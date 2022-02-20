 Зачем Петр Великий ездил в немецкий город Висмар (фотогалерея) | Информация о Германии и советы туристам | DW | 21.02.2022

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По Германии

Зачем Петр Великий ездил в немецкий город Висмар (фотогалерея)

Архитектурные памятники ганзейского города Висмар в Германии внесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

  • Датская осада Висмара 1675 года

    Ганзейский город Висмар

    Этот немецкий город на Балтике за свою историю успел побывать шведским, датским, снова шведским… Наполеоновские войска тоже не обошли его стороной. В XVII веке шведы превратили Висмар в город с самой мощной системой оборонительных укреплений во всей Европе. Семь сотен пушек были установлены здесь на почти двадцати бастионах, двух равелинах, двух цитаделях и форте на острове Вальфиш.

  • Фасады домов в Старом городе и готические Водные ворота (Wassertor)

    Ганзейский город Висмар

    Готические ворота Wassertor ведут из Старого города, как подсказывает их название, к воде, то есть к бухте, удобной и хорошо защищенной. Она служила местом для стоянки кораблей еще во времена викингов в VIII-IX веках. На воротах можно обнаружить табличку, сообщающую, что 26 апреля 1716 года Висмар посетил российский царь Петр I, интересовавшийся его фортификационными сооружениями.

  • Вывеска ресторана Старый швед на Рыночной площади

    Ганзейский город Висмар

    В апреле 1716 года город только что сдался союзникам России датчанам - после пятилетней осады в ходе Северной войны (1700-1721). Обратно под контроль Швеции Висмар вернулся всего через пару лет, но датчане за это время успели разобрать все укрепления. Сегодня о шведских временах в Висмаре напоминают скульптуры в виде голов - Schwedenköpfe, установленные в порту и некоторых других местах.

  • Рыбацкие лодки в Старом порту Висмара

    Ганзейский город Висмар

    В Средневековье около этих причалов швартовались ганзейские корабли, перевозившие товары между городами Северной Европы. Современный порт Висмара является важным перевалочным пунктом торговли древесиной. Во времена ГДР он был второй по значению гаванью Восточной Германии после Ростока, а на здешних верфях ремонтировали советские военные корабли.

  • Герб города Висмар

    Ганзейский город Висмар

    Первое письменное упоминание порта в Висмарской бухте датировано 1211 годом - за полтора десятилетия до основания Висмара. По средневековым меркам он был крупным городом. В нем проживало пять тысяч человек. Сейчас - около 50 тысяч. На городском гербе изображен традиционный ганзейский парусник - когг и голова быка, показывающего красный язык.

  • Граффити в портовом квартале Висмара

    Ганзейский город Висмар

    Начиная с XIII века Висмар вместе со Штральзундом, Ростоком, Любеком и Гамбургом играл решающую роль в создании Ганзейского союза - торгового содружества свободных немецких городов. Во времена Ганзы наиболее тесные торговые связи помимо Любека Висмар поддерживал с Великим Новгородом, Ригой, Бергеном, Висбю и Гентом. С 1266 года здесь действовало Любекское городское право.

  • Первый магазин Karstadt

    Ганзейский город Висмар

    В духе ганзейских традиций, но через два столетия после распада Ганзы в Висмаре была основана фирма, ставшая одним из крупнейших торговых концернов Германии. Правда, сейчас он переживает нелегкие времена. В 1881 году 25-летний Рудольф Карштадт (Rudolph Karstadt) открыл здесь свое первое предприятие, а первый универмаг был возведен в 1907 году, когда Карштадту принадлежало уже 25 магазинов.

  • Здание одной из бывших пивоварен в Старом городе

    Ганзейский город Висмар

    Членство Висмара в Ганзе завершилось в 1627 году после его взятия католическими войсками под командованием имперского генералиссимуса Альбрехта фон Валленштейна (Albrecht von Wallenstein). Однако в дальнейшем ходе Тридцатилетней войны (1618-1648) город был занят шведами, позже получившими права на него по Вестфальскому миру. Шведское владычество над Висмаром продолжалось в общей сложности 155 лет.

  • Шведский праздник в Висмаре

    Ганзейский город Висмар

    К началу XIX века Висмар потерял стратегическое значение и стал для Швеции обузой. В 1803 году его передали Мекленбургу - на сто лет по Мальмскому залоговому договору за 1,25 миллиона талеров. Позже шведы решили не возвращать залог, поэтому город окончательно перешел немецкому герцогству. Искать шведские следы в Висмаре можно круглый год, но лучше всего - в августе во время праздника Schwedenfest.

