Кремль не примет требования суда ООН прекратить войну в Украине

На 22-й день войны против Украины российские войска продолжают наносить удары по населенным пунктам соседней страны и не оставляют попыток захватить их. Украинская армия и отряды территориальной обороны оказывают упорное сопротивление агрессии и заявляют о значительных потерях россиян. В условиях войны заявления представителей обеих сторон конфликта невозможно проверить по независимым источникам. Страны Запада и международные организации ужесточают санкции против России. DW следит за развитием событий четверга, 17 марта (время московское).

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Прима-балерина Большого театра Ольга Смирнова в Москве на фоне войны России в Украине покинула театр и продолжит карьеру в Нидерландах, сообщил на своем сайте в четверг, 17 марта. В публикации отмечается, что боевые действия России на территории Украины "делают невозможным художественное сотрудничество, столь важное в танцевальном мире". Газета The New York Times отмечает, что Смирнова стала одним из самых крупных российских деятелей культуры, покинувших страну из-за войны в Украине.

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Пресс-секретарь главы президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не могут принять во внимание требование Международного суда ООН к РФ прекратить боевые действия в Украине. "У Международного суда есть такое понятие, как "согласие сторон". Здесь никакого согласия быть не может", указал Песков.

Хроника событий 17 марта 00.00 - 13.59>>>

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