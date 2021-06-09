 Вспышкой коронавируса в ″Артеке″ займется Следственный комитет РФ | Новости из Германии о России | DW | 27.06.2021

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Россия

Вспышкой коронавируса в "Артеке" займется Следственный комитет РФ

Инфицированные коронавирусом дети переведены для лечения из "Артека" в санаторий "Прибой" в Евпатории.

Международный детский центр Артек в Крыму

Международный детский центр "Артек" в Крыму

Центральный аппарат Следственного комитета (СК) России по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина внимательно изучит все обстоятельства, связанные со вспышкой заражений коронавирусом в Международном детской центре "Артек". Об этом сообщается на сайте СК в воскресенье, 27 июня.

Дети, у которых было подтверждено инфицирование SARS-CoV-2, а также контактировавшие с ними ребята были направлены для лечения и дальнейшей диагностики в специально отведенные для этого в Крыму обсерваторы, в том числе - санаторий "Прибой", находящийся в Евпатории, говорится далее в документе.

В январе 2021 года "Артек" открылся для детей из всех регионов России после перерыва, связанного с коронавирусными ограничениями. 21 июня стало известно, что более 70 человек отправили в обсерваторы после контакта с зараженными COVID-19 в "Артеке", в их числе 60 детей и 16 взрослых.

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в России на 27 июня, с начала пандемии в стране было выявлено в общей сложности 5 451 291 случай заражения. 361 295 случаев на данный момент считаются активными. По официальным данным, 133 282 пациентов с COVID-19 в РФ скончались.

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