Москва: идут обыски в "Захарове", издающем книги Акунина

Следственный комитет изымает тиражи книг Бориса Акунина в издательстве "Захаров" и требует от сотрудников прекратить с ним сотрудничество. Сам Акунин уверен, что "это только начало".

Сотрудники Следственного комитета РФ проводят обыск в московском издательстве "Захаров", выпускающем книги писателя Бориса Акунина (Григория Чхартишвили), который накануне был включен в реестр "террористов и экстремистов". Сотрудники издательства в Telegram-канале во вторник, 19 декабря, написали, что у них забрали мобильные телефоны и не разрешают отвечать на звонки по стационарным телефонам.

Позже в соцсетях издательства появилась информация о том, что в офис впустили адвоката. Кроме того, сотрудники СК требуют ключ от склада издательства, чтобы изъять тиражи книг Акунина, отмечается далее. "Ключ не отдаем. Грозят тем, что будут вскрывать двери", - написали сотрудники издательства в Telegram. В свою очередь Shot пишет, что тиражи книг Акунина полностью изымаются из помещения издательства, а "руководство и сотрудников проверяют на наличие каких-либо связей с писателем и предостерегают от дальнейшего сотрудничества с ним".

Директор "Захарова" Ирина Богат связала обыск с отказом издательства снимать с продажи книги Акунина. "Очевидно, это связано с тем, что мы единственные, кто не изъял книги Акунина из продажи, со своего сайта и не сделали, как АСТ, заявление о том, что мы прекращаем сотрудничество с Григорием Шалвовичем Чхартишвили", - заявила она "Медиазоне". По данным ТАСС, обыск проводится в рамках возбужденного против Акунина уголовного дела.

Акунин: Преследования могут коснуться и Машкова, Певцова, Эрнста и Михалкова

Сам Борис Акунин, комментируя обыски в издательстве "Захаров", выразил уверенность, что "это только начало". "Наверняка придут и в другие издательства, выпускавшие мои книги. В многочисленные театры, ставившие спектакли. В книжные магазины, продававшие мои книги. В библиотеки. И, конечно, в студии, снимавшие кино, потому что из всех искусств оно является важнейшим. (Особенно, когда следствие докопается, что один раз в роли Фандорина снялся Владимир Зеленский)", - написал он в Facebook .

Акунин также отметил, что преследования в этой связи могут коснуться и известных деятелей культуры, являющихся ключевыми сторонниками российских властей. "Очень тревожно за Владимира Машкова ("Статский советник"), Дмитрия Певцова ("Турецкий гамбит"), за Яндекс, только что выпустивший сериал "Азазель". За Константина Эрнста просто страшно. А страшнее всего за пособника Никиту Михалкова, заработавшего на моих экранизациях больше всего денег и неизвестно на что их потратившего", - заявил он.

Некоторые другие издательства, издававшие произведения Акунина, уже приняли меры в связи с его преследованием. В частности, издательство АСТ удалило с сайта статьи об Акунине, а также страницу с его биографией, но они остались в кэше Google, пишет "Медуза". С сайта литературного журнала "Новый мир" исчезли две пьесы Акунина и страница писателя в списке авторов, сообщил писатель Игорь Савельев.

Борис Акунин признан "террористом и экстремистом"

Накануне стало известно, что Борис Акунин включен в реестр "террористов и экстремистов", который ведет Росфинмониторинг. Кроме того, "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник в понедельник сообщил о возбуждении против проживающего за границей Акунина уголовного дела по статье 280.3 за публичные действия, направленные на дискредитацию российской армии. В свою очередь ТАСС сообщил, что дело заведено по статье о "фейках" в отношении армии (207.3 УК РФ).

На минувшей неделе издательство АСТ объявило, что прекращает выпуск книг Бориса Акунина и Дмитрия Быкова, известных резким неприятием войны России против Украины, а ряд магазинов отказались от их продажи.

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