  • Свиной мостик в Висмаре (Schweinsbrücke)

    Ганзейский город Висмар

    Отметим, что Мальмский залоговый договор предусматривал возможность продления залога на следующие сто лет, то есть до 2003 года. К этой дате эксперты, ради исторического интереса, подсчитали, во сколько сейчас обошлось бы Швеции возвращение Висмара по условиям этого соглашения. С учетом всех процентов получилось бы около миллиарда евро.

  • Лодка-киоск с копченой рыбой в Старом порту Висмара

    Ганзейский город Висмар

    Старый порт (Alter Hafen) свое экономическое значение давно утратил, но стал одной из популярных достопримечательностей. Прямо с рыбацких лодок здесь продают разные морские деликатесы. В соседних кварталах работает много пивных и ресторанчиков - на любой вкус. Традиции пивоварения в городе давние - ведь пиво наравне с солью и селедкой было одним из важнейших ганзейских товаров.

  • Бокал пива и здание пивоварни Ам Лоберг

    Ганзейский город Висмар

    В этом фахверковом доме находится пивоварня Brauhaus am Lohberg - Anno 1452. В XV веке число пивоварен в городе достигало почти двух сотен, а в окрестностях находилось 130 хмелевых плантаций. Их продукцию продавали в другие немецкие города и европейские страны.

  • Пивная Volkskammer в Висмаре

    Ганзейский город Висмар

    После падения Берлинской стены в городе решили официально дополнить его название указанием на ганзейские корни - Hansestadt Wismar. В свою очередь, ностальгическую жажду по ГДР можно утолить в пивной "Народная палата", вход в которую украшает цитата Эриха Хонеккера о том, что даже быки и ослы не остановят победное шествие социализма: "Den Sozialismus in seinem Lauf hält weder Ochs noch Esel auf!"…

  • Фасад фахверкового дома середина XVII века по адресу Runde Grube 4

    Ганзейский город Висмар

    В 2002 году архитектурно-исторические памятники Висмара вместе с объектами в Штральзунде были включены ЮНЕСКО в список Всемирного культурного наследия. Как было указано в обосновании этого решения, оба города во многом сохранили свои типичные структуру и облик, характерные для ганзейских городов на момент наивысшего расцвета этого средневекового торгового союза в XIV столетии.

  • Вид на храм Николая Чудотворца с колокольни церкви Девы Марии
    Еще по теме

    Ганзейский город Висмар

    Типичным архитектурным стилем ганзейских городов является кирпичная готика. Наиболее впечатляющий и лучше всего сохранившийся памятник этого стиля в Висмаре - храм Николая Чудотворца (Nikolaikirche), воздвигнутый в 1381-1487 годах на средства мореплавателей и рыбаков. Святой Николай считается их главным покровителем. Этой городской достопримечательности мы посвятили отдельный репортаж.

  • Вид на Рыночную площадь с колокольни храма Девы Марии

    Ганзейский город Висмар

    Снимки сделаны с колокольни храма Девы Марии (Marienkirche) - осиротевшей в 1960 году, когда саму эту церковь взорвали по решению властей ГДР. Подробности - в дополнительном материале нашей висмарской серии. Ближе к вечеру тень колокольни падает в сторону Рыночной площади, на которой расположено сразу несколько достопримечательностей, которые никак нельзя пропустить при знакомстве с городом.

  • Готические своды храма Святого Георгия

    Ганзейский город Висмар

    По пути на Рыночную площадь заглянем в храм Святого Георгия (Georgenkirche). Его заложили в конце XIII века в качестве приходской церкви тогдашнего Нового города (Neustadt) - в период, когда Висмар во второй раз расширил свою территорию. Во время Второй мировой войны церковь сильно пострадала, в годы ГДР постепенно разрушалась. Основные работы по ее восстановлению были завершены в 2010 году.

  • Здание архидьяконата в Висмаре

    Ганзейский город Висмар

    "Готическая жемчужина" (Gotisches Kleinod) написано на табличке, закрепленной на фасаде этого выдающегося памятника северогерманской кирпичной готики. Здание архидьяконата (Archidiakonat) было возведено напротив храма Девы Марии в середине XV века. В результате бомбардировок 1945 года получило очень сильные повреждения. Было восстановлено на государственные средства еще во времена ГДР.

  • Рыночная площадь в Висмаре

    Ганзейский город Висмар

    Рыночная площадь (Marktplatz) Висмара с домами разных эпох и стилей, от готики до модерна, считается одной из самых больших и красивых таких площадей Северной Германии. Особой известностью пользуется кирпичный "Старый швед". Свое нынешнее название этот старейший бюргерский дом города, построенный в 1380 году, получил в конце позапрошлого века после открытия в нем харчевни "Der Alte Schwede".

