Морицбург - замок из "Трех орешков для Золушки" (фото)

Этот саксонский замок хорошо известен многим поколениям телезрителей, благодаря киносказке "Три орешка для Золушки".  

Золотая осень вокруг замка для Золушки (фото)

Саксонский замок Морицбург под Дрезденом - тот самый из "Трех орешков для Золушки" - ежегодно посещает около миллиона человек.  

Морицбург - замок из "Трех орешков для Золушки"

Популярную сказку снимали здесь зимой, а так окрестности саксонского замка на воде Морицбург выглядели в один из апрельских дней.  

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