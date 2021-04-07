Замок Эльц - сказочный и живописный (фотогалерея)

Замок Эльц

Эльц был одним из самых комфортабельных замков Германии. Здесь имелось около четырех десятков каминов. В других же замках обычно отапливали лишь три-четыре помещения - для детей и женщин. Туалеты располагались в эркерах, а смыв осуществляли водой из кувшинов и дождевой водой - по специальным желобам с крыш, что для того времени было очень необычным решением.