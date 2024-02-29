Еще два мультимиллионера вышли из российского гражданства

С 2017 по 2021 год Баронов и Тимашев входили в рейтинг 200 богатейших бизнесменов России по версии Forbes.

Создатели американских IT-компаний Veeam Software и Object First Андрей Баронов и Ратмир Тимашев отказались от российского гражданства. Об этом в четверг, 29 февраля, сообщает издание Forbes . Оба предпринимателя давно живут за границей: Баронов в Швейцарии, а Тимашев - в США. После отказа от российского паспорта у них осталось гражданство Кипра.

С 2017 по 2021 год Баронов и Тимашев входили в рейтинг 200 богатейших бизнесменов России по версии Forbes. В 2020 году журнал оценивал состояние Баронова в 770 миллионов долларов, Ратмира Тимашева - в 680 миллионов долларов. Основа их состояния - это доход от продажи компании Veeam Software американскому венчурному фонду Insight Partners за пять миллиардов долларов.

Из гражданства РФ вышли девять бизнесменов из списка Forbes

О подаче документов на выход из российского гражданства Андрей Баронов сообщил еще в 2023 году в своем аккаунте в соцсети LinkedIn. В посте он раскритиковал ввод российских войск в Украину и сообщил, что пожертвовал миллионы долларов авторитетным гуманитарным организациям, которые помогали "перемещенным украинцам на территории Украины".

Как отмечает Forbes, бизнесмены прошли процедуру выхода из гражданства в посольстве России на Кипре. Баронов и Тимашев стали восьмым и девятым предпринимателями из числа бывших и действующих участников списка Forbes, отказавшихся от гражданства России после начала войны в Украине. После начала войны от гражданства России отказались также следующие участники Forbes: Рубен Варданян ("Тройка Диалог"), Тимур Турлов (Freedom), Юрий Мильнер (DST Global), Николай Сторонский (Revolut), Игорь Макаров (бывший владелец компании "Итера"), Олег Тиньков (основатель Tinkoff Group), Василий Анисимов (бывший бизнес-партнер Алишера Усманова).

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