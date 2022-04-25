В Лондоне считают легитимными удары Украины по территории РФ

На 62-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки захватить населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы Украины и ее отряды территориальной обороны сопротивляются агрессии. Заявления представителей обеих сторон конфликта невозможно проверить по независимым источникам. Свои дома покинули уже более 12 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий вторника, 26 апреля (время московское).

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Москва высылает трех дипломатов Швеции, заявило министерство иностранных дел РФ. В МИД России была вызвана посол королевства Малена Мард, которой был заявлен протест в связи с выдворением трех российских дипломатов из Стокгольма, а также поддержкой Швецией Киева в борьбе против России, заявило российское ведомство.

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Парламентский заместитель государственного секретаря в Минобороны Великобритании Джеймс Хиппи считает, что для Украины "полностью законно" осуществлять удары по объектам на территории России с целью "нарушения логистических цепочек, которые бы в противном случае напрямую способствовали смертям и кровопролитию на украинской земле". По его словам, использование с этими целями британского оружия не является проблемой.

Хроника событий 26 апреля 00.00 - 13.59 >>>

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