МВФ одобрил крупнейший с начала войны кредит Украине

Совет директоров Международного валютного фонда утвердил предоставление Украине 15,6 млрд долларов. Механизм расширенного финансирования рассчитан на четыре года.

Совет директоров Международного валютного фонда (МВФ) утвердил предоставление Украине 15,6 млрд долларов (14,4 млрд евро) в рамках нового 48-месячного механизма расширенного финансирования (EFF). Сумма будет предоставлена как часть нового пакета поддержки Киева на общую сумму в 115 млрд долларов (106 млрд евро), сообщили в пятницу, 31 марта, в пресс-службе МВФ. При этом исполнительный совет фонда разрешил немедленно перечислить Украине 2,7 млрд долларов (2,5 млрд евро).

Механизм призван привлечь масштабное льготное финансирование международных доноров

Средства призваны поддержать фискальную, внешнюю, ценовую и финансовую стабильность Украины, способствовать ее экономическому восстановлению, а также укреплению институтов для долгосрочного послевоенного роста и устремлениям Киева на пути к вступлению в ЕС.

Ожидается, что утверждение механизма EFF позволит привлечь масштабное льготное финансирование от международных доноров и партнеров Украины. Данный шаг в свою очередь должен помочь решить проблему платежного баланса Украины, восстановить приемлемый уровень долга - как при базовом, так и при неблагоприятном сценариях, а также способствовать проведению реформ.

Программа рассчитана на два этапа

Программа предусматривает два этапа. На первом - в 2023 и 2024 годах - основное внимание будет уделено устойчивости бюджета на текущий год, повышению сбора доходов, стабильности обменного курса, поддержанию адекватных валютных резервов, укреплению Национального банка Украины.

На втором этапе акцент будет смещен в сторону более амбициозных структурных реформ Украины, закрепления макроэкономической стабильности, начальной послевоенной реконструкции, долгосрочного роста, в том числе - в контексте целей страны по вступлению в ЕС.

"Риски для программы EFF исключительно высоки"

Первый заместитель директора-распорядителя международного фонда Гита Гопинат отметила, что четырехмесячный мониторинг Совета директоров завершен. Власти Украины выполнили все поставленные МВФ задачи и придерживались "структурных контрольных показателей", указала она.

"Риски для программы EFF исключительно высоки", - констатировала Гопинат. "Успех программы зависит от размера, состава и сроков внешнего финансирования на льготных условиях, которое поможет закрыть дефицит бюджетных средств и внешнего финансирования", - добавила Гита Гопинат.

Крупнейший кредит МВФ с начала вторжения РФ

Этот кредит станет крупнейшим для Украины с начала полномасштабной войны, развязанной против нее Россией, и первым столь масштабным пакетом финансовой помощи МВФ стране, которая находится в состоянии войны.

Ранее группа государств - кредиторов Украины, в которую входят Канада, Франция, Германия, Япония, Великобритания и США, предоставила гарантии, позволяющие Киеву отсрочить выплаты по внешнему долгу до 2027 года.

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