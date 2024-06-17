Усманов подал во Франкфурте-на-Майне иск против UBS Europe

Миллиардер пожаловался на действия банка UBS Europe, в 2018-2022 годах уведомлявшего немецкое Таможенное управление о подозрительных операциях. По мнению адвокатов Усманова, эти меры привели к расследованию.

Миллиардер Алишер Усманов подал иск против дочерней компании швейцарского банка UBS - UBS Europe. Исковое заявление внесено в Земельный суд во Франкфурте-на-Майне, сообщила в понедельник, 17 июня, адвокатская контора Gauweiler & Sauter, представляющая интересы Усманова.

По мнению адвокатов, "необоснованные уведомления" банка о транзакциях Алишера Усманова послужили поводом инициировать против него уголовное расследование в Германии. Юридическая фирма требует возместить ущерб в связи с предполагаемым нарушением договора и противоправными действиями банка.

Защита: банк направлял властям уведомления о подозрительных операциях

Адвокаты также указали, что речь идет о направленных UBS в отдел финансового мониторинга Главного таможенного управления Германии в 2018-2022 годах более чем десятке уведомлений о подозрительных операциях Усманова, которые привели к расследованию. В результате миллиардеру был нанесен значительный финансовый ущерб, Усманов понес и репутационные потери, указывается далее.

В банке UBS в ответ на запрос агентства Reuters отказались комментировать иск Алишера Усманова.

В 2022 году в Германии были проведены обыски на объектах, которые СМИ связывают с Усмановым. Его адвокаты утверждают, что это имущество не принадлежит миллиардеру. В ноябре 2023 года суд Франкфурта-на-Майне признал незаконными обыски в рамках расследования против Усманова. Имущество, изъятое в ходе обысков по делу бизнесмена*, следует вернуть "последнему владельцу", в чьем распоряжении оно находилось, заявил суд. Тем самым суд формально потребовал прекратить все обыски и вернуть имущество и документы, изъятые в ходе следственных мероприятий.

Усманов находится под западными санкциями

После российского вторжения в Украину в феврале 2022 года Алишер Усманов, как и многие другие российские бизнесмены и политики, попал под санкции Евросоюза, США, Великобритании, Японии, Канады, Австралии и других стран. Решение было обосновано тем, что Усманов имеет "особенно тесные связи" с российским президентом Путиным и "активно поддерживает дестабилизацию Украины". Бизнесмен оспаривал эти утверждения, настаивая на том, что в список его включили только из-за его многомиллиардного состояния. В феврале 2024 года Европейский суд отклонил иск Усманова о его исключении из санкционного списка.