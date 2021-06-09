Умерла Золушка: ушла из жизни Либуше Шафранкова, сыгравшая в "Трех орешках"

Немецким и российским зрителям чешская актриса Либуше Шафранкова, умершая на 69 году жизни, знакома как исполнительница главной роли в картине "Три орешка для Золушки". В Чехии ее хорошо знают и по другим ролям, причем как в кино, так и в театре. Шафранкова сыграла одну из главных ролей в фильме о судьбе русского мальчика "Коля", снятом в 1996 году чешским режиссером Яном Свераком и получившем премию "Оскар".

А в этом немецком замке снимали знаменитые "Три орешка" с Либуше Шафранковой в главной роли. Листайте галерею!