Российские миллиардеры стали богаче на 18,3 млрд долларов

Российские миллиардеры, несмотря на западные санкции, заработали с начала года 18,3 млрд долларов. Больше всего выросло состояние основателя компаний "Еврохим" и СУЭК Андрея Мельниченко - на 5,29 млрд долларов.

Общее состояние 25 российских миллиардеров с начала 2024 года, несмотря на западные санкции, выросло на 18,3 млрд долларов. Об этом свидетельствуют данные рейтинга Bloomberg Billionaires Index по состоянию на понедельник, 1 апреля.

Согласно этой информации, больше всех с начала года заработал сооснователь компаний "Еврохим" и СУЭК Андрей Мельниченко - 5,29 млрд долларов. Теперь его состояние составляет 24,1 млрд долларов. Максимальные убытки понес основатель USM Holdings Алишер Усманов: его состояние за первые три месяца 2024-го уменьшилось на 2,8 млрд долларов, до 18,3 млрд долларов.

Кроме них, в топ-10 самых богатых россиян, по данным Bloomberg, вошли совладелец "Норникеля" Владимир Потанин (с начала года его состояние выросло на 768 млн долларов, до 31,8 млрд долларов), бенефициар НЛМК Владимир Лисин (плюс 2,91 млрд долларов, до 26,9 млрд), совладелец компании НОВАТЭК Леонид Михельсон (минус 747 млн, до 26,7 млрд), совладелец ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов (плюс 1,79 млрд, до 26,4 млрд), бенефициар "Северстали" Алексей Мордашов (плюс 3,75 млрд, до 24,6 млрд), владелец группы "Онэксим" Михаил Прохоров (плюс 1,38 млрд, до 17,1 млрд), основатель "Альфа-Групп" Михаил Фридман (плюс 1,21 млрд, до 13,5 млрд), совладелец НОВАТЭКа и "Сибура" Геннадий Тимченко (минус 1,45 млрд, до 12,7 миллиарда).

Bloomberg рассчитывает индекс на основе стоимости акций компаний, в которых бизнесмены владеют долями. В 2023 году российские миллиардеры стали богаче на 50 млрд долларов.

Лондон снял санкции с российского миллиардера

5 марта стало известно, что Великобритания сняла санкции с миллиардера Игоря Макарова, который, по данным американского Forbes, в 2023 году отказался от паспорта РФ и оставил себе только гражданство Кипра. Лондон ввел санкции против Макарова в 2022 году, после вторжения РФ в Украину, обосновав это его работой в стратегически важном для правительства России энергетическом секторе.

Forbes оценивает состояние Макарова в 2,1 млрд долларов. В 1992 году Макаров основал в России компанию "Итера", которая ввела в эксплуатацию девять газовых месторождений в Западной и Восточной Сибири. В 2012 году "Итера" создала совместное предприятие с "Роснефтью", которая получила 51 процент компании Макарова, а год спустя полностью выкупила ее акции.

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