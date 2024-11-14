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Марат Гельман внесен в список "террористов и экстремистов"

Жан Рофе
14 ноября 2024 г.

Росфинмониторинг внес Марата Гельмана в реестр "террористов и экстремистов". Ранее галерист был объявлен в федеральный розыск.

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Галерист и политтехнолог Марат Гельман (фото из архива)
Марат Гельман (фото из архива)Фото: DW

Федеральная служба по финансовому мониторингу РФ (Росфинмониторинг) внесла галериста и политтехнолога Марата Гельмана в список "террористов и экстремистов". Информация об этом появилась на сайте ведомства в четверг, 14 ноября. В реестре Росфинмониторинга имя Гельмана отмечено звездочкой. "Это означает, что против него есть уголовное дело по одной из террористических статей Уголовного кодекса РФ. Вероятнее всего, речь идет об "оправдании терроризма", - пишет Telegram-канал SOTA.

В конце 2021 года Марат Гельман был внесен министерством юстиции РФ в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции "иностранного агента". В декабре 2022 года МВД России объявило галериста в федеральный розыск по уголовному делу. Какому именно, не уточнялось.

Галерист проживает в Черногории

Марат Гельман с 2002 по 2004 годы занимал должность заместителя генерального директора телевизионного Первого канала. В 2009 году он основал в Перми музей современного искусства PERMM, которым руководил по 2013 год. В июне 2013 года на фоне конфликта с местными властями был уволен с поста директора PERMM и уехал из Перми. С 2014 года проживает в Черногории. Как указано в карточке МВД РФ, имеет гражданство Израиля.

В августе 2020 года в московской квартире Марата Гельмана прошел обыск. В январе 2022 года неизвестные оставили на двери этой квартиры надпись красной краской "иноагент".  В феврале 2022 года, по данным юриста Павла Чикова, на галериста составили протокол по административной статье "из-за отсутствия упоминания" его статуса "иноагента" в публикации.

После начала войны в Украине галерист вместе с российским коллекционером и меценатом Игорем Цукановым собирался провести в лондонской галерее Saatchi выставку "The Ukrainian Way". Однако мероприятие отменили, так как против него выступило украинское культурное сообщество.

 

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