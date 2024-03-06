Великобритания сняла санкции с миллиардера Макарова

Великобритания сняла санкции с миллиардера Игоря Макарова, который, по данным Forbes, отказался от гражданства РФ. Он основал компанию "Итера", занимавшуюся добычей газа в Сибири и поглощенную в 2013 году "Роснефтью".

Великобритания сняла санкции с миллиардера Игоря Макарова, который, по данным американского Forbes , в 2023 году отказался от паспорта РФ, оставив себе только гражданство Кипра. В опубликованном во вторник, 5 марта, примечании к санкционному списку на сайте правительства Соединенного Королевства говорится, что Макаров "больше не является объектом заморозки активов или санкций на оказание трастовых услуг". В качестве места рождения бизнесмена там указан Туркменистан.

Forbes оценивает состояние Макарова в 2,1 млрд долларов (около 1,94 млрд евро). В 1992 году Макаров основал в России компанию "Итера", которая ввела в эксплуатацию девять газовых месторождений в Западной и Восточной Сибири. В 2012 году "Итера" создала совместное предприятие с "Роснефтью", которая получила 51 процент компании Макарова, а год спустя полностью выкупила ее акции. В 2015-м Макаров основал компанию Areti International, зарегистрированную на Кипре с штаб-квартирой в Женеве. Компания занимается "инвестициями в разных отраслях по всему миру, в том числе в энергетическом секторе".

Великобритания ввела санкции против Макарова в 2022 году, обосновав это его работой "в секторе, имеющем стратегическое значение для правительства России, а именно в энергетическом". В том же году ограничения против бизнесмена ввели Канада и Австралия.

Из гражданства РФ вышли девять бизнесменов из списка Forbes

После начала войны в Украине от гражданства России отказались девять участников списка Forbes, по данным самого издания. Кроме Макарова, это Рубен Варданян (бывший руководитель и основной партнер компании "Тройка Диалог"), Тимур Турлов (Freedom), Юрий Мильнер (DST Global), Николай Сторонский (Revolut), Василий Анисимов (бывший бизнес-партнер Алишера Усманова) и Олег Тиньков (основатель Tinkoff Group).

С Тинькова Великобритания также сняла санкции в июле 2023 года. Это был первый случай отмены Лондоном штрафных мер, введенных против крупного российского бизнесмена.

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