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Галина Казимировская дирижирует "Вольным хором" из Беларуси
Галина Казимировская дирижирует "Вольным хором" из БеларусиФото: Volny Chor
КультураГермания

Музыканты из Беларуси, Украины и Германии - на одной сцене

Анастасия Буцко | Елена Дожина
45 мин. назад

В Бонне состоится концерт молодых музыкантов из Беларуси, Украины и Германии. Цель проекта "Кампус" - музыкальный мост между культурами.

https://www.dw.com/ru/zacem-muzykanty-iz-belarusi-ukrainy-i-germanii-sobralis-na-odnoj-scene/a-63034026

Вот уже более двух десятилетий юные музыканты со всего мира встречаются в рамках проекта "Кампус" (Campus), организаторами которого являются Бетховенский фестиваль и медиакомпания Deutsche Welle. В этом году 8 сентября состоится особенная встреча: музыканты, покинувшие Беларусь, соберутся вместе с коллегами из Украины и Германии.

"Проект "Кампус" - это выступление, не похожее ни на что другое, - рассказывает представитель Бетховенского фестиваля и координатор проекта Campus-2022 Томас Шайдер (Thomas Scheider). - Это не обычный концерт, когда все ансамбли приезжают с определенной программой и гарантируют ее отличное исполнение. В этом проекте все нужно продумывать буквально с нуля: кого пригласить, зачем, что сочетается, а что настолько не сочетается, что даже становится интересным". 

Бывший пленарный зал бундестага превратится в концертный зал
Бывший пленарный зал бундестага превратится в концертный залФото: Anastassia Boutsko/DW

Campus-2022 пройдет тоже в особенном месте - это первый и единственный концерт в истории Бетховенского фестиваля, который будет проходить в бывшем зале пленарных заседаний бундестага, образно говоря, прямо на сцене послевоенной немецкой демократии. 

Музыкальный мост между культурами

На этот раз к музыке Бетховена добавятся вокальные произведения украинских, белорусских и немецких композиторов - от фольклора до современности. Песни свободы и протеста, а также гимны мира будут исполняться наряду с 3-й симфонией Бетховена, "Героической", пронизанной идеей революционной борьбы и духа новой эпохи. "Конечно, музыка Бетховена - это настоящее искусство, но в ней есть что-то настолько непосредственное и эмоциональное, что сразу же передается публике", - говорит руководитель проекта Шайдер. "Конечно, это не народная песня, но я думаю, что Бетховен тоже зацепит слушателей".

"Цель этого проекта - создать музыкальный мост между культурами Беларуси, моей родины Украины, которую мы все поддерживаем, и Германии, - говорит музыкальный руководитель проекта, дирижер Виталий Алексеенок. - От прошлого к сегодняшнему дню, от произведений отечественных поэтов и композиторов XIX и XX веков к произведениям современных композиторов трех стран... С помощью искусства и музыки мы можем многого добиться. Мы хотим показать, что мы - белорусы и украинцы - являемся и хотим оставаться частью Европы, частью свободного мышления". Виталий Алексеенок был участником протестов в Минске летом 2020 года, о которых издал в Германии книгу "Белые дни Минска", и поэтому уже не может вернуться на родину. 

Похожая судьба у многих других белорусских музыкантов-участников проекта. Например, у певцов "Вольного хора". Благодаря своим спонтанным выступлениям и флешмобам на публике хор стал символом мирного протеста в Беларуси, но после жесткого подавления движения режимом Лукашенко был объявлен "враждебной организацией". Большинству участников хора пришлось бежать. В Бонн "Вольный хор" приедет со своим руководителем Галиной Казимировской, которая в настоящее время живет в Польше. "Когда мы бежали два года назад, мы все надеялись, что скоро сможем вернуться домой, - признается Галина Казимировская. - Но пока не получается - в Беларуси нам грозит арест и несколько лет тюрьмы. Но мы продолжаем бороться, исполняя свои песни".

Украину представит камерный хор "София" из Киева. "Мы видим себя послами украинской культуры", - сказал в интервью DW руководитель хора Алексей Шамрицкий. "В начале войны мы пели для напуганных людей в бомбоубежищах. Теперь мы хотим продемонстрировать свой боевой дух всему миру".

Еще один участник программы - хор "GewandhausJugendchor" из Лейпцига, которым руководит Франк-Штеффен Эльстер (Frank-Steffen Elster). Во время подготовки проекта все три хора из Беларуси, Украины и Гармании вместе репетировали в Варшаве.

Музыканты из трех стран репетируют в Варшаве в июле 2022 года
Музыканты из трех стран репетируют в Варшаве в июле 2022 годаФото: Thomas Scheider

Программа Campus-2022: вместе с Бетховеным

Проект будет представлен публике в Бонне 8 сентября. Выступления хора, состоящего из певцов из трех стран, пройдут в одной программе с исполнением 3-й симфонии Бетховена. Различные версии этого произведения прозвучат в камерных аранжировках, написанных четырьмя авторами из разных эпох - со времен Бетховена до наших дней. Одну из них, третью часть, написал украинский композитор Максим Коломиец. Произведения программы исполнят белорусские, украинские и немецкие музыканты, в том числе участники Федерального молодежного оркестра Германии.

Центральным элементом программы традиционно является исполнение специального музыкального произведения, написанного по заказу DW. В этом году за дело взялась бежавшая из Минска композитор Ольга Подгайская. Она написала произведение для хора и оркестра под названием "Небо Марии". Оно посвящено музыканту и оппозиционеру Марии Колесниковой, которая хорошо знает композитора по их совместной учебе в Минской консерватории. Колесникова известна в музыкальной среде как флейтистка и инициатор проектов. Позже она присоединилась к политическому движению, стремящемуся к демократическим преобразованиям в Беларуси. Два года назад Колесникова была арестована и приговорена режимом Лукашенко к одиннадцати годам тюрьмы. "Как подумаешь, где сейчас Мария и в каком положении, - можно только плакать, - говорит Подгайская, живущая теперь в Варшаве. - Потому что зло имеет парализующее действие, оно замораживает любой творческий порыв. А ведь именно этого нельзя допустить. Чтобы выжить, мы должны быть сильными и поддерживать друг друга".

Татьяна Хомич борется за сестру
Сердце для Марии: Татьяна Хомич борется за сеструФото: New Docs/WDR

Сестра Колесниковой Татьяна Хомич побывала на репетициях студенческого хора в Варшаве и поблагодарила всех участников проекта: "Мария знает о проекте и посвященной ей работе, и это ее очень трогает. В тюрьме нельзя ни заниматься музыкой, ни даже слушать ее. Недавно мы пытались передать Марии в тюрьму флейту, но, конечно, не смогли. Но ваше "Небо" она увидит даже за решеткой".

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