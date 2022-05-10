РФ ввела санкции против Gazprom Germania

На 77-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину войска РФ продолжают попытки захватить населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы Украины и ее отряды территориальной обороны сопротивляются агрессии. Оперативно проверить заявления представителей обеих сторон конфликта по независимым источникам невозможно. Свои дома покинули уже около 12,8 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий среды, 11 мая (время московское).

++23.20++

Футбольный клуб немецкой бундеслиги "Боруссия" (Менхенгладбах) и украинская национальная сборная, которые в эти минуты проводят товарищеский матч в немецком Менхенгладбахе, призвали к миру в Украине. Перед началом матча обе команды вышли в центр футбольного поля с огромным баннером с надписью "Остановите войну". На стадионе "Боруссия-Парк", где проходит игра, тысячи болельщиков с сине-желтыми флагами. "Эта игра очень важна для нашей команды и для нашей страны", - сказал комментатор немецкого телеканала ProSieben Андрей Воронин - украинец, долгое время игравший в бундеслиге. "Мы видим, что мы не одни. За нами стоит весь мир. Это делает нас сильными", - сказал Воронин. Для украинской сборной это первая игра с начала войны. Этот матч также важен в рамках подготовки украинской команды к раунду плей-офф квалификации ЧМ-2022. 1 июня Украина сыграет с Шотландией в полуфинале плей-офф ЧМ в Глазго.

++22.15++

По данным проекта "Россия заплатит", осуществляющегося институтом KSE Institute при поддержке министерства экономики и Офиса президента Украины, общая сумма прямого ущерба Украины в результате российского вторжения превысила 94,3 млрд долларов. За последнюю неделю данный показатель возрос почти на 2,4 млрд долларов. Среди прочего, ущерб в результате разрушения нефтебаз оценивается в 227 млн долларов. Более половины общего ущерба составляют разрушения жилых домов.

Обстрел села Солохи Белгородской области: есть погибший

++21.44++

В результате обстрела села Солохи в Белгородской области на границе с Украиной погиб один человек, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. "Самая тяжёлая ситуация за все время обстрелов. По подтверждённой информации, на данную минуту один человек погиб, умер в машине скорой помощи, и 3 раненых, им оказывается вся необходимая помощь", - написал он в Telegram.

++21.40++

Вице-премьер Украины Ирина Верещук заявила, что Киев предлагает россиянам обменять тяжелораненых украинских военных, находящихся на территории завода "Азовсталь" в Мариуполе, на российских военнопленных. "В качестве первого шага предложили россиянам такой обмен: мы вывозим наших тяжелораненых ребят из "Азовстали" по гуманитарному коридору, то же время отдаем пленных россиян по стандартным правилам обмена военнопленных", - указала она в Telegram. По словам Верещук, договоренности еще нет.

++21.28++

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле приграничного села Солохи со стороны Украины, в результате которого пострадал один человек. "Глава поселения сейчас находится на месте. По докладу, есть один пострадавший, ему уже оказывается вся необходимая медицинская помощь. Есть разрушения. Оперативные службы работают на месте", - написал Гладков в Telegram.

Россия ввела санкции против Gazprom Germania

++21.05++

Российское правительство ввело санкции против бывшей "дочки" Газпрома - Gazprom Germania, которая в начале апреля была передана в Германии под управление Федерального агентства по сетям. Срок действия решения - до 30 сентября текущего года. Право голоса по акциям Gazprom Germania перешло к агентству. Управляющий вправе увольнять и переназначать членов правления, а также давать указания правлению. Полномочия по распоряжению активами Gazprom Germania GmbH ограничены и подлежат утверждению федеральным агентством.

В постановлении правительства, помимо нее, перечисляются еще 30 компаний, внесенных в российский черный список. Среди прочего, под санкции попала польская компания EuRoPol GAZ S.A. - владелец польского участка газопровода "Ямал-Европа". Постановление принято в рамках исполнения указа президента РФ "О применении ответных специальных экономических мер в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций".

++20.50++

Впервые с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину резко сократились объемы поступающего в Германию российского газа. В связи с остановкой поставок через важный узел на востоке Украины- Сохрановку - транзит газа по одному из главных газопроводов в Германию снизился на 25 процентов, сообщило Федеральное ведомство по сетям в Бонне. В свою очередь министерство экономики ФРГ заверило, что безопасности поставок ничто не угрожает.

Зеленский и Шольц обсудили оборону, энергетику и санкции

++20.29++

Президент Украины Владимир Зеленский провел очередные переговоры с канцлером ФРГ Олафом Шольцем (Olaf Scholz). "Говорили об оборонной помощи, взаимодействии в энергетической сфере, усилении санкционного давления на российского агрессора. Ценим высокий уровень диалога с Германией и поддержку в нашей борьбе", - написал Зеленский в Twitter.