  • Водный павильон (Wasserkunst) на Рыночной площади Висмара

    Ганзейский город Висмар

    Посреди Рыночной площади находится памятник ренессансного периода - 12-гранный павильон для раздачи воды - Wasserkunst, возведенный в 1579-1602 годах по проекту голландского архитектора и скульптора Филиппа Брандина. Через него ключевая вода поступала в 220 домов Старого города и на полтора десятка общественных колонок. Водный павильон - главный архитектурный символ города.

  • Здание ресторана Seestern на Рыночной площади Висмара

    Ганзейский город Висмар

    Слева от "Старого шведа" находится здание, привлекающее внимание не менее затейливым видом. В 1837 году в эпоху архитектурного историзма его украсили ступенчатой крышей в неоготическом стиле. Более поздние росписи в стиле модерн появились на фасаде в начале XX века. Они были восстановлены во время реконструкции здания по историческим фотографиям.

  • Фахверковый дом около Старого порта в Висмаре

    Ганзейский город Висмар

    Висмар поражает богатством памятников разных архитектурных стилей, свидетельствующих о его благополучии и прогрессивности на протяжении многих столетий. Здесь охотно обращались к новому, одновременно проявляя заботу о старом. Например, этот горбатый фахверковый домик Gewölbe над Мельничным ручьем (Mühlenbach) был построен в XVII веке, но повторяет здание, возведенное здесь около 1400 года.

  • Старая пожарная станция в Висмаре

    Ганзейский город Висмар

    Это здание появилось в городе в 1920-х годах. Старая пожарная станция (Alte Feuerwache) возведена в стиле кирпичного экспрессионизма. Он возник в Германии параллельно с идеями Баухауза и отличался собственным орнаментальным языком с многочисленными углами, ребрами, разными горизонтальными и вертикальными формами. Век этого стиля был недолог, он закончился с приходом к власти национал-социалистов.

  • Старый порт Висмара в вечернее время

    Ганзейский город Висмар

    Вечерний Висмар - не город контрастов. Он тих, уютен, живописен. И, несомненно, заслуживает отдельной прогулки в это время, начиная от причалов Старого порта, мимо спящих яхт, горбатого фахверкового домика над Мельничным ручьем - к церкви Святого Георгия и другим местам, около которых побывали днем.

    Автор: Максим Нелюбин


  • Датская осада Висмара 1675 года

    Ганзейский город Висмар

    Этот немецкий город на Балтике за свою историю успел побывать шведским, датским, снова шведским… Наполеоновские войска тоже не обошли его стороной. В XVII веке шведы превратили Висмар в город с самой мощной системой оборонительных укреплений во всей Европе. Семь сотен пушек были установлены здесь на почти двадцати бастионах, двух равелинах, двух цитаделях и форте на острове Вальфиш.

  • Фасады домов в Старом городе и готические Водные ворота (Wassertor)

    Ганзейский город Висмар

    Готические ворота Wassertor ведут из Старого города, как подсказывает их название, к воде, то есть к бухте, удобной и хорошо защищенной. Она служила местом для стоянки кораблей еще во времена викингов в VIII-IX веках. На воротах можно обнаружить табличку, сообщающую, что 26 апреля 1716 года Висмар посетил российский царь Петр I, интересовавшийся его фортификационными сооружениями.

  • Вывеска ресторана Старый швед на Рыночной площади

    Ганзейский город Висмар

    В апреле 1716 года город только что сдался союзникам России датчанам - после пятилетней осады в ходе Северной войны (1700-1721). Обратно под контроль Швеции Висмар вернулся всего через пару лет, но датчане за это время успели разобрать все укрепления. Сегодня о шведских временах в Висмаре напоминают скульптуры в виде голов - Schwedenköpfe, установленные в порту и некоторых других местах.

  • Рыбацкие лодки в Старом порту Висмара

    Ганзейский город Висмар

    В Средневековье около этих причалов швартовались ганзейские корабли, перевозившие товары между городами Северной Европы. Современный порт Висмара является важным перевалочным пунктом торговли древесиной. Во времена ГДР он был второй по значению гаванью Восточной Германии после Ростока, а на здешних верфях ремонтировали советские военные корабли.

  • Герб города Висмар

    Ганзейский город Висмар

    Первое письменное упоминание порта в Висмарской бухте датировано 1211 годом - за полтора десятилетия до основания Висмара. По средневековым меркам он был крупным городом. В нем проживало пять тысяч человек. Сейчас - около 50 тысяч. На городском гербе изображен традиционный ганзейский парусник - когг и голова быка, показывающего красный язык.

