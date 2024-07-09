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Актрису Троянову причислили к "террористам и экстремистам"

Даниил Сотников
9 июля 2024 г.

Прокуратура Москвы ранее просила завести на Яну Троянову уголовное дело о "возбуждении ненависти или вражды по признаку национальности".

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Яна Троянова в фильме "Волчок"
Яна Троянова в фильме "Волчок"Фото: KunstFilmBiennale

Федеральная служба по финансовому мониторингу РФ (Росфинмониторинг) внесла российскую актрису Яну Троянову в перечень "экстремистов и террористов". Об этом сообщили во вторник, 9 июля, сразу несколько информационных агентств.

В июне глава Следственного комитета России (СК РФ) Александр Бастрыкин поручил провести проверку в отношении Трояновой из-за ее интервью изданию "Новая газета Европа". В СК заявили, что актриса якобы "публично выражает поддержку призывам к убийству русских, в том числе детей". В том интервью Троянова говорила, что, по ее мнению, россияне "заслуживают" слышать призывы убивать русских из-за войны в Украине. "Конечно, мы сегодня заслуживаем, когда нам кричат в лицо: "Русских надо убивать, даже детей". Или, как украинцы говорят: "Хороший русский - мертвый русский", - сказала тогда актриса.

21 июня ведомство отчиталось о завершении проверки в отношении Яны Трояновой. По мнению прокуратуры Москвы, против Трояновой следует завести уголовное дело о "возбуждении ненависти или вражды по признаку национальности". 

В конце 2023 года министерство юстиции России внесло Яну Троянову в список "иноагентов". До этого актриса в интервью журналисту Юрию Дудю публично поддержала Алексея Навального, осудилароссийское вторжение в Украину и сообщила, что покинула Россию. Вскоре после этого сериал "Ольга" с Трояновой в главной роли был удален из стримингового сервиса ТНТ.

 

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