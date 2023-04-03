Задержание Дарьи Треповой и другие события 404-го дня войны

СК России сообщил о задержании девушки, подозреваемой в причастности к взрыву в кафе в Санкт-Петербурге. Президент Украины Зеленский и вице-канцлер Германии Хабек посетили Ягодное.

На 404-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину в понедельник, 3 апреля, российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 16 млн жителей Украины.

Гибель провоенного блогера Татарского: СК России сообщил о задержании Дарьи Треповой

Следственный комитет (СК) России сообщил о задержании в Санкт-Петербурге Дарьи Треповой. Следствие подозревает ее в причастности ко взрыву в кафе Street Food Bar № 1 в Василеостровском районе Санкт-Петербурга, в результате которого погиб провоенный блогер Владлен Татарский (настоящее имя Максим Фомин) и 33 человека получили ранения. DW собрала подробности о Треповой.

СК возбудил уголовное дело об убийстве (часть 2 статьи 105 УК). Позднее он переквалифицировал его как террористический акт.

МВД России опубликовало видео с фрагментом допроса подозреваемой. На кадрах 26-летняя девушка признает, что принесла на "творческий вечер" с Татарским статуэтку, которая взорвалась. На уточняющий вопрос, кто передал ей этот предмет, она говорит: "Можно я попозже расскажу?"

Подозреваемая могла не знать, что в статуэтке находится взрывчатое вещество. Об этом сообщил источник РБК в МВД РФ. По его словам, сотрудники уголовного розыска не исключают, что девушку использовали для совершения теракта.

Взрыв в кафе был спланирован "спецслужбами Украины" с привлечением "агентуры" из числа лиц, якобы сотрудничающих с Фондом борьбы с коррупцией (ФБК) оппозиционера Алексея Навального, утверждал Национальный антитеррористический комитет (НАК) РФ.

Соратник оппозиционного российского политика - Иван Жданов - отверг обвинения. "Терроризм на нас давно пытаются навесить", - написал он. Другой соратник Навального - Леонид Волков заявил в Telegram, что ФБК "не занимается политическими убийствами". "Но если даже представить себе, что в случае с Татарским это (виновник. - Ред.) почему-то вдруг не ФСБ, то все равно вопросики остаются", - добавил он.

В 2022 году основатель частной военной компании (ЧВК) "Вагнер" Евгений Пригожин заявлял, что Street Food Bar №1 принадлежит его компании "Конкорд". В ночь на 3 апреля Пригожин сообщил, что передал кафе "патриотическому движению "Кибер фронт Z", и они проводили там различные семинары".

Убийство Татарского прокомментировал советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, назвав произошедшее "внутренним терроризмом".

Зеленский и Хабек посетили Ягодное в годовщину его освобождения

Зеленский и Хабек (3 апреля 2023 года) Фото: Christoph Soeder/dpa/picture alliance

Президент Украины Владимир Зеленский и министр экономики, вице-канцлер Германии Роберт Хабек (Robert Habeck) побывали в селе Ягодное Черниговской области в годовщину его освобождения от российских войск. Украинский лидер пообщался с пережившими оккупацию украинцами и спустился в подвал сельской школы, где российские военные почти месяц удерживали 367 местных жителей, сообщили в пресс-службе Зеленского.

Вице-канцлер ФРГ намерен дать новый импульс германо-украинскому энергетическому партнерству, сообщил он после осмотра подстанции энергоконцерна "Укрэнерго", которая обеспечивает энергией один из самых густонаселенных районов Украины. По словам Хабека, стратегическими целями развития украинской энергосистемы должны стать ее расширение и децентрализация. В перспективе речь должна идти и об отказе от ископаемого топлива, добавил он.

По словам Хабека, его поездка призвана стать знаком того, что в Германии верят в победу и восстановление Украины. В интересах Европы - не только поддержать Киев в трудной ситуации, но и сделать его экономически сильным партнером в будущем, считает министр.

Визит в Украину также нанесла генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич.