  • Граффити в портовом квартале Висмара

    Ганзейский город Висмар

    Начиная с XIII века Висмар вместе со Штральзундом, Ростоком, Любеком и Гамбургом играл решающую роль в создании Ганзейского союза - торгового содружества свободных немецких городов. Во времена Ганзы наиболее тесные торговые связи помимо Любека Висмар поддерживал с Великим Новгородом, Ригой, Бергеном, Висбю и Гентом. С 1266 года здесь действовало Любекское городское право.

  • Первый магазин Karstadt

    Ганзейский город Висмар

    В духе ганзейских традиций, но через два столетия после распада Ганзы в Висмаре была основана фирма, ставшая одним из крупнейших торговых концернов Германии. Правда, сейчас он переживает нелегкие времена. В 1881 году 25-летний Рудольф Карштадт (Rudolph Karstadt) открыл здесь свое первое предприятие, а первый универмаг был возведен в 1907 году, когда Карштадту принадлежало уже 25 магазинов.

  • Здание одной из бывших пивоварен в Старом городе

    Ганзейский город Висмар

    Членство Висмара в Ганзе завершилось в 1627 году после его взятия католическими войсками под командованием имперского генералиссимуса Альбрехта фон Валленштейна (Albrecht von Wallenstein). Однако в дальнейшем ходе Тридцатилетней войны (1618-1648) город был занят шведами, позже получившими права на него по Вестфальскому миру. Шведское владычество над Висмаром продолжалось в общей сложности 155 лет.

  • Шведский праздник в Висмаре

    Ганзейский город Висмар

    К началу XIX века Висмар потерял стратегическое значение и стал для Швеции обузой. В 1803 году его передали Мекленбургу - на сто лет по Мальмскому залоговому договору за 1,25 миллиона талеров. Позже шведы решили не возвращать залог, поэтому город окончательно перешел немецкому герцогству. Искать шведские следы в Висмаре можно круглый год, но лучше всего - в августе во время праздника Schwedenfest.

  • Свиной мостик в Висмаре (Schweinsbrücke)

    Ганзейский город Висмар

    Отметим, что Мальмский залоговый договор предусматривал возможность продления залога на следующие сто лет, то есть до 2003 года. К этой дате эксперты, ради исторического интереса, подсчитали, во сколько сейчас обошлось бы Швеции возвращение Висмара по условиям этого соглашения. С учетом всех процентов получилось бы около миллиарда евро.

  • Лодка-киоск с копченой рыбой в Старом порту Висмара

    Ганзейский город Висмар

    Старый порт (Alter Hafen) свое экономическое значение давно утратил, но стал одной из популярных достопримечательностей. Прямо с рыбацких лодок здесь продают разные морские деликатесы. В соседних кварталах работает много пивных и ресторанчиков - на любой вкус. Традиции пивоварения в городе давние - ведь пиво наравне с солью и селедкой было одним из важнейших ганзейских товаров.

  • Бокал пива и здание пивоварни Ам Лоберг

    Ганзейский город Висмар

    В этом фахверковом доме находится пивоварня Brauhaus am Lohberg - Anno 1452. В XV веке число пивоварен в городе достигало почти двух сотен, а в окрестностях находилось 130 хмелевых плантаций. Их продукцию продавали в другие немецкие города и европейские страны.

  • Пивная Volkskammer в Висмаре

    Ганзейский город Висмар

    После падения Берлинской стены в городе решили официально дополнить его название указанием на ганзейские корни - Hansestadt Wismar. В свою очередь, ностальгическую жажду по ГДР можно утолить в пивной "Народная палата", вход в которую украшает цитата Эриха Хонеккера о том, что даже быки и ослы не остановят победное шествие социализма: "Den Sozialismus in seinem Lauf hält weder Ochs noch Esel auf!"…

  • Фасад фахверкового дома середина XVII века по адресу Runde Grube 4

    Ганзейский город Висмар

    В 2002 году архитектурно-исторические памятники Висмара вместе с объектами в Штральзунде были включены ЮНЕСКО в список Всемирного культурного наследия. Как было указано в обосновании этого решения, оба города во многом сохранили свои типичные структуру и облик, характерные для ганзейских городов на момент наивысшего расцвета этого средневекового торгового союза в XIV столетии.

