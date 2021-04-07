Замок Эльц - сказочный и живописный (фотогалерея)

На этой неделе в начале июня вновь открылся для туристов один из самых живописных замков Германии - замок Эльц в Айфеле. Из-за пандемии число посетителей пока ограничено.
В бывшем Залемском аббатстве на Боденском озере - замке Залем уже более 100 лет работает интернат, где учился принц Филипп - супруг британской королевы Елизаветы II.
Этот средневековый замок возведен на узком и длинном хребте в Баварии над рекой Зальцах.
Так сейчас во время февральского наводнения выглядит бывший таможенный замок Пфальцграфенштайн на скале посреди Рейна.
Крибштайн сохранил свой готический характер, хотя некоторые части замка подвергались реконструкции, перестраивались и расширялись.
Развалины этого старинного замка возвышаются над Рейном недалеко от всемирно известной скалы Лорелей.
Один из замков на этом туристическом маршруте послужил прототипом для замка Святого Грааля в опере "Парсифаль", в другом работал автор "Щелкунчика" и "Крошки Цахеса".