Финляндия 4 апреля станет членом НАТО

Финляндия 4 апреля станет членом НАТО, заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг. "Мы впервые поднимем финский флаг здесь, в штаб-квартире НАТО. Это будет хороший день для безопасности Финляндии, для безопасности Северных стран и для НАТО в целом", - сказал он, добавив, что "в результате Швеция также станет безопаснее".

НАТО продолжит оказание военной поддержки Украине, отметил генсек. По его словам, члены альянса должны разработать многолетнюю программу для Украины, передала корреспондентка DW из Брюсселя.

Альянс пристально наблюдает за происходящим в России, но не фиксирует изменений после заявления президента РФ Владимира Путина о готовящемся направлении российского тактического ядерного оружия в Беларусь, добавил Столтенберг.

Россия разместит тактическое ядерное оружие в Беларуси на границе с Польшей, заявил российский посол в Минске Борис Грызлов.

Защита Гершковича обжаловала его арест

Журналист The Wall Street Journal (WSJ), гражданин США Эван Гершкович, обвиняемый по делу о "шпионаже", обжаловал арест. Об этом сообщили в пресс-службе Лефортовского районного суда Москвы. "В суд поступила жалоба защиты Гершковича на избрание ему меры пресечения в виде содержания под стражей", - сказал представитель суда. Дата рассмотрения апелляции в Московском городском суде (Мосгорсуде) пока не назначена.

Между тем члены Общественной наблюдательной комиссии Москвы посетили в следственном изоляторе "Лефортово" Гершковича. "Жалоб на содержание в "Лефортово" у него нет. Бодр, во время разговора много шутил", - указали в комиссии.

Тем временем постпред РФ при ООН Василий Небензя не исключил возможности встречи главы российского МИД Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена на полях международной организации в случае поступлении запроса со стороны Вашингтона. Ранее Блинкен в телефонном разговоре с Лавровым призвал немедленного освободить американского репортера и "несправедливо задержанного гражданина США Пола Уилана".

Киев получил от МВФ транш в 2,47 млрд евро

Украина получила от Международного валютного фонда (МВФ) первый транш в 2,7 млрд долларов (2,47 млрд евро) в рамках новой программы финансирования, сообщил украинский министр финансов Сергей Марченко. Он поблагодарил партнеров Киева за поддержку страны "на пути к победе".

Канцлер ФРГ встретился с президентами Молдовы и Румынии в Бухаресте

Канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) пообещал поддержать Молдову в противодействии попыткам политического влияния со стороны России. "Суверенитет и территориальная целостность каждого государства неприкосновенны. По этой причине мы поддерживаем Молдову в защите от попыток дестабилизации со стороны России", - заявил он после переговоров с президентом Молдовы Майей Санду и румынским лидером Клаусом Йоханнисом в Бухаресте. По словам Шольца, Молдова является "частью нашей европейской семьи" и Германия поддерживает стремление страны вступить в ЕС.

Шольц также высказался в поддержку скорейшего присоединения Румынии к Шенгенской зоне Евросоюза.

Между тем немецкий оружейный концерн Rheinmetall заявил, что откроет в Румынии базу для техобслуживания поставляемой Украине тяжелой техники. Ремонтно-логистический хаб будет расположен рядом с украинской границей и будет обслуживать немецкие танки Leopard, британские Challenger, БМП Marder и БТР Fuchs из ФРГ, а также военные грузовики, сообщило агентство Reuters со ссылкой на компанию. База начнет работу уже в апреле. "Обеспечить войска НАТО и Украины лучшей поддержкой из возможных - ключевая задача для нас в Rheinmetall", - заявил глава оборонного концерна Армин Паппергер (Armin Papperger).

Дания и Норвегия передадут тысячи снарядов Украине

Министерства обороны Дании и Норвегии договорились совместно передать Украине 8 тысяч артиллерийских снарядов калибра 155 мм, сообщило датское военное ведомство. Сборка боеприпасов из компонентов производства обеих стран будет проводиться в Дании для дальнейшей передачи украинской стороне.

Тем временем Польша направила Украине первую партию обещанных истребителей МиГ-29, сообщил представитель польского президента Марчин Пшидач в эфире RMF FM. Сколько именно самолетов передала Варшава, не уточняется.

