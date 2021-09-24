Регионы России сообщили о начале четвертой волны коронавируса

В России зафиксирован новый всплеск заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Оперативный штаб по борьбе с инфекцией сообщил в четверг, 24 сентября, о 21 438 новых случаях, что стало максимальным показателем с 15 августа. Общее количество инфицированных в стране с начала пандемии возросло до 7 354 995 человек. По этому показателю РФ занимает сейчас 5-е место в мире, уступая США, Индии, Бразилии и Великобритании. Число летальных исходов, связанных с коронавирусом, за последние сутки составило 828 (днем ранее - 820). Такое число умерших от инфекции зарегистрировано впервые с начала пандемии.

Возможно ужесточение противоэпидемических мер

По сведениям Роспотребнадзора, рост заболеваемости ковидом на 6-7 процентов зафиксирован в 36 российских регионах, в том числе в Москве. В российской столице за сутки выявлено 3445 новых заболевших COVID-19. Это максимальное значение с конца июля и вдвое больше, чем днем ранее. В Москве, в Нижегородской области, Пермском крае, Башкирии, а также в аннексированном Крыму уже говорят о четвертой волне коронавируса. Эксперты прогнозируют, что новый виток будет по своим масштабам на уровне летнего, когда суточный максимум выявленных больных составлял в России около 25 тысяч человек.



"Подъем очень быстрый. Тяжелых случаев больше, чем в первые три волны, а значит, пойдет вверх и смертность", - предупредил министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов. Аналогичная ситуация и в Крыму. При этом жители полуострова стали реже вакцинироваться, бьет тревогу Роспотребнадзор.

О возможном ужесточении противоэпидемических мер заявил региональный оперативный штаб Пермского края. Не исключается, что там полностью закроют для посещения учреждения культуры, заведения общепита, а также введут запрет на проведение массовых мероприятий. В Воронежской области уже отменен рок-фестиваль "Чернозем".

На сегодняшний день в России, по данным властей, полностью привиты от коронавируса 43 млн человек, то есть 29 процентов населения. Между тем среднемировой уровень вакцинации составляет 43,7 процента.

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