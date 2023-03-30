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Глава МВФ Кристалина Георгиева
Глава МВФ Кристалина ГеоргиеваФото: Britta Pedersen/dpa/picture alliance
Экономика и бизнесУкраина

МВФ: Из-за войны в Украине рост мирового ВВП будет менее 3%

Александра Иванова
14 мин. назад

"Мы ожидаем, что 2023 год станет еще одним сложным годом", - заявила глава МВФ Кристалина Георгиева на Боаоском азиатском форуме.

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Следствием войны в Украине, а также ужесточения кредитно-денежной политики государствами мира станет сокращение роста глобальной экономики в 2023 году до уровня менее 3%. Такой прогноз сделала глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева в четверг, 30 марта, на Боаоском азиатском форуме.

"Мировая экономика уже довольно долгое время находится в неспокойной обстановке, переживая потрясение за потрясением. Мы ожидаем, что 2023 год станет еще одним сложным годом", -  сказала она.

"Быстрый переход от длительного периода низких процентных ставок к гораздо более высоким ставкам, необходимым для борьбы с инфляцией, неизбежно вызвал турбулентность в банковском секторе некоторых стран с развитой экономикой и сделал принятие политических решений еще более трудным", - продолжила глава МВФ. По ее мнению, противостоять сложностям, которые ожидают мировую экономику, можно лишь путем сотрудничества и солидарности.

Преимущества и вызовы глобализации

Напомнив о преимуществах, которые глобализация имеет для мировой экономики, в том числе в плане развития стран азиатского региона, Георгиева предупредила: "Но мы также должны признать, что преимущества глобализации не были распределены в равной степени между странами и людьми. И мы поняли, что цепочки поставок должны быть более надежными и диверсифицированными".

В то же время на фоне проблем с продовольственной безопасностью и ростом стоимости жизни она призвала государства оказывать меры поддержки менее защищенным слоям собственного населения, а более обеспеченные страны - помогать "более уязвимым членам нашего глобального сообщества".

"В условиях высоких процентных ставок и обесценивания многих валют это особенно важно для стран, находящихся в тяжелом положении из-за долгов. Нам срочно нужны более быстрые и эффективные глобальные механизмы для решение долговых проблем этих стран", - подчеркнула она.

Прогноз МВФ по росту мировой экономики в 2023 году

30 января МВФ улучшил прогноз по темпам роста мирового ВВП в 2023 году до 2,9 процента. Это на 0,2 процентных пункта больше, чем ожидалось в октябре 2022 года. При этом прогноз роста глобального ВВП на 2024 год организация понизила на 0,1 процентных пункта - до 3,1 процента. И тот, и другой показатель значительно ниже среднего за 2000-2019 годы (3,8 процента).

Программа МВФ для помощи Украине

21 марта в МВФ сообщили о согласовании с Киевом четырехлетней кредитной программы для Украины объемом 15,6 млрд долларов США. Как напоминает агентство Bloomberg, это стало первым за всю историю фонда кредитом, выделенным стране, где идут военные действия.

По данным Национального банка Украины, объем внешнего долга страны на конец 2022 года составил 132 млрд долларов, достигнув 89 процентов ВВП страны.

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