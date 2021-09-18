В России - максимальное количество заражений ковидом с 20 августа

В России за минувшие сутки выявлено 20 329 новых случаев заражения коронавирусом, это максимальный показатель с 20 августа, сообщил оперативный штаб по борьбе с инфекцией в субботу, 18 сентября. Днем ранее прирост составил 19 905 новых случаев. Коэффициент распространения коронавируса в России увеличился до максимума с начала июля.

Наибольшее количество новых заражений - 2746 - зафиксировано в Москве. Это на 209 больше, чем сутками ранее. Число инфицированных в столице растет четвертый день подряд. Уже третьи сутки подряд число новых пациентов с ковидом в Москве превышает две тысячи. В Санкт-Петербурге количество новых пациентов с коронавирусом за день достигло 1791, в Подмосковье - 915.

Общее количество заболевших с начала пандемии в России достигло 7 254 754. За минувшие сутки, по данным оперштаба, в России скончались от коронавируса еще 799 человек, в том числе 51 в Москве, 36 - в Петербурге и 20 - в Подмосковье. Всего с начала пандемии в России умерли 197 425 пациентов с COVID-19.

Смотрите также: