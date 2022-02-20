Зачем Петр Великий ездил в немецкий город Висмар (фотогалерея)

Ганзейский город Висмар

Этот немецкий город на Балтике за свою историю успел побывать шведским, датским, снова шведским… Наполеоновские войска тоже не обошли его стороной. В XVII веке шведы превратили Висмар в город с самой мощной системой оборонительных укреплений во всей Европе. Семь сотен пушек были установлены здесь на почти двадцати бастионах, двух равелинах, двух цитаделях и форте на острове Вальфиш.