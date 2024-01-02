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Богатейшие россияне стали богаче на 50 млрд долларов

Сергей Куприков
2 января 2024 г.

Большинство российских миллиардеров, несмотря на санкции Запада, продолжали богатеть. Их общее состояние составило 328,53 млрд долларов.

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Долларовые банкноты
Долларовые банкнотыФото: Stephan Jansen dpa/picture alliance

Совокупное состояние 25 богатейших бизнесменов из России в 2023 году, несмотря на западные санкции, выросло на 50,01 млрд долларов. Их общее состояние составило 328,53 млрд долларов, как следует из опубликованной во вторник, 2 января, сводки Bloomberg Billionaires Index.

За день до начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину, 23 февраля 2022 года, РИА "Новости" сообщило, что совокупное состояние 23 богатейших россиян в рейтинге миллиардеров Bloomberg составляло 342,74 млрд долларов. В 2022 году совокупное состояние россиян из рейтинга снизилось на 93,753 млрд.

Больше других - на 9,29 млрд долларов - увеличился капитал совладельца "Лукойла" Вагита Алекперова, достигнув 24,7 млрд долларов. Сократилось состояние лишь у одного российского миллиардера, представленного в индексе Bloomberg, - Вячеслава Кантора. Кантор, являющийся основным акционером компании по производству минеральных удобрений "Акрон",  потерял за минувший год 149 млн долларов.

В настоящее время первая пятерка самых богатых россиян выглядит так:

  1. Владимир Потанин (+2,49 млрд долларов, общее состояние 31,1 млрд)
  2. Леонид Михельсон (+2,83 млрд долларов, общее состояние 27,5 млрд)
  3. Вагит Алекперов (+9,29 млрд долларов, общее состояние 24,7 млрд)
  4. Владимир Лисин (+4,08 млрд долларов, общее состояние 23,9 млрд)
  5. Алишер Усманов (+2,61 млрд долларов, общее состояние 21,1 млрд)

Bloomberg рассчитывает индекс на основе стоимости акций компаний, в которых бизнесмены владеют долями.

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Bloomberg Billionaires Index

www.bloomberg.com