Римейк фильма "Три орешка для Золушки" снимают в Норвегии

В Норвегии, оказывается, тоже очень любят фильм "Три орешка для Золушки" совместного производства ГДР и Чехословакии 1973 года. И даже решили его переснять - со своими современными звездами, посреди родных ландшафтов и в местных интерьерах.
Этнографический музей под открытым небом Майхауген в Лиллехаммере, Норвегия
Называться он будет "Tre nøtter til Askepott" (дословно - "Три орешка для Золушки"). В главной роли - 24-летняя норвежская поп-певица Астрид С. Съемки проходят в Лиллехаммере - в этнографическом музее под открытым небом Майхауген, где на обозримой площади собрано 200 зданий из разных уголков Норвегии, наглядно показывающих, как была устроена и как менялась жизнь в стране на протяжении веков.
Астрид С уверена, что образ Золушки из этого фильма 50-летней давности весьма актуален. Используя современные термины, девушка переживает моббинг внутри собственной семьи, но не мирится с травлей, а сопротивляется насилию. Она прекрасно ездит верхом и стреляет лучше мужчин-охотников.
Певица Астрид С играет Золушку в новой норвежской киносказке
Вот так выглядит Золушка (слева) из фильма 1973 года. Сыграла ее Либуше Шафранкова
Немцы этот фильм обожают. Он является непременным атрибутом рождественской телепрограммы, причем - по многу раз и на всех каналах. Снимали картину на чехословацкой киностудии "Баррандов" и восточногерманской киностудии ДЕФА. Натурные съемки проходили в западной части Чехии - на границе с Баварией. Резиденцию короля снимали в немецком замке Морицбург, что недалеко от Дрездена.
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Выставка в замке Морицбург
Путешествие в сказку
С наступлением холодов немецкий замок Морицбург превращается в сказочный дворец: в нем поселяются Золушка и ее принц из легендарного немецко-чешского фильма 1973 года. В замке проходила часть съемок, именно поэтому здесь и организуется зимняя выставка "Три орешка для Золушки". Посетители узнают об истории создания киносказки, разглядывая оригинальные костюмы.
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Выставка в замке Морицбург
Сказочный дворец
Барочный замок Морицбург, расположенный неподалеку от Дрездена, играет в фильме роль королевской резиденции. В киносказке он появляется в сумерках или виден сквозь ветви деревьев. Стоит замок посреди великолепного природного ландшафта, обрамленный со всех сторон водой.
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Выставка в замке Морицбург
Охотничий замок
Построили замок Морицбург представители королевского и княжеского рода Веттинов. Предназначалась эта загородная резиденция саксонской аристократии для охоты. Леса в этих местах славились дичью, поэтому курфюрст Мориц и решил выстроить здесь в 1542 году охотничий замок. Натурные съемки фильма "Три орешка для Золушки" проходили, однако, в Чехии.
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Выставка в замке Морицбург
По следу принцессы
В этом сезоне традиционная зимняя выставка в замке Морицбург будет открыта для посетителей до 3 марта 2019 года. Экспозиция рассказывает об истории создания фильма и показывает целый ряд оригинальных реквизитов и костюмов.
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Выставка в замке Морицбург
Бальные платья
Один из самых знаменитых экспонатов выставки - розовое платье, в котором сыгравшая Золушку юная чешская актриса Либуше Шафранкова является на бал в королевский дворец. Теперь платье хранится в стеклянной витрине - в 2014 году его копия была похищена на выставке в Морицбурге. На фото: миниатюрная модель реконструирует сцену из фильма.
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Выставка в замке Морицбург
Восковые фигуры
Выставка к фильму "Три орешка для Золушки" занимает пространство площадью в 450 квадратных метров. Не так уж и много, но она богата экспонатами. Любителей фильма здесь приветствуют и королевская чета, и голуби, и сова Розалия, и даже белая лошадь Золушки, в роли которой были заняты два коня - чешский и немецкий.
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Выставка в замке Морицбург
Сказочный принц
В феврале 2017 года замок Морицбург посетил чешский актер Павел Травничек. На роль принца, в которого были влюблены в ту пору чуть ли не все девочки мира, его выбрали из более чем 20 претендентов. Для фильма актеру пришлось быстро научиться ездить верхом, танцевать и стрелять из арбалета. И вообще это была его первая роль в кино! Потом, впрочем, Павел Травничек еще не раз играл принцев.
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Выставка в замке Морицбург
Режиссер
Режиссер Вацлав Ворличек также заезжал в Морицбург. "Три орешка для Золушки", снятый им по собственному сценарию, стал самым известным его фильмом. В Чехии Ворличека называют "королем комедии".
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Выставка в замке Морицбург
Красивая пара
Режиссер не ошибся: своим фантастическим успехом эта киносказка отчасти обязана прекрасной "химии" между исполнителями главных ролей. Либуше Шафранкова и Павел Травничек стали парой и в реальной жизни. Золушка-Либуше, впрочем, вышла потом замуж за другого и сделала замечательную кинокарьеру. А Травничек-принц сменил за свою жизнь нескольких "золушек"...
Автор: Элла Володина