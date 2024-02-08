Седьмой миллиардер вышел из гражданства РФ с начала войны

Миллиардер Василий Анисимов теперь въезжает в Россию только по бизнес-визе и уверяет, что у него больше нет активов с стране.

Бывший партнер Алишера Усманова доллапровый миллиардер Василий Анисимов отказался от российского гражданства. Об этом со ссылкой на документы, предоставленные самим бизнесменом, в четверг, 8 февраля, сообщил Forbes.

По данным издания, Анисимов сохранил паспорта Доминики и Хорватии, а из российского гражданства вышел еще в сентябре 2022 года. Анисимов стал седьмым миллиардером, который отказался от гражданства РФ с начала войны против Украины. Предприниматель въезжает в Россию только по бизнес-визе и утверждает, что больше не владеет активами в стране, отмечает издание.

В России Анисимов владел долей в Михайловском горно-обогатительном комбинате, которую он продал Алишеру Усманову, а также девелоперской компанией Coalco и ЖК "Большое Домодедово". Общее состояние бизнесмена Forbes оценивает в 1,6 млрд долларов США. Сообщается также, что у Василия Анисимова есть бизнес в Казахстане и Африке, а в 2022 году он занялся недвижимостью в Объединенных Арабских Эмиратах.

Другие миллиардеры, отказавшиеся от российского гражданства

Ранее из российского гражданства вышли также основатель холдинга Freedom Тимур Турлов (2,4 млрд долларов), основатель инвестиционной компании "Тройка Диалог" Рубен Варданян (1,3 млрд), основатель инвестиционной компании DST Global Юрий Мильнер (7,3 млрд), Основатель Revolut Николай Сторонский (7,1 млрд), Основатель Tinkoff Group Олег Тиньков (0,86 млрд), а также глава группы компаний "Арети" Игорь Макаров (2,2 млрд). Как отмечает Forbes, это лишь те, кто публично заявил о своем решении отказаться от паспорта России.

Смотрите также: