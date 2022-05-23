 Столтенберг заявил о воле НАТО противостоять российской угрозе | Новости из Германии об Украине | DW | 24.05.2022

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Украина

Столтенберг заявил о воле НАТО противостоять российской угрозе

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 24 мая.

Глава НАТО Йенс Столтенберг

Глава НАТО Йенс Столтенберг

На 90-й день полномасштабноговоенного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки захватить населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы Украины и ее отряды территориальной обороны сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон конфликта по независимым источникам невозможно. Свои дома покинули уже около 12,8 млн жителей Украины.DW следит за развитием событийвторника, 24 мая (время московское).

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По словам директора Мариупольского морского торгового порта Игоря Барского, российские силы намереваются вывезти находящееся на территории порта зерно и металл и пытаются восстановить портовую инфраструктуру. Они разблокировали старые ворота порта, но российские суда не могут зайти в него, пока не будет расчищена акватория, а для этого необходима электроэнергия, заявил он в интервью "Экономической правде". "Портовая подстанция повреждена, а ее восстановление является сложным процессом, который занимает немало времени", - указал он. Директор порта предположил, что россияне могут использовать для вывоза краденого украинского металла дизельный плавучий кран. До начала российского вторжения в порту было около 200 тонн металла и чугуна на сумму около 170 млн долларов, а также 3,4 тысячи тонн зерна на складах и еще 9 тысяч тонн на судне под иностранным флагом у одного из причалов, сообщил Барский.

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Министры финансов ЕС обсуждают в Брюсселе предоставление Украине новой помощи. Еврокомиссия выступила с инициативой выделить Киеву 9 млн евро в качестве экстренной помощи. Тем самым Брюссель стремится помочь украинским властям избежать государственного банкротства на фоне российского вторжения, заявил вице-председатель Еврокомиссии Валдис Домбровскис. В свою очередь министр финансов Франции Брюно Ле Мэр, который до конца июня председательствует в Совете ЕС, назвал инициативу ЕК "хорошей идеей". Он также проявил готовность изучить предложение брюссельского ведомства использовать замороженные российские активы для восстановления Украины.

Столтенберг: НАТО готова противостоять российской угрозе 

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул волю и способность альянса противостоять российской угрозе. "Мы можем немедленно ответить на любую агрессию", - заявил он, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Одновременно Столтенберг подчеркнул, что Североатлантический альянс не хочет провоцировать конфликт, а стремится к миру. Он напомнил, что президент РФ Владимир Путин не хотел расширения НАТО близ границ своей страны и начал из-за этого войну. При этом Путин достиг обратного - у границ РФ станет больше НАТО, добавил Столтенберг, указав на заявки Финляндии и Швеции на вступление в альянс.

Хроника событий 24 мая 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 23 мая 14.00 - 23.59 >>>

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    Автор: Михаил Бушуев


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