Полиция ФРГ удалила твиты об Алишере Усманове и его сестре

После удаления твитов о том, что яхта Dilbar принадлежит Гульбахор Исмаиловой, адвокаты Алишера Усманова подняли вопрос об обоснованности санкций ЕС против сестры бизнесмена.

В Германии Федеральное ведомство по уголовным делам (BKA) "тихо и без шума" удалило опубликованные в апреле 2022 года твиты, в которых констатировалось, что сестра российского миллиардера, основателя холдинга USM Алишера Усманова - Гульбахор Иcмаилова - является собственницей яхты класса "люкс" под названием Dilbar. На это обратила внимание газета Bild в субботу, 2 марта.

В одном из удаленных твитов об Исмаиловой, скриншот которого опубликован на сайте издания, говорилось, в частности, что МИД ФРГ, федеральное министерство экономики и защиты климата и федеральное министерство финансов "добились в Брюсселе того, что российская владелица (яхты. - Ред.) попала под санкции". "Яхта класса "люкс" Dilbar, таким образом, является объектом санкционного права и была на законных основаниях задержана в порту Гамбурга", - отмечалось также в твите.

Как сообщает таблоид Bild, адвокат Усманова Йоахим Николаус Штайнхёфель (Joachim Nikolaus Steinhöfel) написал в BKA письмо, где указывалось, что Гульбахор Иcмаилова не является ни собственницей яхты Dilbar, ни "российской собственницей", как утверждалось в твитах.

После этого BKA твиты удалило. "Удаление твитов происходит без признания каких-либо юридических обязательств. Мы отклоняем заявленное требование о вынесении судебного запрета, поскольку оно является необоснованным. (...) Любые последующие изменения в собственности яхты или гражданстве вашей подзащитной не приводят к иной правовой оценке", - говорилось в ответе ведомства на это обращение, который цитирует Bild.

Алишер Усманов и связываемые с ним активы в ФРГ

В Германии с Усмановым связывают не только яхту Dilbar, но и три дома на озере Тегернзе. Эти объекты через цепочку офшорных фирм оформлены на трасты. В частности, как признают адвокаты, часть немецких активов через фирмы в различных юрисдикциях принадлежат трасту на Бермудах.

Защита Усманова утверждает, что их клиент вышел из состава бенефициаров траста в феврале 2022 года - за считанные дни до широкомасштабного военного вторжения России в Украину и последующего внесения олигарха в санкционные списки ЕС, США и Великобритании. Сначала траст был переоформлен на сестру Усманова Гульбахор Исмаилову. А когда в апреле 2022 года сестра также попала под санкции, из бенефициаров траста вычеркнули и ее. Кто на данный момент контролирует яхту, виллы и прочее имущество, которым до 2022 года пользовался Алишер Усманов, неизвестно. Отказываются назвать бенефициара и адвокаты - даже в режиме "не под запись".

Теперь, как пишет "РБК" , в связи с удалением Федеральным ведомством по уголовным делам твитов о сестре Усманова, адвокаты бизнесмена ставят под вопрос обоснованность санкций ЕС в отношении Исмаиловой - "поскольку в мотивировочной части внесения Исмаиловой в европейский санкционный список сказано, что ограничения введены на основании данных этого ведомства".

Санкции ЕС в отношении Алишера Усманова

Алишер Усманов вместе с другими представителями бизнес-номенклатуры РФ был включен в санкционный список ЕС 28 февраля 2022 года - на шестой день полномасштабного военного вторжения России в Украину.

Тогда в Брюсселе санкции против Усманова мотивировали тем, что он является лицом, "действия которого подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины", называли его "прокремлевским олигархом, тесно связанным с Владимиром Путиным".

В настоящее время в ФРГ Алишера Усманова подозревают в уклонении от уплаты налогов и нарушении санкционного законодательства ЕС.

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