Зачем Петр Великий ездил в немецкий город Висмар (фотогалерея)

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Архитектурные памятники ганзейского города Висмар в Германии внесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Она чудом уцелела во время бомбардировок Висмара в конце Второй мировой. Сегодня эта церковь считается выдающимся образцом кирпичной готики Северной Европы.
Храм Девы Марии - Мариенкирхе в Висмаре являлся одним из важнейших памятников кирпичной готики всего балтийского региона. В 1960 году его взорвали по указанию СЕПГ.
Загадочные фрески и барочные росписи Церкви Святого Духа в ганзейском городе Висмар.
В разное время в первом ренессансном дворце Мекленбурга размещались шведский трибунал, театр, лазарет, архив, кухня для бедных, конюшня и станция для случки лошадей.