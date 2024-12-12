В РФ расширяют основания внесения в перечень террористов

Госдума приняла законопроект, согласно которому в список экстремистов и террорисов будут заносить людей, признанных виновными по делам о "фейках" и "дискредитации" ВС РФ.

В России расширят основания для включения граждан в перечень лиц и организаций, в причастных к экстремистской деятельности или терроризму. В четверг, 12 декабря, Госдума приняла соответствующий законопроект сразу во втором и третьем чтении.

Новые основания для включения в список экстремистов и террористов

В частности, таким основанием будет считаться вступивший в законную силу обвинительный приговор суда по делу о пропаганде или демонстрации нацистской символики либо символики экстремистских организаций, передает ТАСС. Кроме того, в список экстремистов и террористов смогут вносить граждан, обвиненных в публичном распространении "фейков" о российской армии или дискредитации ВС РФ.

В перечень экстремистов и террористов также будут вносить подозреваемых и осужденных за убийство, причинение среднего и тяжкого вреда здоровью, истязание и хулиганство, совершенные "по мотивам религиозной/политической ненависти". До сих пор в список вносили лишь граждан, в отношении которых заведено дело об экстремистской и террористической деятельности.

Ограничения по операциям с имуществом

Законопроект также включает положения, уточняющие ограничения по операциям с денежными средствами или иным имуществом лиц, включенных в перечень экстремистов и террористов. Он обязывает банки предоставлять Росфинмониторингу доступ к информации о счетах лиц, финансово поддерживающих экстремизм и экстремистов.

Закон должен вступить в силу с 1 июня 2025 года. Недостоверной информацией о ВС РФ в России считаются любые сообщения о войне против Украины, не совпадающие с версией российского Минобороны. Под "дискредитацией" российской армии власти РФ понимают, в частности, использование слова "война" в отношении российского вторжения в Украину.