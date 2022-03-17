G7 напомнила РФ об ответственности за военные преступления в Украине

Министры иностранных дел "группы семи" (G7) резко осудили хаотичные российские атаки на гражданское население в Украине. "Все, кто совершает военные преступления, включая беспорядочное применение оружия против гражданского населения, будут привлечены к ответственности", - говорится в заявлении, обнародованном в четверг, 17 марта, после видеоконференции глав МИД G7, в которой также участвовал верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель.
Из-за развязанной президентом РФ Владимиром Путиным "неспровоцированной и позорной" войны миллионы людей в Украине вынужденно стали беженцами, продолжается разрушение инфраструктуры, больниц, театров и школ, говорится далее в документе.
В связи с этим "большая семерка" приветствовала расследование возможных военных преступлений в Украине, начатое в марте главным следователем Международного уголовного суда (МУС) Каримом Ханом.
В ходе видеоконференции министры G7 также договорились значительно увеличить гуманитарную помощь Украине и призвали другие страны присоединиться к этим усилиям. Кроме того, они призвали Россию незамедлительно допустить доставку гуманитарной помощи в Мариуполь и другие украинские города, осажденные российской армией.
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Автор: Николай Пермяков