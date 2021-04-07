 Замок Эльц - сказочный и живописный (фотогалерея) | Информация о Германии и советы туристам | DW | 03.06.2021

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По Германии

Замок Эльц - сказочный и живописный (фотогалерея)

На этой неделе в начале июня вновь открылся для туристов один из самых живописных замков Германии - замок Эльц в Айфеле. Из-за пандемии число посетителей пока ограничено.

  • Замок Эльц

    Замок Эльц

    Что общего между Епископской резиденцией в Вюрцбурге, Лимбургским собором, Бранденбургскими воротами в Берлине, Голштинскими воротами в Любеке и этим живописным замком недалеко от Мозеля? Все они в прошлом украшали немецкие денежные банкноты - марки ФРГ. Замок Эльц (Burg Eltz) был изображен на 500-марочной купюре Бундесбанка, выпускавшейся в 1960-1990-х годах.

  • 500 немецких марок

    Замок Эльц

    Какой-то выдающейся роли в истории замок Эльц не сыграл, а известен потому, что отлично сохранился и считается одним из самых красивых средневековых замков Германии. Около восьми столетий им владеют представители одного и того же знатного рода - уже в 33-м поколении!

  • Замок Эльц

    Замок Эльц

    Замок находится в горном регионе Айфель, но обычно его перечисляют среди достопримечательностей Мозеля, хотя от этой реки до замка - идти и идти. Он словно спрятался от внешнего мира около ручья Эльц, впадающего в Мозель, а построен был в Средние века для охраны проходившей здесь торговой дороги, которая связывала Айфель с соседним винодельческим регионом.

  • Замок Эльц на картине 1836 года

    Замок Эльц

    Добираться до замка проще всего на машине, задав в навигаторе Münstermaifeld, а от него - по указателям. Ближайший крупный город - Кобленц - находится в 30 километрах. В радиусе чуть более ста километров - Трир, Кельн и Висбаден. На поезде пересадку надо делать в Кобленце, далее - вдоль Мозеля до остановки Moselkern. От нее где-то еще час пешком вдоль ручья.

  • Замок Эльц

    Замок Эльц

    Перед глазами замок возникает неожиданно - и любви с первого взгляда уже не избежать. Возведенный в XII веке, впервые он упоминается в дарственной грамоте императора Барбароссы. Первые сто лет своей истории Эльц служил рыцарям, охранявшим здешнюю дорогу. За свои услуги с торговцев рыцари взимали плату. Затем он стал родовым замком нынешних владельцев.

  • Во внутреннем дворе замка Эльц

    Замок Эльц

    В первой половине XIII века его поделили между тремя братьями. После этого каждой из линий здесь принадлежал отдельный дом. Семьи увеличивались, и замок на скале рос как своего рода "ласточкино гнездо", вернее - как несколько гнезд, плотно прижатых друг к другу. По необходимости хозяева добавляли этажи и возводили пристройки, чем объясняется его необычный вид.

  • Пушка в одном из залов замка Эльц

    Замок Эльц

    Представители рода Эльцев занимали высокие государственные и церковные посты в Священной Римской империи, что спасло их резиденцию от разрушения во время Войны за Пфальцское наследство 1688-1689 годов, когда пострадали очень многие замки этого региона. За всю свою историю он только один раз подвергался осаде, во время которой не получил серьезных повреждений.

  • Замок Эльц на фотографии около 1890 года

    Замок Эльц

    Эльц был одним из самых комфортабельных замков Германии. Здесь имелось около четырех десятков каминов. В других же замках обычно отапливали лишь три-четыре помещения - для детей и женщин. Туалеты располагались в эркерах, а смыв осуществляли водой из кувшинов и дождевой водой - по специальным желобам с крыш, что для того времени было очень необычным решением.

  • Своды замковой часовни в Эльце

    Замок Эльц

    Все эти и многие другие подробности можно узнать во время примерно 40-минутной экскурсии по замку. Начинаются они с небольшими интервалами, а проводятся поочередно на английском или немецком языках. Фотографировать внутри не разрешается.

  • Рыцарские доспехи в совещательной комнате замка Эльц

    Замок Эльц

    Обстановка вся оригинальная. Стены залов украшают старинные гобелены. Среди картин - работы представителей династии Кранахов - немецких живописцев эпохи Ренессанса. Сами Эльцы сейчас в замке не живут, но когда ходишь по его комнатам, кажется, что он в любой момент готов принять своих хозяев, а повара из огромной кухни только что вышли в кладовку за продуктами.

  • Во внутреннем дворе замка Эльц

    Замок Эльц

    Замок является частным музеем, его содержание и ремонт финансируются в основном за счет доходов от туристов. В стоимость билета также входит посещение сокровищницы с оружием, одеждой и украшениями. Обычно замок открыт с апреля по конец октября, но в 2021 году из-за пандемии начало сезона было перенесено на июнь.

  • Каменный мост и предзамковые укрепления

    Замок Эльц

    После экскурсии можно перед обратной дорогой отдохнуть в кафе на террасе или спуститься к ручью - просто посидеть на берегу или устроить пикник с видом на старые стены и крыши. Ежегодно замок посещает около 250 тысяч человек. Среди гостей было несколько американских и немецких президентов.