++20.14++

Российский видеохостинг Rutube возобновил работу после произошедшей более двух суток назад мощной хакерской атаки. Работает и мобильное приложение. Ранее глава Rutube Александр Моисеев заявил об успешном завершении первого этапа восстановления работы видеохостинга, ставшего недоступным ранним утром 9 мая.

++20.02++

Украина возобновляет экспорт свинины и говядины, сообщило министерство аграрной политики и продовольствия в Киеве, сославшись на договоренность с Еврокомиссией и странами ЕС. "Из-за российской агрессии Украина потеряла традиционные пути экспорта своей продукции морским транспортом, что привело к необходимости обновления условий ввоза и транзита украинских товаров через территорию ЕС. По результатам переговоров с Европейской Комиссией и странами-членами ЕС эти условия были обновлены", - указывается в заявлении ведомства. Среди прочего, стороны договорились о транзите украинской продукции на пароме через румынские порты.

Германия расширяет помощь Украине

++19.45++

Министр ФРГ по вопросам экономического сотрудничества и развития Свенья Шульце (Svenja Schulze) пообещала Украине дальнейшую срочную помощь для преодоления последствий войны. Программа экстренной помощи Германии для Украины увеличилась до 185 миллионов евро, около 61 миллиона из этой суммы будут направлены на строительство жилья, заявила она в ходе встречи с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой в Берлине. В краткосрочной перспективе основным приоритетом является восстановление зданий общественных учреждений и возведение модульного жилья. Берлин также предоставит технику службам по борьбе с чрезвычайными ситуациями, указала немецкий министр. Кроме того, Германия будет участвовать в долгосрочном восстановлении страны, заверила Шульце.

++19.25++

Генштаб ВСУ заявил об освобождении населенного пункта Питомник в Харьковской области в результате успешной контратаки украинских сил. На подавляющем большинстве контролируемых ВС РФ территорий Харьковской области российские войска подавляют сигналы сотовой связи с целью предотвращения передачи информации о перемещении российских войск, а местные жители многих населенных пунктов остаются без электроэнергии и воды, сообщил украинский Генштаб в вечерней оперативной сводке. Между тем в Донецком направлении российские подразделения пытаются захватить контроль над Рубежным и провести наступление в сторону Лимана, указывается далее в Facebook. В Мариуполе продолжаются артиллерийские и авиационные обстрелы украинских военных на территории завода "Азовсталь", заявил Генштаб ВСУ.

++19.00++

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям сообщила, что в Киевской области зафиксировано 8 очагов пожаров. "Ситуация с пожарами в экосистемах остается крайне сложной, но контролируемой", - написало в Facebook главное управление ГСЧС в Киевской области. Ведомство призвало жителей не провоцировать пожары в экосистемах и напомнило об административной ответственности за сжигание сухой травы. Накануне в Киеве было зафиксировано ухудшение качества воздуха в Святошинском, Оболонском и Подольском районах, жителей призвали не выходить из дома без необходимости.

Над "Азовсталью" виден черный дым

++18.30++

Cоветник мэра Мариуполя Петр Андрющенко опубликовал видео с густым черным дымом, поднимающимся над территорией завода "Азовсталь". Видео снято "прямо сейчас", написал Андрющенко, не уточнив, что стало причиной появления дыма.

++17.50++

Президент Чехии Милош Земан разрешил 103 гражданам страны присоединиться к Вооруженным силам Украины, пишет AFP. Теперь документ должен подписать премьер-министр страны. Чешские законы запрещают воевать в иностранной армии. Чтобы получить разрешение, добровольцы должны обратиться с прошением к президенту. Всего заявки подали около 400 человек, большая их часть еще рассматривается.

++17.03++

Страны ЕС договорились о единой позиции по поводу новых правил запасов газа в подземных хранилищах (ПХГ). Об этом сообщила пресс-служба Совета Евросоюза, передает корреспондент DW. Теперь переговорщики от Совета ЕС будут пытаться найти компромисс с евродепутатами. Если это удастся, новые правила утвердят, и они вступят в силу. Нововведение в конце марта предложила Еврокомиссия, в частности, из-за того, что принадлежащие "Газпрому" ПХГ в странах ЕС осенью прошлого года были заполнены на намного более низком уровне, чем обычно.

Еврокомиссия предлагала норму, что к 1 ноября ПХГ должны быть заполнены не менее чем на 80% в этом году и минимум на 90% - со следующего года. В заявлении Совета ЕС цифры минимального заполнения хранилищ не называются, вместо этого обязательный уровень хотят выводить из среднего потребления газа за последние пять лет. Страны, не имеющие ПХГ, получат доступ к хранилищам в других странах и должны будут участвовать в закупке газа. В то же время государства ЕС согласились ввести обязательную сертификацию операторов ПХГ.

