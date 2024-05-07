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В РФ объявили "нежелательной организацией" Freedom House

Ольга Лебедева
7 мая 2024 г.

Генпрокуратура РФ обвинила американскую НПО в поддержке Украины и российской оппозиции, призывах к конфискации замороженных российских активов и ужесточению санкций в отношении России.

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Флаг России на здании Генпрокуратуры РФ в Москве
Генпрокуратура РФ признала "нежелательной" Freedom HouseФото: picture-alliance/dpa/Sputnik/N. Seliverstova

Власти России объявили "нежелательной организацией" американскую НПО Freedom House, которая занимается исследованиями состояния политических и гражданских свобод в мире. Во вторник, 7 мая, Генпрокуратура РФ обвинила организацию в содействии установлению в мире главенствующей роли США. Кроме того, по мнению российского ведомства, Freedom House участвовала "в продвижении политики недружественных государств по российско-украинскому конфликту" и в числе прочего "дискредитировала" российскую армию.

В заявлении также отмечается, что НПО активно призывает к поддержке Украины, конфискации замороженных российских активов, увеличению санкционного давления на РФ и санкциям в отношении поддерживающих Россию третьих стран. Кроме того, Freedom House "оказывает информационную, финансовую, юридическую поддержку" российской оппозиции, "прозападным и ЛГБТ-активистам", а также "лицам, осужденным за совершение террористических преступлений", указывается далее.

В списке "нежелательных" - 160 организаций

Статус "нежелательных организаций" юридически существует в российском законодательстве с 2015 года. Им запрещено вести деятельность на территории РФ под угрозой административной и уголовной ответственности. Административная и уголовная ответственность предусмотрена и за сотрудничество с этими организациями.

Сейчас в списке "нежелательных" числятся 160 организаций,  большинство из них базируются в Великобритании, Германии, США и Украине. Среди последних в перечень были внесены "Феминистское антивоенное сопротивление" (ФАС), Фонд Бориса Немцова за свободу, немецкий Фонд имени Фридриха Науманна за свободу (Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit) и украинский Центр гражданских свобод, а также немецкий Фонд имени Копелева и "Радио Свобода".

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