  • Вид на храм Николая Чудотворца с колокольни церкви Девы Марии
    Еще по теме

    Ганзейский город Висмар

    Типичным архитектурным стилем ганзейских городов является кирпичная готика. Наиболее впечатляющий и лучше всего сохранившийся памятник этого стиля в Висмаре - храм Николая Чудотворца (Nikolaikirche), воздвигнутый в 1381-1487 годах на средства мореплавателей и рыбаков. Святой Николай считается их главным покровителем. Этой городской достопримечательности мы посвятили отдельный репортаж.

  • Вид на Рыночную площадь с колокольни храма Девы Марии

    Ганзейский город Висмар

    Снимки сделаны с колокольни храма Девы Марии (Marienkirche) - осиротевшей в 1960 году, когда саму эту церковь взорвали по решению властей ГДР. Подробности - в дополнительном материале нашей висмарской серии. Ближе к вечеру тень колокольни падает в сторону Рыночной площади, на которой расположено сразу несколько достопримечательностей, которые никак нельзя пропустить при знакомстве с городом.

  • Готические своды храма Святого Георгия

    Ганзейский город Висмар

    По пути на Рыночную площадь заглянем в храм Святого Георгия (Georgenkirche). Его заложили в конце XIII века в качестве приходской церкви тогдашнего Нового города (Neustadt) - в период, когда Висмар во второй раз расширил свою территорию. Во время Второй мировой войны церковь сильно пострадала, в годы ГДР постепенно разрушалась. Основные работы по ее восстановлению были завершены в 2010 году.

  • Здание архидьяконата в Висмаре

    Ганзейский город Висмар

    "Готическая жемчужина" (Gotisches Kleinod) написано на табличке, закрепленной на фасаде этого выдающегося памятника северогерманской кирпичной готики. Здание архидьяконата (Archidiakonat) было возведено напротив храма Девы Марии в середине XV века. В результате бомбардировок 1945 года получило очень сильные повреждения. Было восстановлено на государственные средства еще во времена ГДР.

  • Рыночная площадь в Висмаре

    Ганзейский город Висмар

    Рыночная площадь (Marktplatz) Висмара с домами разных эпох и стилей, от готики до модерна, считается одной из самых больших и красивых таких площадей Северной Германии. Особой известностью пользуется кирпичный "Старый швед". Свое нынешнее название этот старейший бюргерский дом города, построенный в 1380 году, получил в конце позапрошлого века после открытия в нем харчевни "Der Alte Schwede".

  • Водный павильон (Wasserkunst) на Рыночной площади Висмара

    Ганзейский город Висмар

    Посреди Рыночной площади находится памятник ренессансного периода - 12-гранный павильон для раздачи воды - Wasserkunst, возведенный в 1579-1602 годах по проекту голландского архитектора и скульптора Филиппа Брандина. Через него ключевая вода поступала в 220 домов Старого города и на полтора десятка общественных колонок. Водный павильон - главный архитектурный символ города.

  • Здание ресторана Seestern на Рыночной площади Висмара

    Ганзейский город Висмар

    Слева от "Старого шведа" находится здание, привлекающее внимание не менее затейливым видом. В 1837 году в эпоху архитектурного историзма его украсили ступенчатой крышей в неоготическом стиле. Более поздние росписи в стиле модерн появились на фасаде в начале XX века. Они были восстановлены во время реконструкции здания по историческим фотографиям.

  • Фахверковый дом около Старого порта в Висмаре

    Ганзейский город Висмар

    Висмар поражает богатством памятников разных архитектурных стилей, свидетельствующих о его благополучии и прогрессивности на протяжении многих столетий. Здесь охотно обращались к новому, одновременно проявляя заботу о старом. Например, этот горбатый фахверковый домик Gewölbe над Мельничным ручьем (Mühlenbach) был построен в XVII веке, но повторяет здание, возведенное здесь около 1400 года.

  • Старая пожарная станция в Висмаре

    Ганзейский город Висмар

    Это здание появилось в городе в 1920-х годах. Старая пожарная станция (Alte Feuerwache) возведена в стиле кирпичного экспрессионизма. Он возник в Германии параллельно с идеями Баухауза и отличался собственным орнаментальным языком с многочисленными углами, ребрами, разными горизонтальными и вертикальными формами. Век этого стиля был недолог, он закончился с приходом к власти национал-социалистов.

  • Старый порт Висмара в вечернее время

    Ганзейский город Висмар

    Вечерний Висмар - не город контрастов. Он тих, уютен, живописен. И, несомненно, заслуживает отдельной прогулки в это время, начиная от причалов Старого порта, мимо спящих яхт, горбатого фахверкового домика над Мельничным ручьем - к церкви Святого Георгия и другим местам, около которых побывали днем.

    Автор: Максим Нелюбин


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