    Автор: Максим Нелюбин


  • Замок Эльц

    Замок Эльц

    Что общего между Епископской резиденцией в Вюрцбурге, Лимбургским собором, Бранденбургскими воротами в Берлине, Голштинскими воротами в Любеке и этим живописным замком недалеко от Мозеля? Все они в прошлом украшали немецкие денежные банкноты - марки ФРГ. Замок Эльц (Burg Eltz) был изображен на 500-марочной купюре Бундесбанка, выпускавшейся в 1960-1990-х годах.

  • 500 немецких марок

    Замок Эльц

    Какой-то выдающейся роли в истории замок Эльц не сыграл, а известен потому, что отлично сохранился и считается одним из самых красивых средневековых замков Германии. Около восьми столетий им владеют представители одного и того же знатного рода - уже в 33-м поколении!

  • Замок Эльц

    Замок Эльц

    Замок находится в горном регионе Айфель, но обычно его перечисляют среди достопримечательностей Мозеля, хотя от этой реки до замка - идти и идти. Он словно спрятался от внешнего мира около ручья Эльц, впадающего в Мозель, а построен был в Средние века для охраны проходившей здесь торговой дороги, которая связывала Айфель с соседним винодельческим регионом.

  • Замок Эльц на картине 1836 года

    Замок Эльц

    Добираться до замка проще всего на машине, задав в навигаторе Münstermaifeld, а от него - по указателям. Ближайший крупный город - Кобленц - находится в 30 километрах. В радиусе чуть более ста километров - Трир, Кельн и Висбаден. На поезде пересадку надо делать в Кобленце, далее - вдоль Мозеля до остановки Moselkern. От нее где-то еще час пешком вдоль ручья.

  • Замок Эльц

    Замок Эльц

    Перед глазами замок возникает неожиданно - и любви с первого взгляда уже не избежать. Возведенный в XII веке, впервые он упоминается в дарственной грамоте императора Барбароссы. Первые сто лет своей истории Эльц служил рыцарям, охранявшим здешнюю дорогу. За свои услуги с торговцев рыцари взимали плату. Затем он стал родовым замком нынешних владельцев.

  • Во внутреннем дворе замка Эльц

    Замок Эльц

    В первой половине XIII века его поделили между тремя братьями. После этого каждой из линий здесь принадлежал отдельный дом. Семьи увеличивались, и замок на скале рос как своего рода "ласточкино гнездо", вернее - как несколько гнезд, плотно прижатых друг к другу. По необходимости хозяева добавляли этажи и возводили пристройки, чем объясняется его необычный вид.

  • Пушка в одном из залов замка Эльц

    Замок Эльц

    Представители рода Эльцев занимали высокие государственные и церковные посты в Священной Римской империи, что спасло их резиденцию от разрушения во время Войны за Пфальцское наследство 1688-1689 годов, когда пострадали очень многие замки этого региона. За всю свою историю он только один раз подвергался осаде, во время которой не получил серьезных повреждений.

  • Замок Эльц на фотографии около 1890 года

    Замок Эльц

    Эльц был одним из самых комфортабельных замков Германии. Здесь имелось около четырех десятков каминов. В других же замках обычно отапливали лишь три-четыре помещения - для детей и женщин. Туалеты располагались в эркерах, а смыв осуществляли водой из кувшинов и дождевой водой - по специальным желобам с крыш, что для того времени было очень необычным решением.

  • Своды замковой часовни в Эльце

    Замок Эльц

    Все эти и многие другие подробности можно узнать во время примерно 40-минутной экскурсии по замку. Начинаются они с небольшими интервалами, а проводятся поочередно на английском или немецком языках. Фотографировать внутри не разрешается.

  • Рыцарские доспехи в совещательной комнате замка Эльц

    Замок Эльц

    Обстановка вся оригинальная. Стены залов украшают старинные гобелены. Среди картин - работы представителей династии Кранахов - немецких живописцев эпохи Ренессанса. Сами Эльцы сейчас в замке не живут, но когда ходишь по его комнатам, кажется, что он в любой момент готов принять своих хозяев, а повара из огромной кухни только что вышли в кладовку за продуктами.

  • Во внутреннем дворе замка Эльц

    Замок Эльц

    Замок является частным музеем, его содержание и ремонт финансируются в основном за счет доходов от туристов. В стоимость билета также входит посещение сокровищницы с оружием, одеждой и украшениями. Обычно замок открыт с апреля по конец октября, но в 2021 году из-за пандемии начало сезона было перенесено на июнь.

  • Каменный мост и предзамковые укрепления

    Замок Эльц

    После экскурсии можно перед обратной дорогой отдохнуть в кафе на террасе или спуститься к ручью - просто посидеть на берегу или устроить пикник с видом на старые стены и крыши. Ежегодно замок посещает около 250 тысяч человек. Среди гостей было несколько американских и немецких президентов.

    Автор: Максим Нелюбин


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Ссылки в интернете

www.burg-eltz.de

Сайт замка Эльц

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