G7 напомнила РФ об ответственности за военные преступления в Украине

Министры иностранных дел "группы семи" (G7) резко осудили хаотичные российские атаки на гражданское население в Украине. "Все, кто совершает военные преступления, включая беспорядочное применение оружия против гражданского населения, будут привлечены к ответственности", - говорится в заявлении, обнародованном в четверг, 17 марта, после видеоконференции глав МИД G7, в которой также участвовал верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель.

Из-за развязанной президентом РФ Владимиром Путиным "неспровоцированной и позорной" войны миллионы людей в Украине вынужденно стали беженцами, продолжается разрушение инфраструктуры, больниц, театров и школ, говорится далее в документе.

В связи с этим "большая семерка" приветствовала расследование возможных военных преступлений в Украине, начатое в марте главным следователем Международного уголовного суда (МУС) Каримом Ханом.

В ходе видеоконференции министры G7 также договорились значительно увеличить гуманитарную помощь Украине и призвали другие страны присоединиться к этим усилиям. Кроме того, они призвали Россию незамедлительно допустить доставку гуманитарной помощи в Мариуполь и другие украинские города, осажденные российской армией.

Смотрите также:

Смотреть видео 02:44 "Это война против мирного населения": репортаж DW из Житомира