++17.00++

Прекращение поставок российского газа в Европу через транзитный узел на востоке Украины в Сохрановке сократило приток газа по ключевому газопроводу в Германию на четверть по сравнению с предыдущим днем, сообщает агентство AFP. Берлин заявил, что общий объем поставок в Германию не пострадал, поскольку затронутые объемы "в настоящее время компенсируются более высокими потоками из Норвегии и Нидерландов", пишет агентство.

++16.30++

По подсчетам Международной организации труда, Украина с начала российского вторжения потеряла 4,8 млн рабочих мест - треть от существовавших до начала войны. Если конфликт затянется, будет уничтожено до семи миллионов рабочих мест, что составит 43,5 процента, предупредили в ООН. Кризис в Украине также сказывается на соседних странах, в первую очередь Венгрии, Молдове, Польше, Румынии и Словакии. "Если боевые действия продолжатся, украинские беженцы будут вынуждены оставаться в изгнании дольше, что окажет дополнительное давление на рынок труда и системы социальной защиты в этих государствах и увеличит безработицу во многих из них", - говорится в отчете ООН.

++16.15++

Власти Германии по запросу Минфина страны заморозили финансовые активы на сумму 137,9 млн евро - в рамках исполнения санкций против России, сообщает Reuters со ссылкой на федеральное министерство обороны.

++16.00++

Болгария договорилась с США о поставках сжиженного природного газа по ценами "ниже, чем у "Газпрома", пишет агентство Reuters. Поставки начнутся с июня, сообщило правительство страны. В конце апреля Россия прекратила поставки газа в страну, объяснив это отказом Софии платить за него в рублях. Россия обеспечивала 90% всех потребностей страны в газе. София также активизировала переговоры с Турцией об увеличении экспорт СПГ, отмечает Reuters.

++15.40++

Российское судно "Матрос Позинич", которое, по заявлению украинских властей, перевозит 27 тысяч тонн украденного украинского зерна, пришвартовалось в Сирии, сообщает AP со ссылкой на спутниковые снимки. Корабль отключил свои транспондеры неделю назад, когда находился у берегов Кипра. Украинские власти сообщали, что изначально судно пыталось пришвартоваться в порту Каира, но власти Египта по просьбе украинских дипломатов отказались принимать украденное зерно, после чего корабль отплыл в сторону сирийской Латакии.

++15.17++

Около 60 украинских военных прибыли в Германию, где обучатся работе с самоходными артиллерийскими установками PzH 2000, сообщает агентство dpa со ссылкой на источники в правительстве. Германия поставит Украине семь таких систем, к лету ФРГ планирует привести их в боевую готовность. Обучение продлится около 40 дней и будет проходить в немецкой военной артиллерийской школе в Идар-Оберштайне на западе Германии.

++15.05++

Великобритания подписала с Швецией соглашение о гарантиях безопасности. "Если какая-либо страна потерпит бедствие или будет атакована, Соединенное Королевство и Швеция будут помогать друг другу различными способами. Поддержка будет оказана по запросу пострадавшей страны и может включать военные ресурсы", - цитирует Reuters премьер-министра Швеции Магдалену Андерсон.

++15.00++

В России не планируется вводить военное положение, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. "Нет, этого в планах нет", - прокомментировал Песков слова директора Национальной разведки США Аврил Хейнс о возможном объявлении Путиным военного положения в стране.

++14.50++

В Украине завершено расследование первого уголовного дела против российского военного, которого обвиняют в убийстве мирного жителя в Сумской области. Дело передано в суд, сообщила генпрокурор Украины Ирина Венедиктова. Обвиняемым по делу проходит 21-летний сержант Вадим Шишимарин, которого прокуратура называет командиром отделения 4-й танковой дивизии (в/ч 32010, Наро-Фоминск). По версии следствия, Шишимарин 28 февраля застрелил 62-летнего жителя села Чупаховка Сумской области, ехавшего на велосипеде. Российского военного обвиняют по статье о нарушении законов и обычаев войны в сочетании с умышленным убийством. Ему грозит до пожизненного заключения.

Хроника событий 11 мая 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 10 мая 14.00 - 23.59 >>>

Смотрите также:

Война в Украине - 10.05.2022 Подбитый российский танк на обочине дороги около Харькова. Далее в фотохронике войны в Украине от 10 мая - убитые российские солдаты в Ольховке; День Победы в Москве, Киеве, Одессе и Мариуполе; Анналена Бербок в Буче; жители возвращаются в Ирпень; Бранденбургские ворота в цветах флага Украины и другие снимки. ВНИМАНИЕ! Некоторые фотографии содержат сцены жестокости, насилия и смерти.

