В ФРГ судят бизнесменов за поставки в РФ частей для дронов

Двое жителей из Саара и Баден-Вюртемберга, имеющих российские корни, обвиняются в нарушении торговых ограничений ЕС в связи с поставками в РФ компонентов для военной техники, используемой против Украины.

Два немецких бизнесмена с российскими корнями, проживающих на территории федеральных земель Саар и Баден-Вюртемберг, с пятницы, 3 мая, предстали перед Высшим земельным судом Штутгарта по обвинению в незаконной поставке электронных компонентов для беспилотников в Россию. Согласно обвинительному заключению, поставляемые детали, включая передатчики и микросхемы, подпадают под эмбарго Европейского Союза в отношении РФ.

По словам представителя федеральной прокуратуры, российский заказчик обвиняемых производил военное оборудование, в число которого входил и беспилотник "Орлан-10", используемый ВС РФ в ходе военных действий и имеющий "выдающееся значение" для смертоносности российских атак в ходе обстрелов Украины.

Фигурант совершил более 50 поставок подсанкционных товаров в РФ

Федеральный прокурор обвинил главного фигуранта дела в обходе санкций в 54 случаях поставок элементов в РФ, уточняет dpa. По данным прокуратуры, 59-летний уроженец земли Саар, который упоминается в документе как Вальдемар В., обманывал американских поставщиков товаров, заявляя, что компоненты останутся в Германии, но затем поставлял их в Россию.

Первоначально они попадали в "гражданские подставные компании", которые затем передавали их в руки военных. В ходе слушания дела было также указано, что в 14 случаях таких поставок обвиняемому помогала 53-летняя бизнесвумен Натали С. из окрестностей Карлсруэ, представляя ложные декларации о местонахождении товаров.

Отмечается, что после начала нападения РФ на Украину в феврале 2022 года и ужесточения санкций, поставки осуществлялись через фиктивных получателей в Казахстане, Кыргызстане, Гонконге, Турции и Объединенных Арабских Эмиратах.

Обвиняемый заявил, что выступает за мир

Согласно обвинительному заключению, Вальдемар В. заработал на незаконных поставках в общей сложности около 875 000 евро. Обвиняемый заявил в пятницу, что не может осмыслить эту сумму. Адвокат бизнесмена заявил, что его клиент и вторая фигурантка дела ответят на обвинения в письменном виде на одном из последующих слушаний.

Сам Вальдемар В. не стал комментировать обвинения, выдвинутые федеральным прокурором в первый день судебного процесса. Однако в заявлении о своей биографии он подчеркнул, что уже много лет выступает за мир. "Я против войны и не хочу участвовать в этом безумии, - сказал он. - Я хочу, чтобы страны жили в мире друг с другом".

Процесс в отношении поставщиков в РФ из ФРГ - не единичный

Бизнесмен Вальдемар В. находится под стражей с марта 2023 года на основании ордера, выданного судом в Мангейме. В связи с особой важностью его дело было передано в федеральную прокуратуру, которая 28 августа 2023 года приняла решение о продлении ареста. Пособница предпринимателя Натали С. находилась под стражей с 9 марта 2023 года, но в конце мая действие ордера на ее арест было временно приостановлено.

Как уточняет агентство dpa, этот процесс - не первый в отношении обвиняемых в обходе российских санкций. В настоящее время в Штутгарте проходит еще один процесс против поставщика станков российским производителям оружия. Кроме того, окружной суд Кельна недавно приговорил к условному сроку автодилера, который в обход санкций продавал в Россию автомобили класса люкс.