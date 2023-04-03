Защита журналиста WSJ подала жалобу на его арест

Защита Эвана Гершковича подала жалобу на избрание ему меры пресечения в виде содержания под стражей. Ее рассмотрит Мосгорсуд.

Журналист The Wall Street Journal (WSJ), гражданин США Эван Гершкович, обвиняемый по делу о "шпионаже", обжаловал арест. Об этом в понедельник, 3 апреля, сообщили в пресс-службе Лефортовского районного суда Москвы.

"В суд поступила жалоба защиты Гершковича на избрание ему меры пресечения в виде содержания под стражей", - приводит ТАСС слова представителя суда.

Дата рассмотрения апелляции в Московском городском суде (Мосгорсуде) пока не назначена.

Арест Эвана Гершковича

Эван Гершкович был задержан в Екатеринбурге. Он был доставлен в Москву и 30 марта арестован Лефортовским районным судом до 29 мая по статье "шпионаж". Гершкович стал первым зарубежным репортером, арестованным по данному обвинению в России с 1986 года.

Федеральная служба безопасности (ФСБ) утверждает, что журналист "осуществлял сбор сведений, составляющих гостайну, о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса". Статья УК РФ "шпионаж" предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет.

Журналист Дмитрий Колезев написал в Telegram-канале, что говорил с Гершковичем до поездки американца в Екатеринбург. "Судя по разговору, он готовился к обычной, хоть и довольно опасной в нынешних условиях, журналистской работе", - отметил Колезев.

WSJ глубоко обеспокоена безопасностью корреспондента

Американская газета выступила с заявлением сразу после задержания репортера. "The Wall Street Journal глубоко обеспокоена безопасностью Гершковича", - говорилось в официальном комментарии. Эван Гершкович пишет репортажи о России, будучи репортером в составе московского бюро издания, указали в WSJ, напомнив также об аккредитации журналиста в МИД РФ.

"Неписаное правило "не трогать аккредитованных иностранных журналистов" перестало работать", - отметил адвокат Иван Павлов, защищавший журналиста Ивана Сафронова, также обвиненного властями в "шпионаже". В беседе с DW Павлов добавил, что "Россия взяла в заложники человека, который ликвиден с точки зрения всякого рода обменов". Освобождение Гершковича будет зависеть от переговоров РФ и США, при этом решаться будет судьба не только американского журналиста, но и тех лиц, в освобождении которых будет заинтересован путинский режим, считал адвокат.

Байден высказался за освобождение репортера

После ареста Гершковича Белый дом и Госдепартамент США призвали всех американцев, находящихся в России, покинуть страну. С требованием освободить Эвана Гершковича выступили президент США Джо Байден, более 30 крупнейших мировых СМИ.

Госсекретарь США Энтони Блинкен в телефонном разговоре с главой МИД РФ Сергеем Лавровым призвал Москву немедленного освободить журналиста и "несправедливо задержанного гражданина США Пола Уилана".

Уилан, являющийся гражданином США, Ирландии и Канады, а также подданным Великобритании, был приговорен 15 июня 2020 года Мосгорсудом к 16 годам заключения в колонии строгого режима за шпионаж. Американец вину не признал, но не стал обжаловать приговор, полагая, что его могут обменять.

Обмен Грайнер

В последние годы ряд граждан США был задержан по уголовным обвинениям в России, некоторых из них освободили в результате обмена. Так, в декабре 2022 года американскую баскетболистку Бриттни Грайнер обменяли на гражданина РФ Виктора Бута, отбывавшего срок в Соединенных Штатах за торговлю оружием.

Россия пыталась включить осужденного в Германии Вадима Красикова в сделку по обмену Бриттни Грайнер и Пола Уилана, говорил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби. США не посчитали это предложение серьезным, поскольку Вашингтон не может вмешиваться в вопрос с осужденным, отбывающим наказание в другой стране.

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