 В России впервые за пять дней упала заражаемость коронавирусом | Новости из Германии о России | DW | 27.06.2021

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Россия

В России впервые за пять дней упала заражаемость коронавирусом

Лидерами по числу инфицированных остаются Москва, Московская область и Петербург. В Москве зафиксирован максимум суточной смертности от COVID-19.

В московской клинике

В России впервые за пять дней сократилось количество выявленных случаев коронавируса SARS-CoV-2. За минувшие сутки в стране зарегистрировано 20 538 новых случаев заражения - на 5,20% меньше, чем днем ранее, сообщил федеральный оперативный штаб по борьбе с COVID-19 в воскресенье, 27 июня.

Лидерами по количеству новых заражений остаются Москва (+6723), Московская область (+2608) и Санкт-Петербург (+1298). За минувшие сутки в РФ от последствий коронавирусной инфекции скончались 599 человек - на 3,23% меньше, чем накануне. Общее число умерших достигло 133 282 человек.

Между тем в Москве зафиксирован максимум суточной смерти от COVID-19 за все время пандемии - скончались 114 человек. Предыдущий максимум был зафиксирован 25 июня, когда от коронавируса умерли 98 москвичей. Общее число зарегистрированных в Москве случаев коронавирусной инфекции по данным на 27 июня составило 1 338 937 человек.

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    Автор: Андрей Гурков


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