 Римейк фильма ″Три орешка для Золушки″ снимают в Норвегии | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 01.04.2021

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Культура и стиль жизни

Римейк фильма "Три орешка для Золушки" снимают в Норвегии

Золушка в фильме 1973 года - смелая наездница, прекрасный охотник и просто красавица. Каким будет норвежский вариант? Ожидается, что кино снимут к Рождеству.

Певица Астрид С - новая норвежская Золушка

Певица Астрид С - новая норвежская Золушка

В Норвегии, оказывается, тоже очень любят фильм "Три орешка для Золушки" совместного производства ГДР и Чехословакии 1973 года. И даже решили его переснять - со своими современными звездами, посреди родных ландшафтов и в местных интерьерах.

Музей Майхауген
Музей Майхауген

Этнографический музей под открытым небом Майхауген в Лиллехаммере, Норвегия

Называться он будет "Tre nøtter til Askepott" (дословно - "Три орешка для Золушки"). В главной роли - 24-летняя норвежская поп-певица Астрид С. Съемки проходят в Лиллехаммере - в этнографическом музее под открытым небом Майхауген, где на обозримой площади собрано 200 зданий из разных уголков Норвегии, наглядно показывающих, как была устроена и как менялась жизнь в стране на протяжении веков.

Астрид С уверена, что образ Золушки из этого фильма 50-летней давности весьма актуален. Используя современные термины, девушка переживает моббинг внутри собственной семьи, но не мирится с травлей, а сопротивляется насилию. Она прекрасно ездит верхом и стреляет лучше мужчин-охотников.

Певица Астрид С

Певица Астрид С играет Золушку в новой норвежской киносказке

Кадр из фильма 1973 года

Вот так выглядит Золушка (слева) из фильма 1973 года. Сыграла ее Либуше Шафранкова

Немцы этот фильм обожают. Он является непременным атрибутом рождественской телепрограммы, причем - по многу раз и на всех каналах. Снимали картину на чехословацкой киностудии "Баррандов" и восточногерманской киностудии ДЕФА. Натурные съемки проходили в западной части Чехии - на границе с Баварией. Резиденцию короля снимали в немецком замке Морицбург, что недалеко от Дрездена.

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  • Кадр из фильма Три орешка для Золушки

    Выставка в замке Морицбург

    Путешествие в сказку

    С наступлением холодов немецкий замок Морицбург превращается в сказочный дворец: в нем поселяются Золушка и ее принц из легендарного немецко-чешского фильма 1973 года. В замке проходила часть съемок, именно поэтому здесь и организуется зимняя выставка "Три орешка для Золушки". Посетители узнают об истории создания киносказки, разглядывая оригинальные костюмы.

  • Замок Морицбург

    Выставка в замке Морицбург

    Сказочный дворец

    Барочный замок Морицбург, расположенный неподалеку от Дрездена, играет в фильме роль королевской резиденции. В киносказке он появляется в сумерках или виден сквозь ветви деревьев. Стоит замок посреди великолепного природного ландшафта, обрамленный со всех сторон водой.

  • Замок Морицбург

    Выставка в замке Морицбург

    Охотничий замок

    Построили замок Морицбург представители королевского и княжеского рода Веттинов. Предназначалась эта загородная резиденция саксонской аристократии для охоты. Леса в этих местах славились дичью, поэтому курфюрст Мориц и решил выстроить здесь в 1542 году охотничий замок. Натурные съемки фильма "Три орешка для Золушки" проходили, однако, в Чехии.

  • Выставка Три орешка для Золушки

    Выставка в замке Морицбург

    По следу принцессы

    В этом сезоне традиционная зимняя выставка в замке Морицбург будет открыта для посетителей до 3 марта 2019 года. Экспозиция рассказывает об истории создания фильма и показывает целый ряд оригинальных реквизитов и костюмов.

  • Выставка Три орешка для Золушки

    Выставка в замке Морицбург

    Бальные платья

    Один из самых знаменитых экспонатов выставки - розовое платье, в котором сыгравшая Золушку юная чешская актриса Либуше Шафранкова является на бал в королевский дворец. Теперь платье хранится в стеклянной витрине - в 2014 году его копия была похищена на выставке в Морицбурге. На фото: миниатюрная модель реконструирует сцену из фильма.

  • Выставка Три орешка для Золушки

    Выставка в замке Морицбург

    Восковые фигуры

    Выставка к фильму "Три орешка для Золушки" занимает пространство площадью в 450 квадратных метров. Не так уж и много, но она богата экспонатами. Любителей фильма здесь приветствуют и королевская чета, и голуби, и сова Розалия, и даже белая лошадь Золушки, в роли которой были заняты два коня - чешский и немецкий.

  • Павел Травничек

    Выставка в замке Морицбург

    Сказочный принц

    В феврале 2017 года замок Морицбург посетил чешский актер Павел Травничек. На роль принца, в которого были влюблены в ту пору чуть ли не все девочки мира, его выбрали из более чем 20 претендентов. Для фильма актеру пришлось быстро научиться ездить верхом, танцевать и стрелять из арбалета. И вообще это была его первая роль в кино! Потом, впрочем, Павел Травничек еще не раз играл принцев.

  • Режиссер Вацлав Ворличек

    Выставка в замке Морицбург

    Режиссер

    Режиссер Вацлав Ворличек также заезжал в Морицбург. "Три орешка для Золушки", снятый им по собственному сценарию, стал самым известным его фильмом. В Чехии Ворличека называют "королем комедии".

  • Либуше Шафранкова и Павел Травничек

    Выставка в замке Морицбург

    Красивая пара

    Режиссер не ошибся: своим фантастическим успехом эта киносказка отчасти обязана прекрасной "химии" между исполнителями главных ролей. Либуше Шафранкова и Павел Травничек стали парой и в реальной жизни. Золушка-Либуше, впрочем, вышла потом замуж за другого и сделала замечательную кинокарьеру. А Травничек-принц сменил за свою жизнь нескольких "золушек"...

    Автор: Элла Володина


Контекст

Осенний Морицбург - замок из "Трех орешков для Золушки" (фото)

Этот саксонский замок хорошо известен многим поколениям телезрителей, благодаря киносказке "Три орешка для Золушки".  

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Принц Гарри Уэльский вскоре потеряет свой холостяцкий статус, но есть и в других королевских домах Европы завидные женихи голубых кровей. Золушки, поторопитесь!  

Золотая осень вокруг замка для Золушки (фото)

Саксонский замок Морицбург под Дрезденом - тот самый из "Трех орешков для Золушки" - ежегодно посещает около миллиона человек.  

Один замок для Золушки (фото)

Нынешний вид саксонский замок Морицбург приобрел в эпоху барокко в начале XVIII века.  

Морицбург - замок из "Трех орешков для Золушки"

Популярную сказку снимали здесь зимой, а так окрестности саксонского замка на воде Морицбург выглядели в один из апрельских дней.  

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