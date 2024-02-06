В России заочно арестовали Акунина и Арестовича

Басманный суд Москвы заочно арестовал на два месяца российского писателя Бориса Акунина и украинского экс-политика Алексея Арестовича, обвиняемых в "фейках" о ВС РФ и пропаганде терроризма.

Басманный районный суд Москвы заочно арестовал российского писателя Бориса Акунина и украинского блогера и бывшего внештатного советника Офиса президента Украины Алексея Арестовича. Об этом во вторник, 6 февраля, сообщила пресс-служба московских судов общей юрисдикции.

Как отмечается в заявлении суда , Акунин, настоящее имя которого Григорий Чхартишвили, обвиняется по статье о публичных призывах к терроризму и пропаганде терроризма, а также по статье о "фейках" про российскую армию. Ему заочно назначен арест на 2 месяца, его срок будет исчисляться с момента его фактического задержания, а в случае экстрадиции или депортации на территорию РФ - с момента его передачи правоохранительным органам РФ, указывается далее. Кроме того, в заявлении напоминают, что Акунин ранее был объявлен в международный розыск, внесен в список "террористов и экстремистов" и признан "иностранным агентам".

Арестовича также заочно арестовали на два месяца по обвинению в публичном оправдании терроризма и распространении "фейков" о ВС РФ, отметила пресс-служба московских судов . Ранее украинский экс-политик, как и российский писатель, был объявлен в международный розыск.

Преследование Акунина и Арестовича в РФ

Борис Акунин, неоднократно выступавший с критикой действий российских властей и войны РФ против Украины, живет за пределами России. Росфинмониторинг внес его в перечень "террористов и экстремистов" 18 декабря 2023 года, а после этого Следственный комитет сообщил о возбуждении уголовного дела по статьям о "фейках" о ВС РФ и о публичном оправдании терроризма. Затем в России развернулась широкомасштабная кампания против Акунина, прошли обыски в московском издательстве "Захаров", выпускающем его романы, издательство АСТ прекратило публикацию его произведений, а ряд книжных магазинов приостановили продажи его книг.

12 января Минюст РФ внес Акунина в реестр "иностранных агентов". В ведомстве заявили, что он якобы распространял "недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа Российской Федерации и ее вооруженных сил" и "принимал участие в мероприятиях по сбору средств в поддержку ВСУ".

Алексей Арестович, который в первые месяцы войны РФ против Украины, был одним из наиболее заметных спикеров Киева, ушел в отставку с поста внештатного советника Офиса президента Украины в январе 2023 года после волны критики из-за его высказывания о падении российской ракеты на жилой дом в Днепре. Он предположил, что ракета попала в жилое здание после того, как ее сбили украинские военные, хотя позднее отказался от своих слов. В октябре депутат Верховной рады Инна Совсун заявила о возбуждении против Арестовича уголовного дела после ее жалобы из-за его мизогинных высказываний о женщинах.

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