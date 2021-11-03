 ВОЗ дала разрешение на экстренное применение антикоронавирусной вакцины из Индии | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 03.11.2021

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Мир

ВОЗ дала разрешение на экстренное применение антикоронавирусной вакцины из Индии

Covaxin рекомендована к использованию для лиц от 18 лет. Ее эффективность ниже западных вакцин.

Индийская вакцина Covaxin

Индийская вакцина Covaxin

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала первую антикоронавирусную вакцину, разработанную в Индии. Препарат Covaxin индийской фирмы Bharat Biiontech получил разрешение на экстренное применение, сообщила в среду, 3 ноября, ВОЗ в Женеве, отметив, что эта вакцина "особенно удобна для использования в странах с низкими и средними доходами, поскольку ее просто хранить".

Covaxin изготавливается с использованием инактивированного антигена SARS-CoV-2. Компания-изготовитель рекомендует ее для лиц от 18 лет. Предусмотрены две инъекции с промежутком в четыре недели. Этот препарат уже широко распространен в Индии - стране с  населением 1,3 миллиарда человек.

Количество одобренных ВОЗ вакцин увеличилось до семи

В целом ВОЗ рекомендовала к экстренному применению уже семь вакцин. Помимо Covaxin, это Biontech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson&Johnson, Sinopharm и Sinovac. Проверка российской вакцины "Спутник V" еще не завершена.

ВОЗ рекомендует всем государствам признавать вакцины, получившие от нее разрешение на экстренное применение. В случае с индийским препаратом Covaxin эксперты ВОЗ пришли к выводу, что польза от его применения значительно превышает опасность возможных побочных эффектов. Эффективность Covaxin оценивается в 78 процентов, тогда как эффективность BioNTech/Pfizer - более чем в 90 процентов.

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    Автор: Томас Лачан, Евгений Жуков


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