МИД Германии обновил рекомендации для поездок в РФ

Министерство иностранных дел Германии обновило рекомендации относительно поездок и нахождения в РФ для своих граждан. Ведомство по-прежнему не рекомендует визиты в Россию, в том числе в граничащие с Украиной регионы. Отдельно отмечается, что в РФ граждане Германии, а также обладатели двух гражданств - ФРГ и России - подвергаются "риску произвольных задержаний".

FT: В России начали изымать загранпаспорта у высокопоставленных чиновников

Федеральная служба безопасности (ФСБ) начала изымать загранпаспорта у высокопоставленных российских чиновников и руководителей госкомпаний, написала газета Financial Times (FT) со ссылкой на осведомленных собеседников. Цель этих мер - не допустить бегства чиновников и утечки информации за границу. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков подтвердил изданию, что Россия ужесточила ограничения на зарубежные поездки для некоторых работников "чувствительных" отраслей. По данным газеты "Коммерсант", по меньшей мере семь регионов рекомендовали местным чиновникам не выезжать за границу.

Военные действия

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак назвал "фейком" информацию о "юридической" оккупации Бахмута бойцами российской частной военной компании "Вагнер". "Бахмут - это Украина. Спокойно реагируйте на фейки тех, кто придумывает "победу", которой в реальности нет", - написал он в Telegram.

Спикер восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый заявил агентству Reuters, что российские силы "очень далеки" от захвата Бахмута и что бои продолжаются вокруг здания администрации, где, по утверждению ЧВК "Вагнер", был поднят российский флаг.

По сведениям США, украинские военные не покинули Бахмут, а бои за город продолжаются. Об этом сообщил журналистам координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби.

В ночь на 3 апреля пресс-служба основателя ЧВК Евгения Пригожина опубликовала видео, на котором бизнесмен заявил, что подразделения наемников "юридически" взяли Бахмут, а украинские войска удерживают только западные кварталы города.

Министерство обороны России пытается восстановить репутацию 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты, которая стала ассоциироваться с неудачами ВС РФ на фронте, пишет Минобороны Великобритании в ежедневной сводке. Для этого была запущена широкая информационная кампания, указали в британской разведке.

Между тем аналитики американского Института изучения войны (ISW) высказали версию, что убийство блогера Татарского "в баре Пригожина, вероятно, является частью более широкой тенденции к эскалации внутрироссийских конфликтов" с участием Пригожина и ЧВК "Вагнер".

Пресс-служба Пригожина ранее процитировала основателя ЧВК, который заявил, что не стал бы обвинять "киевский режим" в смерти блогера и дочери Александра Дугина - Дарьи, погибшей в августе 2022 года под Москвой в результате взрыва.

Украина сообщила, что вернула из российского плена еще 12 граждан

Украина вернула из российского плена еще 12 граждан - 10 военнослужащих и двух мирных жителей, из них пятеро - с тяжелыми ранениями, сообщил Координационный штаб по обращению с военнопленными в Telegram. В штабе напомнили, что 24 марта Украина в соответствии с требованиями международного гуманитарного права "добровольно и без всяких условий" вернула в Россию всех пятерых тяжелораненых пленных, которые были транспортабельными.

Россия хочет объявить вне закона призывы исполнять решения МУС

Российская Госдума готовит поправки в законодательство, запрещающие на территории страны деятельность Международного уголовного суда (МУС) и других международных органов, "направленную против" России, рассказал председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин. Кроме того, речь идет о возможном запрете публичных призывов к исполнению решений таких органов и сотрудничества с ними.

МУС 17 марта выдал ордер на арест Владимира Путина, а также уполномоченной по правам ребенка при президенте РФ Марии Львовой-Беловой. Их подозревают в военных преступлениях, в частности, незаконной депортации украинских детей в Россию. Москва отрицает какую-либо причастность к военным преступлениям, совершенным в Украине после военного вторжения РФ. Россия не признает юрисдикцию Международного уголовного суда.

Смотрите также: