Гендиректор DW осудил репрессии против "Радио Свобода" в РФ

Генеральный директор DW Петер Лимбург (Peter Limbourg) осудил включение американского СМИ "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" (RFE/RL) в список нежелательных организаций в России. В заявлении, обнародованном в среду, 21 февраля, он назвал действия российских властей неприемлемыми и выразил солидарность с американскими коллегами.

"Действия российских властей против "Радио Свобода" неприемлемы. Незадолго до выборов в России это очередной шаг, еще больше сужающий и так уже сильно ограниченную свободу слова и печати в стране. Мы выражаем безоговорочную солидарность со всеми, кто пострадал от этих репрессий. Мы будем и впредь наращивать усилия, направленные на то, чтобы обеспечить пользователей в России нашим контентом и сохранять диалог с ними", - сказал Лимбург.

Статус "иноагента"

Гражданам РФ, сотрудничающим с "нежелательными организациями", грозит уголовное преследование, крупные штрафы и даже лишение свободы. Уголовным преступлением в России является и обмен контентом СМИ, признанных в России "нежелательными". "Радио Свободная Европа/Радио Свобода", финансируемое Конгрессом США, до сих пор имело в РФ статус "иноагента". Такой статус в Росси имеют лица и организации, получающие финансирование из-за рубежа.

С марта 2022 года "иноагентом" в России объявлена и DW. Ранее в отношении DW был выдан запрет на вещание, московский корпункт DW был вынужден переехать за границу, а портал dw.com в России был заблокирован на всех языках, на которых германская медиакомпания распространяет свой контент.

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