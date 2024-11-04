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Во Франкфурте прекратили расследование против Усманова

Ольга Лебедева
4 ноября 2024 г.

Генеральная прокуратура Франкфурта-на-Майне прекратила расследование, продолжавшееся с 2022 года, поскольку предъявленные российскому олигарху обвинения не удалось доказать и Германии не был причинен финансовый ущерб.

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Российский олигарх Алишер Усманов
Российский олигарх Алишер УсмановФото: vk.com/usmanov53/picture alliance/ZUMAPRESS

Генеральная прокуратура Франкфурта-на-Майне прекратила расследование в отношении российского олигарха Алишера Усманова, подозревавшегося в отмывании денег. В понедельник, 4 ноября, в прокуратуре сообщили DW, что "предварительное расследование в отношении 71-летнего бизнесмена из Российской Федерации" завершено 11 октября 2024 года с согласия обвиняемого в обмен на уплату денежного сбора.

Усманов обязался выплатить 4 млн евро

Сумму в размере 1,5 млн евро Усманов должен перечислить нескольким некоммерческим организациям. Кроме того, его обязали перевести 2,5 млн евро в государственную казну Германии. "Как только данное условие будет выполнено, расследование будет окончательно прекращено", - сообщили в прокуратуре.

Принимая решение, прокуратура в особенности учла, что действия, которые вменялись Усманову, произошли долгое время назад и не причинили финансового ущерба ФРГ, федеральной земле Гессен или какому-либо физическому или юридическому лицу в Германии.

Решение прекратить расследование принято в соответствии с параграфом 153а уголовно-процессуального кодекса Германии, который позволяет прокуратуре воздержаться от преследования, "если вина совершившего правонарушение расценивается как незначительная и в судебном преследовании отсутствует общественный интерес".

Адвокаты: Усманов откажется от претензий в адрес прокуратуры

В свою очередь адвокаты Усманова заявили, что прокуратуре не удалось доказать "ни фактов преступлений, в которых обвинялся Усманов, ни основные тезисы обвинения, включая само отмывание денег". Миллиардер принял решение отказаться от дальнейших претензий в адрес должностных лиц прокуратуры в связи с возможным злоупотреблением служебными полномочиями и решил не подавать иск о возмещении ущерба, сообщили DW в мюнхенской юридической компании Wannemacher & Partner, представляющей интересы российского бизнесмена.

Адвокаты Усманова Уве Лембрук (Uwe Lehmbruck) и Маркус Готценс (Markus Gotzens) приветствовали решение генеральной прокуратуры, назвав его "важным шагом на пути к восстановлению доверия к верховенству закона" для Усманова, а также к защите его "доброго имени и репутации".

Судебная тяжба Усманова в Германии

В 2022 году в Германии были проведены обыски на объектах, которые СМИ связывают с Усмановым. Его адвокаты утверждают, что это имущество не принадлежит миллиардеру. В июне того же года прокуратура Франкфурта-на-Майне начала расследование в отношении Усманова по подозрению в отмывании денег.

Осенью 2023 года суд Франкфурта-на-Майне признал незаконными обыски в рамках расследования против Усманова. Имущество, изъятое в ходе обысков по делу бизнесмена*, следует вернуть "последнему владельцу", в чьем распоряжении оно находилось, заявил суд. Тем самым суд формально потребовал прекратить все обыски и вернуть имущество и документы, изъятые в ходе следственных мероприятий.

В ноябре того же года Федеральный конституционный суд Германии отклонил иск Усманова, пожаловавшегося на незаконность обысков. В КС сочли, что истец не исчерпал все возможные юридические пути, перед тем как подать жалобу, кроме того, он не смог в достаточной степени обосновать свои утверждения, что яхта, на которой проводился обыск, действительно относится к его "частному пространству" и что выданный властями ордер на ее обыск нарушил право на неприкосновенность жилища.

Усманов находится под западными санкциями

После российского вторжения в Украину в феврале 2022 года Алишер Усманов, как и многие другие российские бизнесмены и политики, попал под санкции Евросоюза, США, Великобритании, Японии, Канады, Австралии и других стран. Решение было обосновано тем, что Усманов имеет "особенно тесные связи" с российским президентом Путиным и "активно поддерживает дестабилизацию Украины".

Бизнесмен оспаривал эти утверждения, настаивая на том, что в список его включили только из-за его многомиллиардного состояния. В феврале 2024 года Европейский суд отклонил иск Усманова о его исключении из санкционного списка.

 

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