Ярмыш и Певчих в РФ причислили к террористам и экстремистам

Спустя ровно полгода после гибели в колонии Алексея Навального Росфинмониторинг внес его соратников и адвокатов в перечень "террористов и экстремистов". В частности, в реестр попали Кира Ярмыш и Мария Певчих.

В составляемый Росфинмониторингом перечень "террористов и экстремистов" внесены имена нескольких соратников и адвокатов погибшего в колонии ровно полгода назад Алексея Навального. В частности, в пятницу, 16 августа, в реестр включены заочно арестованные в РФ глава международного Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Мария Певчих и в прошлом пресс-секретарь Алексея Навального, а ныне - его вдовы Юлии Навальной Кира Ярмыш.

К "экстремистам и террористам" причислены также бывшие адвокаты оппозиционера Александр Федулов и Ольга Михайлова. Оба они уехали из России и были заочно арестованы по делу об участии в "экстремистском сообществе". Еще трех адвокатов Алексея Навального - арестованных Вадима Кобзева, Алексея Липцера и Игоря Сергунина - Росфинмониторинг уже внес в перечень "террористов и экстремистов" в ноябре 2023 года.

В список Росфинмониторинга попали, кроме того, ведущий YouTube-канала "Популярная политика" Дмитрий Низовцев, продюсер канала "Навальный LIVE" Нина Волохонская, осужденный по делу об участии в подпольных штабах Навального и донатах ФБК Алексей Маляревский, а также находящиеся в предварительном заключении журналистки Ольга Комлева и Антонина Фаворская, писавшие о Фонде борьбы с коррупцией и обвиненные в сотрудничестве с "экстремистской организацией". "Мемориал" признал их политзаключенными.