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Президент Украины Владимир Зеленский и директор МВФ Кристалина ГеоргиеваФото: Ukraine Presidency/Ukrainian Pre/Planet Pix/picture alliance
Экономика и бизнесУкраина

Кредиторы Украины отсрочили выплаты по долгу до 2027 года

Даниил Сотников
32 мин. назад

Группа официальных кредиторов Украины продлила мораторий на погашение долга до окончания программы экстренной помощи в рамках МВФ.

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Группа стран-кредиторов Украины, в которую входят Канада, Франция, Германия, Япония, Великобритания и США, предоставила гарантии, позволяющие Киеву отсрочить выплаты по внешнему долгу до 2027 года - до окончания действия программа Международного валютного фонда (МВФ) по экстренной помощи стране, сообщает агентство Bloomberg в субботу, 25 марта.

Как уточняется на сайте министерства финансов Франции, предоставление финансовых гарантий подразумевает продление моратория на погашение долга страны до 2027 года и дополнительную помощь для "восстановления приемлемого уровня долга" к концу программы МВФ. Кроме того, группа стран настоятельно призвала всех других официальных кредиторов Украины "как можно быстрее" согласовать "столь же благоприятные" условия кредитования.

Ранее на этой неделе МВФ согласовал предоставление Украине кредитной программы на 15,6 млрд долларов, что стало первым за всю историю фонда кредитом, выделенным стране, где идут военные действия, напоминает Bloomberg. По данным Национального банка Украины, объем внешнего долга страны на конец 2022 года составил 132 млрд. долларов, достигнув 89 процентов ВВП страны.

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