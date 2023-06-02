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WP: Саперы ВСУ убирают мины перед контрнаступлением

Александра Иванова
23 мин. назад

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 3 июня.

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Украинские саперы под Харьковом, сентябрь 2022 года
Украинские саперы под Харьковом (фото из архива)Фото: Sergey Bobok/AFP

На 465-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины.DW следит за развитием событий субботы, 3 июня (время московское).

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Украинские саперы в рамках подготовки контрнаступления ВСУ на протяжении уже нескольких недель ведут кропотливую работу по удалению мин на границе территорий, оккупированных Россией, сообщает американская газета The Washington Post. По ее информации, украинские инженеры и саперы в некоторых случаях используют для своей работы новое оборудование, предназначенное для прорыва оборонительных укреплений, в том числе специально модифицированные транспортные средства на базе немецкого танка Leopard 2.

Хроника событий 2 июня 14.00 - 23.59 >>>

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