Война в Украине - 10.05.2022 Тела одиннадцати убитых российских солдат в освобожденном ВСУ селе Ольховка Харьковской области, 9 мая.

Война в Украине - 10.05.2022 Президент РФ Владимир Путин на марше "Бессмертного полка" после Парада Победы в Москве, 9 мая.

Война в Украине - 10.05.2022 Мемориальный комплекс в Киеве - Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне, 9 мая.

Война в Украине - 10.05.2022 Ветеран Советской армии возлагает цветы к Могиле Неизвестного солдата в Киеве, 9 мая.

Война в Украине - 10.05.2022 Плакаты "9 V-мая" на улицах разрушенного и практически полностью оккупированного РФ Мариуполя. Как сообщают украинские СМИ, в этот день защитники города, удерживающие завод "Азовсталь", развернули над ним большой флаг Украины. По городу же пронесли 300-метровую георгиевскую ленту.

Война в Украине - 10.05.2022 Российские военные вторые сутки ведут обстрелы завода "Азовсталь", сообщают представители полка "Азов" и украинские власти 10 мая: "За минувшие сутки на территорию <...> было совершено 34 самолетовылета, в том числе 8 вылетов стратегических бомбардировщиков. Также не прекращает работать вражеская корабельная и ствольная артиллерия". Спутниковый снимок, 7 мая.

Война в Украине - 10.05.2022 Последствия российского обстрела Одессы, 9 мая. В этот День Победы президент РФ Владимир Путин возложил в Москве красные гвоздики на тумбы с названиями городов-героев около Могилы Неизвестного солдата - в том числе, города-героя Одессы.

Война в Украине - 10.05.2022 Буквы "А" и "Я" на въезде в город Попасная в Луганской области, от которого сейчас после двух месяцев боев отошли украинские военные.

Война в Украине - 10.05.2022 Сам город сейчас выгладит так… Вооруженные силы Украины отошли от Попасной на более укрепленные позиции, которые готовились заблаговременно. Об этом сообщили в Луганской областной военной администрации.

Война в Украине - 10.05.2022 Глава МИД Германии Анналена Бербок 10 мая посетила Бучу. "Буча стала символом. Из-за невообразимых преступлений, пыток, изнасилований, убийств. Невообразимое заставляет это место казаться далеким. А потом стоишь здесь и понимаешь: Буча - вполне нормальный, мирный пригород. Это могло случиться с кем угодно", - написала глава МИД Германии после посещения этого города в своем твиттере.

Война в Украине - 10.05.2022 Анналена Бербок 10 мая также побывала в городе Ирпень под Киевом, куда постепенно возвращаются жители. Эта и несколько следующих фотографий были сделаны в Ирпене накануне. Спальня в сгоревшем доме.

Война в Украине - 10.05.2022 58-летняя жительница Светлана убирается на своей кухне в Ирпене. Во время боев и оккупации здесь было повреждено около половины жилых домов.

Война в Украине - 10.05.2022 Цветущие тюльпаны и металлический забор со следами от шрапнели в Ирпене. Согласно оценкам экспертов, на восстановление уничтоженного или поврежденного жилищного фонда Ирпеня, а также инфраструктуры этого города понадобится, в пересчете, около миллиарда долларов США.

Война в Украине - 10.05.2022 Четырехлетние сестры-близнецы Саломея и Вероника из Ирпеня, эвакуированные после начала войны и сейчас приехавшие в город вместе с родителями, сидят на свалке сгоревших автомобилей.

Война в Украине - 10.05.2022 Эвакуационный поезд организации "Врачи без границ" для пациентов из восточных регионов Украины во Львов. 64-летняя Елена Ивановна из города Лиман сломала ногу, когда попала под взрывную волну, выбиравшись из убежища в подвале.

Война в Украине - 10.05.2022 Президент США Джо Байден 9 мая подписал закон о ленд-лизе для Украины, призванный ускорить поставки оружия из США и принятый по аналогии с ленд-лизом времен Второй мировой войны. Среди приглашенных на церемонию была Виктория Спартц - американский политик украинского происхождения, член Палаты представителей США.

Война в Украине - 10.05.2022 9 мая Бранденбургские ворота в Берлине были подсвечены в цвета украинского флага. После переговоров сюда приехали канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон. Германия и Франция готовы помогать Украине на ее пути в Европейский Союз, заявил канцлер.

Война в Украине - 10.05.2022 9 мая посла России в Польше Сергея Андреева облили красной краской. Инцидент произошел во время возложения венка на кладбище советских воинов в Варшаве. В польском МИДе назвали случившееся достойным сожаления и отметили, что наблюдают за ситуацией.

Война в Украине - 10.05.2022 В качестве постскриптума - фотография, сделанная на площади перед Оперным театром во Львове. Теплый весенний день, ребенок, фонтан… Автор: Николай Пермяков

