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Freedom House: В России упал показатель демократии

Сергей Куприков
47 мин. назад

Показатель демократии в России, по мнению экспертов, сравнялся с белорусским. По оценкам Freedom House, Россия относится к категории консолидированных авторитарных режимов.

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Независимость суда в России все больше становится фикцией
Здание суда в МосквеФото: Alexander Zemlianichenko/AP/dpa/picture alliance

С начала российской агрессии в Украине показатель демократии в РФ претерпел наибольшее падение за все время исследования и сравнялся с белорусским. Об этом говорится в докладе "Страны транзита" международной неправительственной организации Freedom House, опубликованного во вторник, 30 мая.

За год показатель демократии в России снизился с 1,32 до 1,11 балла по семибалльной шкале, указывает экспертный проект Re: Russia. Снижение произошло по пяти показателям из семи: гражданское общество, независимые медиа, местное самоуправление, независимость суда и коррупция. Без изменения остались государственное правление и электоральные процессы.

По оценкам Freedom House, Россия демократизирована только на 2% и относится к категории консолидированных авторитарных режимов. В эту же группу вошли Беларусь, Азербайджан и Таджикистан (демократизированы на 1%), Туркменистан (0% демократии), а также Кыргызстан, Казахстан и Узбекистан (11%, 5% и 4%).

Демократическая ситуация ухудшается во всех постсоветских странах и государствах бывшего социалистического блока 19-й год подряд. В 2022 году разрыв между демократиями и автократиями в регионе увеличился. В восточноевропейских и балканских странах показатели почти не изменились, а в постсоветских - снизились на 0,7 балла, указывают эксперты из Re: Russia.

Украине удалось сохранить демократичность на уровне 3,36 балла: сейчас она демократизирована на 39% и относится к категории транзитных режимов. Лучший показатель демократии - шесть баллов - у Эстонии. Почти столько же у Латвии, Литвы, Словении и Чехии, они включены в категорию консолидированных демократий.

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